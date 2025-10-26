Trend
Mutlulukları gözlerinden okunuyor... Gamze Özçelik ve eşi Reşhad Strik'in aşk pozuna beğeni yağdı!
Oyunculuğu bırakıp kendine yeni bir hayat kuran Gamze Özçelik, 2024 yılında Reşhad Strik ile dünyaevine girmişti. Özçelik son olarak eşi Strik ile bir paylaşım yaptı. Mutluluğu gözlerinden okunan çiftin pozuna sosyal medya kullanıcıları beğeni yağdırdı...
Giriş Tarihi: 26.10.2025 13:10