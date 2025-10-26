Trend Galeri Trend Magazin Mutlulukları gözlerinden okunuyor... Gamze Özçelik ve eşi Reşhad Strik'in aşk pozuna beğeni yağdı!

Mutlulukları gözlerinden okunuyor... Gamze Özçelik ve eşi Reşhad Strik'in aşk pozuna beğeni yağdı!

Oyunculuğu bırakıp kendine yeni bir hayat kuran Gamze Özçelik, 2024 yılında Reşhad Strik ile dünyaevine girmişti. Özçelik son olarak eşi Strik ile bir paylaşım yaptı. Mutluluğu gözlerinden okunan çiftin pozuna sosyal medya kullanıcıları beğeni yağdırdı...

Giriş Tarihi: 26.10.2025 13:10
Mutlulukları gözlerinden okunuyor... Gamze Özçelik ve eşi Reşhad Strik’in aşk pozuna beğeni yağdı!

Güzel oyuncu Gamze Özçelik, kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar almış ve şöhretine veda etmişti. Maneviyata yönelen Gamze Özçelik, yaptığı sayısız iyilikle yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kurdu.

Mutlulukları gözlerinden okunuyor... Gamze Özçelik ve eşi Reşhad Strik’in aşk pozuna beğeni yağdı!

Umuda Koşanlar Derneği'ni kurarak yardıma muhtaç pek çok insana kucak açan Özçelik, mutluluğu buldu.

Mutlulukları gözlerinden okunuyor... Gamze Özçelik ve eşi Reşhad Strik’in aşk pozuna beğeni yağdı!

Gamze Özçelik, 43 yaşındaki Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik'le geçtiğimiz yıl sürpriz şekilde nikah masasına oturmuştu.

Mutlulukları gözlerinden okunuyor... Gamze Özçelik ve eşi Reşhad Strik’in aşk pozuna beğeni yağdı!

Çift olarak yardımlarına devam eden ikili yaptıkları romantik paylaşımlarla da büyük ilgi topluyor.

Mutlulukları gözlerinden okunuyor... Gamze Özçelik ve eşi Reşhad Strik’in aşk pozuna beğeni yağdı!

MUTLULUKLARI GÖZLERİNDEN OKUNUYOR...

Gamze Özçelik son olarak sosyal medya hesabından eşi Reşhad Strik ile yeni bir paylaşım yaptı.

Mutlulukları gözlerinden okunuyor... Gamze Özçelik ve eşi Reşhad Strik’in aşk pozuna beğeni yağdı!

İkilinin mutluluğunu göre sosyal medya kullanıcıları Özçelik'i beğeni yağmuruna tuttu.

Mutlulukları gözlerinden okunuyor... Gamze Özçelik ve eşi Reşhad Strik’in aşk pozuna beğeni yağdı!

"BENİM CENNETİM..."
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında paylaşım yapan Reshad Strik, eşi Gamze Özçelik'i paylaşmıştı. Fotoğrafa "benim cennetim..." notunu düşen Strik'in gönderisi kısa sürede beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Mutlulukları gözlerinden okunuyor... Gamze Özçelik ve eşi Reşhad Strik’in aşk pozuna beğeni yağdı!

Öte yandan Gamze Özçelik açtığı aşevi ile de Gazze'de yardım dağıtmaya devam ediyor. Gamze Özçelik'in yaptıkları, sadece bir yardım değil; aynı zamanda insanlığın unuttuğu vicdana atılan tokat gibi bir hatırlatma niteliği taşıyor. Zulmün baş aktörü: İsrail. İşgal, Filistin halkının sistematik olarak yok edilmesi süreci. Ambargolarla boğulan ekonomi, hedef alınan siviller, uluslararası hukukun pervasızca çiğnenmesi... Bu, sadece politik bir mesele değil; insanlık suçudur.

Mutlulukları gözlerinden okunuyor... Gamze Özçelik ve eşi Reşhad Strik’in aşk pozuna beğeni yağdı!

Gamze Özçelik hakkında en çok merak edilenlerinden biri de oğlu Murathan.

Mutlulukları gözlerinden okunuyor... Gamze Özçelik ve eşi Reşhad Strik’in aşk pozuna beğeni yağdı!

"AYAĞA KALKMA SEBEBİM"

Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Gamze Özçelik'ın oğlu Murathan Pektaş ile ilgili "Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdulillah" sözleri oldukça ses getirmişti.

Mutlulukları gözlerinden okunuyor... Gamze Özçelik ve eşi Reşhad Strik’in aşk pozuna beğeni yağdı!

Gamze Özçelik'in gözlerden uzak büyüttüğü biricik oğlu şimdi 14 yaşında.

Mutlulukları gözlerinden okunuyor... Gamze Özçelik ve eşi Reşhad Strik’in aşk pozuna beğeni yağdı!

"ANNESİNE BENZİYOR"

Özçelik'in sır gibi sakladığı oğlu Murathan kocaman oldu görenler, "Annesine benziyor" ve "Zaman çok hızlı akıyor" yorumlarını yaptı.

Mutlulukları gözlerinden okunuyor... Gamze Özçelik ve eşi Reşhad Strik’in aşk pozuna beğeni yağdı!

Diğer ünlü isimlerin de merak edilen çocuklarını sizler için derledik...

PINAR ALTUĞ VE KIZI SU

Mutlulukları gözlerinden okunuyor... Gamze Özçelik ve eşi Reşhad Strik’in aşk pozuna beğeni yağdı!

PINAR ALTUĞ VE KIZI SU

Mutlulukları gözlerinden okunuyor... Gamze Özçelik ve eşi Reşhad Strik’in aşk pozuna beğeni yağdı!

PINAR ALTUĞ VE KIZI SU

Mutlulukları gözlerinden okunuyor... Gamze Özçelik ve eşi Reşhad Strik’in aşk pozuna beğeni yağdı!

PINAR ALTUĞ VE KIZI SU

Mutlulukları gözlerinden okunuyor... Gamze Özçelik ve eşi Reşhad Strik’in aşk pozuna beğeni yağdı!

PINAR ALTUĞ VE KIZI SU

Mutlulukları gözlerinden okunuyor... Gamze Özçelik ve eşi Reşhad Strik’in aşk pozuna beğeni yağdı!

SİBEL TURNAGÖL İLE OĞLU SADRİ ALIŞIK

Mutlulukları gözlerinden okunuyor... Gamze Özçelik ve eşi Reşhad Strik’in aşk pozuna beğeni yağdı!

SİBEL TURNAGÖL İLE OĞLU SADRİ ALIŞIK

Mutlulukları gözlerinden okunuyor... Gamze Özçelik ve eşi Reşhad Strik’in aşk pozuna beğeni yağdı!

SİBEL TURNAGÖL İLE OĞLU SADRİ ALIŞIK

Mutlulukları gözlerinden okunuyor... Gamze Özçelik ve eşi Reşhad Strik’in aşk pozuna beğeni yağdı!

SİBEL TURNAGÖL İLE OĞLU SADRİ ALIŞIK

Mutlulukları gözlerinden okunuyor... Gamze Özçelik ve eşi Reşhad Strik’in aşk pozuna beğeni yağdı!

SİBEL TURNAGÖL İLE OĞLU SADRİ ALIŞIK

Mutlulukları gözlerinden okunuyor... Gamze Özçelik ve eşi Reşhad Strik’in aşk pozuna beğeni yağdı!

AÇELYA AKKOYUN VE KIZI ALYA DENİZ CERGEL

Mutlulukları gözlerinden okunuyor... Gamze Özçelik ve eşi Reşhad Strik’in aşk pozuna beğeni yağdı!

AÇELYA AKKOYUN VE KIZI ALYA DENİZ CERGEL

Mutlulukları gözlerinden okunuyor... Gamze Özçelik ve eşi Reşhad Strik’in aşk pozuna beğeni yağdı!

AÇELYA AKKOYUN VE KIZI ALYA DENİZ CERGEL