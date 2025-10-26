Mutlulukları gözlerinden okunuyor... Gamze Özçelik ve eşi Reşhad Strik’in aşk pozuna beğeni yağdı!

Öte yandan Gamze Özçelik açtığı aşevi ile de Gazze'de yardım dağıtmaya devam ediyor. Gamze Özçelik'in yaptıkları, sadece bir yardım değil; aynı zamanda insanlığın unuttuğu vicdana atılan tokat gibi bir hatırlatma niteliği taşıyor. Zulmün baş aktörü: İsrail. İşgal, Filistin halkının sistematik olarak yok edilmesi süreci. Ambargolarla boğulan ekonomi, hedef alınan siviller, uluslararası hukukun pervasızca çiğnenmesi... Bu, sadece politik bir mesele değil; insanlık suçudur.