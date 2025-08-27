Trend Galeri Trend Magazin Mutluluklarıyla fark atıyorlar! Aralarındaki yaş farkı engel olmadı! Seda Sayan, Kıvanç Tatlıtuğ, Pınar Altuğ...

Mutluluklarıyla fark atıyorlar! Aralarındaki yaş farkı engel olmadı! Seda Sayan, Kıvanç Tatlıtuğ, Pınar Altuğ...

İlişkilerde yaş farkı çoğu zaman tartışma konusu olsa da aşkın önüne geçemiyor. Özellikle ünlüler dünyasında bu durum çok daha sık karşımıza çıkıyor. Kimileri aradaki yılları hiç umursamıyor, kimileri ise 'aşkın yaşı yok' diyerek yoluna devam ediyor. İşte yaş farklarına rağmen aşklarını dolu dolu yaşayan ünlü çiftler…

Giriş Tarihi: 27.08.2025 10:11 Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 10:45
Kariyerindeki başarısıyla dikkat çeken genç futbolcu Enis Destan kendisinden 10 yaş büyük Arzum Kuruçalı ile dünyaevine girdi.

Destan, eşi Arzum Kuruçalı için annesi Gül Destan'a adeta rest çekerek gündemden düşmemişti.

10 YAŞ FARK VAR

Ünlü sunucu- oyuncu Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile 2018 yılında dünyaevine girdi.

Seray Sever ile Eray Sünbül çifti, mutluluklarını geçtiğimiz nisan ayında Sofia ve Alya adlarını verdikleri ikizlerini kızlarıyla taçlandırdı.

30 YAŞ FARK VAR

Acun Ilıcalı 4 Eylül 2024'te hayatını Ayça Çağla Altunkaya ile birleştirdi.

Aralarında 30 yaş farkı olan çift evliliklerini gözlerden uzak ama mutlu bir şekilde sürdürüyor.

9 YAŞ FARK VAR

Bir dönem atv ekranlarında yayınlanan ve çok sevilen "Çocuklar Duymasın" dizisinde hayat verdiği Meltem karakteriyle tanınan Pınar Altuğ, meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine girdi.

Çiftin Su adını verdikleri bir kızları bulunuyor.

Aralarında 9 yaş fark olan Pınar Altuğ "Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı" sözleriyle evliliğindeki mutluluğu bir kez daha dile getirmişti.

20 YAŞ FARK VAR

1999 yılında nikah masasına oturan Ali Küçükbalçık ve Kibariye arasında 20 yaş fark var.

Çiftin Birgül Küçükbalçık isminde bir kızları var.

Kibariye ile Ali Küçükbalçık çifti, şimdiye kadar aldatma ve affetme iddialarıyla birçok kez gündeme gelmişti. Kibariye, daha önce de eşini korumuş ve "Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız" demişti.

SEDA SAYAN 25 YAŞ BÜYÜK

Güçlü sesi ve özel hayatıyla magazin manşetlerini süsleyen Seda Sayan, 2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten'le mutluluğa 'evet' dedi.

Herkesin kısa sürede boşanır diye düşündüğü çift, evliliklerine mutlu mesut devam ediyor.

KIVANÇ TATLITUĞ'DAN 6 YAŞ BÜYÜK

Aşk-ı Memnu dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, 2016 yılında dünyaevine girdi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in 2022 yılında Kurt Efe isminde oğulları dünyaya geldi.

Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'dan 6 yaş büyük..Onlar da aralararındaki yaş farkını umursamadan örnek evliliklerini sürdürüyor.