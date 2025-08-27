Trend
Galeri
Trend Magazin
Mutluluklarıyla fark atıyorlar! Aralarındaki yaş farkı engel olmadı! Seda Sayan, Kıvanç Tatlıtuğ, Pınar Altuğ...
Mutluluklarıyla fark atıyorlar! Aralarındaki yaş farkı engel olmadı! Seda Sayan, Kıvanç Tatlıtuğ, Pınar Altuğ...
İlişkilerde yaş farkı çoğu zaman tartışma konusu olsa da aşkın önüne geçemiyor. Özellikle ünlüler dünyasında bu durum çok daha sık karşımıza çıkıyor. Kimileri aradaki yılları hiç umursamıyor, kimileri ise 'aşkın yaşı yok' diyerek yoluna devam ediyor. İşte yaş farklarına rağmen aşklarını dolu dolu yaşayan ünlü çiftler…
Giriş Tarihi: 27.08.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 10:45