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Müzik dünyasında taşlar yerinden oynadı: Forbes açıkladı, 36 yaşındaki o isim tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu!

Dünyanın en prestijli ekonomi dergilerinden Forbes, finans, eğlence, medya ve teknoloji dünyasına yön veren en etkili isimleri bir araya getirdiği "Iconoclast 50" listesini yayımladı.

Giriş Tarihi: 05.06.2026 11:33 Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 11:36
Müzik dünyasında taşlar yerinden oynadı: Forbes açıkladı, 36 yaşındaki o isim tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu!

Dünyanın en prestijli ekonomi dergilerinden Forbes, finans, eğlence, medya ve teknoloji dünyasına yön veren en etkili isimleri bir araya getirdiği "Iconoclast 50" listesini yayımladı.

Müzik dünyasında taşlar yerinden oynadı: Forbes açıkladı, 36 yaşındaki o isim tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu!

Sektörlerinde devrim yaratan ve mevcut düzeni sarsan 50 küresel liderin yer aldığı listede, özellikle eğlence dünyasının dev isimleri ve kırdıkları rekorlar dikkat çekiyor.

Müzik dünyasında taşlar yerinden oynadı: Forbes açıkladı, 36 yaşındaki o isim tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu!

Listenin zirvesinde 829,5 milyar dolarlık servetiyle Elon Musk yer alırken; Mark Zuckerberg 209,4 milyar dolar, Melinda French Gates ise 29,8 milyar dolarlık servetiyle yerini aldı. Ancak listenin asıl damga vuran ismi müzik dünyasından çıktı.

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Müzik dünyasında taşlar yerinden oynadı: Forbes açıkladı, 36 yaşındaki o isim tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu!

TAYLOR SWİFT'TEN TARİHİ REKOR: SERVETİ 2 MİLYAR DOLARA ULAŞTI!

Amerikalı dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, net servetini 2 milyar dolara çıkararak yeni bir rekor kırdı ve "tarihin en zengin kadın müzisyeni" ünvanını resmen eline aldı. 36 yaşındaki pop ikonunun bu başarısı tesadüf değil.

Müzik dünyasında taşlar yerinden oynadı: Forbes açıkladı, 36 yaşındaki o isim tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu!

Forbes, Swift'in 2020 yılında müzik endüstrisinin kurallarını değiştirerek diskografisini yeniden kaydetmesini ve telif haklarını kendi elinde toplamasını bu başarının en büyük anahtarı olarak gösterdi.

Müzik dünyasında taşlar yerinden oynadı: Forbes açıkladı, 36 yaşındaki o isim tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu!

Tarihin en yüksek hasılatlı turnesi olan 'The Eras Tour' ile 2024 yılında milyarderler kulübüne adım atan Swift, kazandığı gelirle orijinal kayıtlarını geri satın aldı. Kısa sürede servetini ikiye katlayan sanatçı, müzik tarihinin zirvesine oturdu.

Müzik dünyasında taşlar yerinden oynadı: Forbes açıkladı, 36 yaşındaki o isim tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu!

THE WEEKND KATALOĞUNU SATTI, BAD BUNNY REKORLARA DOYMADI

Müzik dünyasından listeye giren bir diğer isim ise The Weeknd (Abel Tesfaye) oldu. Müzik kataloğunu tam 1 milyar dolara satarak büyük ses getiren 36 yaşındaki Kanadalı sanatçı, geçen yıl elde ettiği tahmini 298 milyon dolarlık gelirle 2025'in en çok kazanan müzisyeni olmuştu.

Müzik dünyasında taşlar yerinden oynadı: Forbes açıkladı, 36 yaşındaki o isim tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu!

Erkek solo sanatçılar arasında en yüksek hasılatlı turneye imza atan The Weeknd, şimdiden 7,5 milyondan fazla bilet satışı gerçekleştirdi.

Müzik dünyasında taşlar yerinden oynadı: Forbes açıkladı, 36 yaşındaki o isim tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu!

Listede öne çıkan bir diğer çarpıcı isim ise Porto Rikolu yıldız Bad Bunny oldu. Super Bowl devre arası gösterisinde tamamen İspanyolca şarkı söyleyerek 24 saatte 4 milyardan fazla izlenmeye ulaşan 32 yaşındaki sanatçı, siyasi tepkilere ve eleştirilere rağmen küresel bir fenomene dönüştü.

Müzik dünyasında taşlar yerinden oynadı: Forbes açıkladı, 36 yaşındaki o isim tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu!

'Debí Tirar Más Fotos' ile 'Yılın Albümü' Grammy'sini kazanan ve tarihe geçen ilk İspanyolca albüme imza atan sanatçı, kapalı gişe konserleriyle servetini 66 milyon dolara yükselterek devler ligine adını yazdırdı.

Müzik dünyasında taşlar yerinden oynadı: Forbes açıkladı, 36 yaşındaki o isim tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu!

HARRY POTTER'IN YARATICISI J.K. ROWLİNG ZENGİNLİĞİNİ KATLIYOR

Eğlence dünyasının en ilham verici hikayelerinden birine sahip olan J.K. Rowling de 1,2 milyar dolarlık servetiyle Iconoclast 50 listesindeki yerini korudu.

Müzik dünyasında taşlar yerinden oynadı: Forbes açıkladı, 36 yaşındaki o isim tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu!

Bir dönem sosyal yardım alan bekar bir anne olan, ancak yarattığı Harry Potter evreniyle dünya çapında 600 milyondan fazla kitap satan Rowling; tema parkı projeleri ve Aralık 2026'da ekranlara gelecek yeni Harry Potter dizisiyle servetini büyütmeye devam ediyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör