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Müzik dünyasında taşlar yerinden oynadı: Forbes açıkladı, 36 yaşındaki o isim tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu!
Müzik dünyasında taşlar yerinden oynadı: Forbes açıkladı, 36 yaşındaki o isim tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu!
Dünyanın en prestijli ekonomi dergilerinden Forbes, finans, eğlence, medya ve teknoloji dünyasına yön veren en etkili isimleri bir araya getirdiği "Iconoclast 50" listesini yayımladı.
Giriş Tarihi: 05.06.2026 11:33
Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 11:36