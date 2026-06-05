Müzik dünyasında taşlar yerinden oynadı: Forbes açıkladı, 36 yaşındaki o isim tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu!

THE WEEKND KATALOĞUNU SATTI, BAD BUNNY REKORLARA DOYMADI

Müzik dünyasından listeye giren bir diğer isim ise The Weeknd (Abel Tesfaye) oldu. Müzik kataloğunu tam 1 milyar dolara satarak büyük ses getiren 36 yaşındaki Kanadalı sanatçı, geçen yıl elde ettiği tahmini 298 milyon dolarlık gelirle 2025'in en çok kazanan müzisyeni olmuştu.