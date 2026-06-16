Müzik dünyasını yasan boğan feci kaza: Ünlü şarkıcı 32 yaşında can verdi!

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları sürerken, Oliver Tree'nin yanında bulunan yolcuların da sektörün tanınan isimleri olduğu öğrenildi. Feci kazada ünlü şarkıcıyla birlikte; Brezilyalı bir müzik yapımcısı, Arjantinli bir video yönetmeni ve sosyal medyada "Gaspi" adıyla geniş bir kitleye sahip olan Arjantinli ünlü YouTuber Gaspar Prim de hayata veda etti.