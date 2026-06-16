Müzik dünyasını yasan boğan feci kaza: Ünlü şarkıcı 32 yaşında can verdi!

Müzik dünyası, Güney Amerika'dan gelen kahredici bir haberle sarsıldı. 'Life Goes On' ve 'Miss You' gibi dünya çapında hit olan şarkılarıyla tanınan 32 yaşındaki ünlü şarkıcı Oliver Tree (tam adıyla Oliver Tree Nickel), Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yaşanan feci bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, havada iki helikopterin çarpışması sonucu meydana gelen korkunç kazada, aralarında ünlü sanatçının da bulunduğu toplam 6 kişi yaşamını yitirdi. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolünü kaybeden helikopterlerden biri, içinde elektrikli araçların park halinde olduğu bir otomobil bayisinin üzerine çakıldı. Düşüşün ardından bayide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yetkililer, iki helikopterin havada neden çarpıştığını belirlemek adına geniş çaplı bir soruşturma başlattı. TURNE YOLUNDA FECİ ÖLÜM Dünya turnesi kapsamında Güney Amerika'da bulunan Oliver Tree, en son 6 Haziran'da Sao Paulo'da hayranlarıyla buluşmuştu. Genç müzisyenin turne programına göre bir sonraki durağı, 13 Temmuz'da Portekiz'in Lizbon kentinde vereceği konser olacaktı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları sürerken, Oliver Tree'nin yanında bulunan yolcuların da sektörün tanınan isimleri olduğu öğrenildi. Feci kazada ünlü şarkıcıyla birlikte; Brezilyalı bir müzik yapımcısı, Arjantinli bir video yönetmeni ve sosyal medyada 'Gaspi' adıyla geniş bir kitleye sahip olan Arjantinli ünlü YouTuber Gaspar Prim de hayata veda etti.