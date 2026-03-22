Müzik sektörü fena karışacak! Deha Bilimlier'den iddialı yapay zeka çıkışı: "Albüm yapmak akıl işi değil"

Müzik dünyasının başarılı isimlerinden Deha Bilimlier, meslektaşlarının dilinden düşmeyen yapay zeka hakkında suskunluğunu bozdu. Bayramda Kıbrıs sahnesinde yer alan ünlü şarkıcı, "Albüm yapmak akıl işi değil" diyerek bomba açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 22.03.2026 08:06
Bayramın birinci günü Kıbrıs'ta bir otelde sahne alan Deha Bilimlier, uçağının 6 saat rötar yapması nedeniyle konserine son anda yetişti. 15 yıldır Kıbrıs'a geldiğini ancak ilk kez bu kadar zor geldiğini ifade eden şarkıcı, "6 saat uçakta kaldık. Uçak Adana'ya indi. Ama bizi zorluklar yıldıramaz yetiştik seyircimizle buluştuk" dedi.

Ramazan ayının kendisi için çok hızlı geçtiğini söyleyen Deha Bilimlier, "Günler mi çok kısaldı nedir, ramazan bana yetmedi. Bu ramazanda iki şarkı yaptım. Selami Şahin şarkısını cover yaptım" ifadelerini kullandı.

"ALBÜM YAPMAK AKIL İŞİ DEĞİL"

Albüm çıkarmanın cesaret işi olduğunu söyleyen Bilimlier, "Yapay zeka olan bu sektörde albüm yapmak akıl işi değil. Kimileri korkuyor ama ben yapay zekadan faydalanıyorum" açıklamasında bulundu.

YAPAY ZEKA HAKKINDA KONUŞAN DİĞER İSİM MURAT DALKILIÇ OLMUŞTU!

Müzik kariyerinde uzun yıllardır istikrarlı bir çizgi yakalayan Murat Dalkılıç, özel hayatıyla olduğu kadar magazin gündeminde de yakından takip edilen isimler arasında.

Yaptığı projeler ve sahne performanslarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Dalkılıç, son olarak dikkat çeken bir uyarıyla gündemde yer aldı.

Ünlü şarkıc yapay zeka uygulamaları üzerinden kendisine gönderilen beste tekliflerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"KÖŞEYİ DÖNERİZ UMUDUYLA YAŞAMAYIN"

Dalkılıç sitemkar sözlerle şu ifadeleri kullandı: "Bir konu var, belli ki açıklık getirmek lâzım. DM kutusu ve maillerimiz, 'Tam size göre bestem var' notuyla gelen çok sayıda mesajla doldu. Yüzlerce… Belli ki yapay zekâ aplikasyonları, her ay güzelce üyelik ücreti alabilmek için size besteci olduğunuzu inandırmış. Siz de özel bir şey keşfettiğinizi düşünüyorsunuz ama bu mesleğin dinamikleri düşündüğünüz gibi çalışmıyor. O programlardan elde ettiğiniz sonuçlarla, 'Günde 50 tane beste yapıp bir tanesini satsak köşeyi döneriz' umuduyla yaşamayın; kıyamam size, yazık…"

"ÇOK FONKSİYONLU OLMAYI ÖĞRENEMEZSEN OYUN DIŞI KALIRSIN"

Ünlü şarkıcı sözlerine şu şekilde devam etti: "Güzel besteler yapıyor olmanız bugün artık yeterli bir meziyet değil. Eğer onu bir stratejiyle proje hâline getirebiliyorsan; aranjesi, mix-mastering aşamaları dâhil üretebiliyorsan ve bunu seslendirecek iyi bir ses (kim olduğu önemli değil) varsa, bununla birlikte bir de promosyon planın bulunuyorsa işte o zaman besten değerli olur, canım kardeşim. Yani sistem işleri bu kadar kolaylaştırıyorsa, emin ol bu sana daha fazla iş yükleyebilmek içindir. Eğer çok fonksiyonlu (multi-fonksiyonel) olmayı öğrenemezsen oyun dışı kalırsın… Bunu biraz düşünün…"

Öte yandan Murat Dalkılıç geçen günlerde de apay zeka uygulamasıyla yaşadığı bir durumu takipçileriyle paylaşmıştı. Dalkılıç, yaşadığı olumsuz deneyim nedeniyle telefonundaki uygulamayı sildiğini açıklamıştı.

Sitemkar sözler kullanan Dalkılıç, şu ifadeleri kullanmıştı: "Böyle bi yalancı yok İnanılmaz atıyo… Bazen boşluğuma geliyor ondan saçma sapan yardımlar falan istiyorum, cevabını bildiğim. Dün aptalca bi zarara girdim beni yanlış yönlendirdiği için "Seni terk ediyorum" dedim "Gitme diye yalvaracak halim yok" dedi…"

Dalkılıç'ın şaşırtan çıkışı magazin gündeminde ses getirmişti.

YAPAY ZEKAYA ÇIKIŞAN DİĞER İSİM NÜKHET DURU OLMUŞTU...

Müzik dünyasında yapay zeka ile üretilen şarkılar tartışılmaya devam ederken, usta sanatçı Nükhet Duru'dan konuya dair dikkat çeken bir çıkış gelmişti.

Son dönemde dijital teknolojilerin beste üretiminde giderek daha fazla kullanılması üzerine konuşan Duru, ortaya çıkan çalışmaların müzikal niteliğini eleştirmişti.

Yapay zeka ile hazırlanan eserlerin teknik açıdan sorunlar barındırdığını savunan sanatçı, bu tür üretimlerin bütünlüklü bir kompozisyon sunamadığını dile getirmişti.

Nükhet Duru, tepkisini şu sözlerle açıklamıştı "Yapay zekayla geliştirilen ve yapılan besteler, maalesef ciddi kompozisyon hatalarıyla dolu. Ortaya çıkan sonuç, sağdan soldan toplanmış fikirlerin bir araya getirilip bir 'kokteyl' gibi sunulmasından ibaret."

Sanatçının bu açıklamaları, müzik üretiminde insan emeği ile teknolojinin sınırlarının yeniden tartışılmasına neden olmuştu.

YAPAY ZEKANIN MÜZİK SEKTÖRÜNE GİRMESİ HAKKINDA YORUM YAPAN BİR DİĞER KİŞİ ECE SEÇKİN OLMUŞTU...

Pop müziğin sevilen ismi Ece Seçkin, eşi Çağrı Terlemez ile birlikte Bebek'te arkadaşlarının doğum günü kutlamasına katıldı.

'YAPAY ZEKADAN KORKUYORUM'
Yapay zekâ ile üretilen şarkıların mesleklerini tehdit edip etmediği hakkında konuşan popçu, "Yapay zeka bizim yerimizi alamaz, çünkü gerçek biri değil. Bizim işimiz canlı canlı duyguyu ortaya dökmek, bunun yerini tutamaz.

Ama yapay zekâyla ilgili birçok şey de korkunç geliyor bana" dedi. Ünlü popçu ardından şaşırtan bir detay paylaştı: "Dün Mustafa Ceceli dinletti. Semiramis Pekkan'ın sesinden yapay zeka bir şarkı çıkarmış.

O kadar gerçekçi ve muhteşem ki... Korktum!" Seçkin, "Yapay zeka yeni bir Ece Seçkin yaratır mı?" sorusuna "Mümkün değil, imkansız" diye yanıt verdi.

Açıklamalarıyla dikkat çeken Seçkin aynı zamanda eşine de nasıl hitap ettiğini de açıkladı.

Güzel şarkıcı, "Eşime çıtır diye sesleniyorum. Koca kaplanı çıtır yaptım." ifadelerini kullandı. Başarılı şarkıcı herkesi kahkahaya boğdu...

