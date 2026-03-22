Müzik sektörü fena karışacak! Deha Bilimlier'den iddialı yapay zeka çıkışı: "Albüm yapmak akıl işi değil"

"ÇOK FONKSİYONLU OLMAYI ÖĞRENEMEZSEN OYUN DIŞI KALIRSIN"

Ünlü şarkıcı sözlerine şu şekilde devam etti: "Güzel besteler yapıyor olmanız bugün artık yeterli bir meziyet değil. Eğer onu bir stratejiyle proje hâline getirebiliyorsan; aranjesi, mix-mastering aşamaları dâhil üretebiliyorsan ve bunu seslendirecek iyi bir ses (kim olduğu önemli değil) varsa, bununla birlikte bir de promosyon planın bulunuyorsa işte o zaman besten değerli olur, canım kardeşim. Yani sistem işleri bu kadar kolaylaştırıyorsa, emin ol bu sana daha fazla iş yükleyebilmek içindir. Eğer çok fonksiyonlu (multi-fonksiyonel) olmayı öğrenemezsen oyun dışı kalırsın… Bunu biraz düşünün…"