Müzik tarihinden bir yıldız daha kaydı! Efsanevi Neil Sedaka 86 yaşında hayata gözlerini yumdu...
70 yıla yakın müzik kariyeriyle onlarca kuşağı etkileyen, bir dönemin en önemli pop şarkıcısı, bestecisi ve söz yazarı Neil Sedaka 86 yaşında hayatını kaybetti. "Breaking Up Is Hard to Do" ve "Laughter in the Rain" gibi unutulmaz hitlere imza atan ünlü ismin acı kaybının ardından sevenleri yasa boğuldu.
Giriş Tarihi: 28.02.2026 11:24
Güncelleme Tarihi: 28.02.2026 11:32