Trend Galeri Trend Magazin Müzik tarihinden bir yıldız daha kaydı! Efsanevi Neil Sedaka 86 yaşında hayata gözlerini yumdu...

70 yıla yakın müzik kariyeriyle onlarca kuşağı etkileyen, bir dönemin en önemli pop şarkıcısı, bestecisi ve söz yazarı Neil Sedaka 86 yaşında hayatını kaybetti. "Breaking Up Is Hard to Do" ve "Laughter in the Rain" gibi unutulmaz hitlere imza atan ünlü ismin acı kaybının ardından sevenleri yasa boğuldu.

Giriş Tarihi: 28.02.2026 11:24 Güncelleme Tarihi: 28.02.2026 11:32
Pop müziğin altın çağının mimarlarından, dünyaca ünlü şarkıcı, besteci ve söz yazarı Neil Sedaka, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. 70 yıla yayılan kariyeri boyunca onlarca ölümsüz hite imza atan ve kuşakları melodileriyle birleştiren usta sanatçı, Cuma günü Los Angeles'ta kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AİLESİNDEN DUYGUSAL VEDA

Acı haberi Sedaka ailesi yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. Açıklamada, "Çok sevgili eş, baba ve dedemiz Neil Sedaka'nın vefatı hepimizi derinden sarstı.

O, milyonlarca kişiye ilham veren gerçek bir rock 'n' roll efsanesiydi. Onu yakından tanıma şansına sahip olan bizler için yeri doldurulamaz bir insandı; çok özlenecek" ifadelerine yer verildi.

SON YOLCULUĞU HASTANEDE NOKTALANDI

27 Şubat Cuma günü kendisini kötü hissettiğini belirten usta sanatçı, çağrılan ambulansla acil olarak Los Angeles'taki bir hastaneye kaldırıldı.

Ancak tıp dünyasının tüm çabalarına rağmen efsane ismin kalbi daha fazla dayanamadı. Yakınları ve temsilcileri ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken, konuya dair gelişmeler sanat dünyası tarafından yakından takip ediliyor.

KLASİK MÜZİKTEN ROCK 'N' ROLL ZİRVESİNE

Neil Sedaka'nın başarısı tesadüf değildi. Çocuk yaşlarda "klasik müzik dehası" olarak kabul edilen ve efsane piyanist Arthur Rubinstein ile kemancı Jascha Heifetz gibi devlerin takdirini kazanan Sedaka, bu temeli pop müziğe taşıyarak benzersiz bir tarz yarattı.

Solo kariyerinden önce The Tokens grubuyla müzik dünyasına adım atan sanatçı, 1950'lerin sonundan itibaren "Calendar Girl", "Happy Birthday Sweet Sixteen" ve unutulmaz "Breaking Up Is Hard to Do" gibi hitlerle müzik listelerini altüst etti.

SADECE BİR ŞARKICI DEĞİL, BİR MELODİ MİMARI

Sedaka, sadece kendi seslendirdiği şarkılarla değil, başka yıldızlara verdiği bestelerle de müzik tarihini şekillendirdi. Connie Francis için yazdığı "Stupid Cupid" ve Captain and Tennille ile listeleri sarsan "Love Will Keep Us Together" gibi eserler, onun bestecilik dehasının en somut örnekleriydi.

Kariyeri boyunca Carole King'den Elton John'a kadar müzik dünyasının dev isimleriyle iş birlikleri yapan Sedaka, defalarca Grammy ödülüne aday gösterilerek başarısını taçlandırdı.

1962 yılında Lea Strassberg ile evlenen ve iki çocuk babası olan Neil Sedaka, geride sadece plaklar ve ödüller değil; her notasında yaşayacak dev bir müzik mirası bıraktı.