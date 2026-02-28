Müzik tarihinden bir yıldız daha kaydı! Efsanevi Neil Sedaka 86 yaşında hayata gözlerini yumdu...

SADECE BİR ŞARKICI DEĞİL, BİR MELODİ MİMARI

Sedaka, sadece kendi seslendirdiği şarkılarla değil, başka yıldızlara verdiği bestelerle de müzik tarihini şekillendirdi. Connie Francis için yazdığı "Stupid Cupid" ve Captain and Tennille ile listeleri sarsan "Love Will Keep Us Together" gibi eserler, onun bestecilik dehasının en somut örnekleriydi.