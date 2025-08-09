Nadide Sultan Bodrum’da oğlu ile tatilin tadını çıkardı! İşte o neşeli anlar…

BODRUM'DAKİ GÖRÜNTÜLER DE BİR O KADAR KONUŞULDU! İŞTE ANNE - OĞULUN KEYİFLİ ANLARI...

Şarkıcı Nadide Sultan, tatil için Bodrum'u tercih etti. Gündoğan'da görüntülenen ünlü şarkıcı, oğlu ile denizde keyifli anlar yaşadı. Neşeli halleri dikkat çeken Sultan, yoğun geçen yılın yorgunluğunu tatilde attığını söyledi.