Nadide Sultan Bodrum’da oğlu ile tatilin tadını çıkardı! İşte o neşeli anlar…

Güçlü sesiyle dikkat çeken ve özel yaşantısını gizli saklı yaşamayı tercih eden Nadide Sultan, adından söz ettirmeye devam ediyor. Oğluyla Amerika'ya giden güzel şarkıcı, geçtiğimiz aylarda yaptığı davarnışla kısa sürede gündem olmuştu. EVSİZLERE VE GÖÇMENLERE YEMEK DAĞITTI! Sevilen şarkıcı Nadide Sultan, konser vermek için oğlu Kaan'la birlikte gittiği ABD'de anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine de katılmıştı. Sanatçı kimliğinin yanı sıra yardımseverliğiyle de tanınan şarkıcı New York'ta, evsizlere ve göçmenlere yemek dağıttı. Nadide Sultan, zorlu hava koşullarına rağmen; bizzat kendi elleriyle yemek servisi yaparak, yardıma muhtaç insanlarla tek tek ilgilenmişti. Öte yandan ünlü şarkıcı ve oğlu Kaan'ın birbirlerine olan benzerliği her geçen gün daha çok fark ediliyor... BODRUM'DAKİ GÖRÜNTÜLER DE BİR O KADAR KONUŞULDU! İŞTE ANNE - OĞULUN KEYİFLİ ANLARI... Şarkıcı Nadide Sultan, tatil için Bodrum'u tercih etti. Gündoğan'da görüntülenen ünlü şarkıcı, oğlu ile denizde keyifli anlar yaşadı. Neşeli halleri dikkat çeken Sultan, yoğun geçen yılın yorgunluğunu tatilde attığını söyledi.