Trend Galeri Trend Magazin Nadide Sultan Bodrum’da oğlu ile tatilin tadını çıkardı! İşte o neşeli anlar…

Yoğun ve stresli geçen yılın ardından ünlü şarkıcı Nadide Sultan, Bodrum Gündoğan'da oğlu ile denizin ve güneşin tadını çıkarırken objektiflere yakalandı! İşte Bodrum'da yaşanan o keyif dolu anlar…

Giriş Tarihi: 09.08.2025 10:43 Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 10:45
Güçlü sesiyle dikkat çeken ve özel yaşantısını gizli saklı yaşamayı tercih eden Nadide Sultan, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Oğluyla Amerika'ya giden güzel şarkıcı, geçtiğimiz aylarda yaptığı davarnışla kısa sürede gündem olmuştu.

EVSİZLERE VE GÖÇMENLERE YEMEK DAĞITTI!

Sevilen şarkıcı Nadide Sultan, konser vermek için oğlu Kaan'la birlikte gittiği ABD'de anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine de katılmıştı.

Sanatçı kimliğinin yanı sıra yardımseverliğiyle de tanınan şarkıcı New York'ta, evsizlere ve göçmenlere yemek dağıttı.

Nadide Sultan, zorlu hava koşullarına rağmen; bizzat kendi elleriyle yemek servisi yaparak, yardıma muhtaç insanlarla tek tek ilgilenmişti.

Öte yandan ünlü şarkıcı ve oğlu Kaan'ın birbirlerine olan benzerliği her geçen gün daha çok fark ediliyor...

BODRUM'DAKİ GÖRÜNTÜLER DE BİR O KADAR KONUŞULDU! İŞTE ANNE - OĞULUN KEYİFLİ ANLARI...

Şarkıcı Nadide Sultan, tatil için Bodrum'u tercih etti. Gündoğan'da görüntülenen ünlü şarkıcı, oğlu ile denizde keyifli anlar yaşadı. Neşeli halleri dikkat çeken Sultan, yoğun geçen yılın yorgunluğunu tatilde attığını söyledi.

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlüler ve çocukları...

BERDAN MARDİNİ

BERDAN MARDİNİ- ÇOCUKLARI MİRAN VE EZMİRA'NIN

SONGÜL KARLI

SONGÜL KARLI- OĞLU EFE FURKAN GÜMÜŞ

MAHMUT TUNCER

MAHMUT TUNCER- KIZI GİZEM TUNCER

İBRAHİM ERKAL

İBRAHİM ERKAL- KIZI ELİF SU ERKAL

CENGİZ KURTOĞLU

CENGİZ KURTOĞLU- OĞLU AYDIN KURTOĞLU

YILDIZ TİLBE

YILDIZ TİLBE- KIZI SEZEN BURÇİN

İZZET ALTUNMEŞE

İZZET ALTUNMEŞE- OĞLU FIRAT ALTUNMEŞE

ELİF KARLI

ELİF KARLI- KIZI ECEN NAZ

MUSTAFA TOPALOĞLU

MUSTAFA TOPALOĞLU- OĞLU ÇAĞLAYAN TOPALOĞLU