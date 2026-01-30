Trend Galeri Trend Magazin Nafaka krizinde mahkeme kararını verdi! Wilma Elles’in ikizlerinin babası Kerem Göğüş'ün iki talebi de reddedildi

Nafaka krizinde mahkeme kararını verdi! Wilma Elles’in ikizlerinin babası Kerem Göğüş'ün iki talebi de reddedildi

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davada Kerem Göğüş'ün, Wilma Elles'in maddi durumunun kendisinden daha iyi olduğu gerekçesiyle nafakanın kaldırılması talebi reddedildi. Göğüş'ün, bu talep kabul edilmezse nafakanın 4 bin TL'ye düşürülmesi yönündeki isteği de mahkeme tarafından uygun bulunmadı.

Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 30.01.2026 06:35 Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 06:38
Wilma Elles ile işadamı Kerem Göğüş 2015'te ikiz bebeklerini kucaklarına almışlardı. İkili daha sonra yollarını ayırdı. Mahkeme Göğüş'ün eski eşine 1.500 Euro nafaka ödemesine karar verdi.

Göğüş, bir süre önce mahkemeye başvurarak Elles'in maddi durumunun kendisinden daha iyi olduğunu ileri sürerek nafakanın kaldırılması için mahkemeye başvurdu.

'BARİ 4 BİN TL OLSUN' DEDİ
Göğüş, çocukları için ödediği miktarın fazla olduğunu, eğer nafakanın tamamen kaldırılması mümkün olmazsa 4 bin TL'ye indirilmesini istemişti.

Dava İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tarafları temsilen avukatları katıldı. Yapılan savunmaların neticesinde dosya mahkeme heyeti tarafından karara bağlandı. Mahkeme Kerem Göğüş'ün iki talebini de reddetti.