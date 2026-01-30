Trend
Nafaka krizinde mahkeme kararını verdi! Wilma Elles’in ikizlerinin babası Kerem Göğüş'ün iki talebi de reddedildi
İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davada Kerem Göğüş'ün, Wilma Elles'in maddi durumunun kendisinden daha iyi olduğu gerekçesiyle nafakanın kaldırılması talebi reddedildi. Göğüş'ün, bu talep kabul edilmezse nafakanın 4 bin TL'ye düşürülmesi yönündeki isteği de mahkeme tarafından uygun bulunmadı.
Giriş Tarihi: 30.01.2026 06:35
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 06:38