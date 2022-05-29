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Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu aşkı bitti! İşte ayrılık sebebi...

Ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, "Demir Kadın Neslican" filminde Neslican Tay'ı canlandıran Naz Çağla Irmak ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mutlu anlarının sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlü çiftten kötü haber geldi. Sarp Levendoğlu ve Naz Çağla ilişkilerini sonlandırdı.Biten aşk sonrası çift birlikte yer aldıkları fotoğrafları sosyal medya hesaplarından sildi, takipleşmeyi de bıraktı. İşte Sarp Levendoğlu ve Naz Çağla'nın ayrılık sebebi...

Giriş Tarihi: 29.05.2022 10:01 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 10:07
Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu aşkı bitti! İşte ayrılık sebebi...

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu aşkı bitti! İşte ayrılık sebebi...

Merhum sanatçı Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızları Derya Şensoy'la yollarını ayıran ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu (39), aradığı aşkı Naz Çağla Irmak'ta bulmuştu. Aşklarını yaklaşık üç ay önce sosyal medyadan ilan eden Naz Çağla Irmak ile Sarp Levendoğlu çiftinden kötü haber geldi. Ünlü çift ayrıldı. İkilinin beraberliği birinci yılını tamamlamadan sonlandı.

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu aşkı bitti! İşte ayrılık sebebi...

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu aşkı bitti! İşte ayrılık sebebi...

Sarp Levendoğlu, Derya Şensoy'un ardından başka bir meslektaşı olan Naz Çağla Irmak ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu aşkı bitti! İşte ayrılık sebebi...

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu aşkı bitti! İşte ayrılık sebebi...

Ancak ünlü çift fikir uyuşmazlığı sebebiyle ayrıldı. Biten aşk sonrası çift birlikte yer aldıkları fotoğrafları sosyal medya hesaplarından sildi, takipleşmeyi de bıraktı.

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu aşkı bitti! İşte ayrılık sebebi...

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu aşkı bitti! İşte ayrılık sebebi...

SÜRPRİZ BİRLİKTELİĞİ İLAN ETMİŞTİ

Daha önce "Bir daha evlenmem." açıklamasını yapan Levendoğlu, "Demir Kadın Neslican" filminde Neslican Tay'ı canlandıran Naz Çağla Irmak (24) ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Daha önce bir araya gelen çift, birlikte objektif karşısına geçmişti. Irmak, Sarp Levendoğlu ile pozlarını Instagram hesabından yayınlayarak, aşklarını gözler önüne sermişti. Samimi halleriyle dikkat çeken aşıkların bir hayli neşeli olduğu da gözlerden kaçmamıştı.

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu aşkı bitti! İşte ayrılık sebebi...

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu aşkı bitti! İşte ayrılık sebebi...

GALADA ORTAYA ÇIKTILAR

Ardından çift, ilk kez 'Amacı Olmayan Grup' filminin galasında birlikte objektiflere yansımıştı. Levendoğlu, filmde rol alan sevgilisini heyecanlı gününde yalnız bırakmayıp, geceye katılmıştı. Film öncesi görüntülenen çift, mutlu olduklarını dile getirmişti.

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