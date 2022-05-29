Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu aşkı bitti! İşte ayrılık sebebi...

Ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, "Demir Kadın Neslican" filminde Neslican Tay'ı canlandıran Naz Çağla Irmak ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mutlu anlarının sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlü çiftten kötü haber geldi. Sarp Levendoğlu ve Naz Çağla ilişkilerini sonlandırdı.Biten aşk sonrası çift birlikte yer aldıkları fotoğrafları sosyal medya hesaplarından sildi, takipleşmeyi de bıraktı. İşte Sarp Levendoğlu ve Naz Çağla'nın ayrılık sebebi...
Giriş Tarihi: 29.05.2022 10:01
Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 10:07