Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu aşkı bitti! İşte ayrılık sebebi...

SÜRPRİZ BİRLİKTELİĞİ İLAN ETMİŞTİ

Daha önce "Bir daha evlenmem." açıklamasını yapan Levendoğlu, "Demir Kadın Neslican" filminde Neslican Tay'ı canlandıran Naz Çağla Irmak (24) ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Daha önce bir araya gelen çift, birlikte objektif karşısına geçmişti. Irmak, Sarp Levendoğlu ile pozlarını Instagram hesabından yayınlayarak, aşklarını gözler önüne sermişti. Samimi halleriyle dikkat çeken aşıkların bir hayli neşeli olduğu da gözlerden kaçmamıştı.