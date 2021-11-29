Nazara geldiler! Tartışma yaşayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç hakkında şoke eden ayrılık iddiası!

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, nazara geldi.
Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre; hayranları tarafından birbirlerine çok yakıştırılan Koç ile Özdemir, geçtiğimiz haftalarda kısa da olsa bir ayrılık yaşadı.
O Ses Türkiye'nin çekimlerinden ve müzik çalışmalarından dolayı yoğun bir dönem yaşayan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, tartışma yaşadı.
Kısa bir süre ayrı kalan ikili, birbirlerinden özür dileyip aşklarına kaldıkları yerden devam etti...
Öte yandan Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde bir etkinlik öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.