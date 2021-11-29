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Nazara geldiler! Tartışma yaşayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç hakkında şoke eden ayrılık iddiası!

Bu yılın en sürpriz aşklarından biri şüphesiz oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç oldu. Aşklarını göz önünde yaşayan ve hayranları tarafından çok yakıştırılan çifte nazar değdi. İddiaya göre; Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç yaşadığı bir tartışma sonucu yollarını ayırdı. Ancak ayrılığa dayanamadığı konuşulan ikili, bakın bu süreçte neler yaşadı...

Giriş Tarihi: 29.11.2021 10:55 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 10:59
Nazara geldiler! Tartışma yaşayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç hakkında şoke eden ayrılık iddiası!

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, nazara geldi.

Nazara geldiler! Tartışma yaşayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç hakkında şoke eden ayrılık iddiası!

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre; hayranları tarafından birbirlerine çok yakıştırılan Koç ile Özdemir, geçtiğimiz haftalarda kısa da olsa bir ayrılık yaşadı.

Nazara geldiler! Tartışma yaşayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç hakkında şoke eden ayrılık iddiası!

O Ses Türkiye'nin çekimlerinden ve müzik çalışmalarından dolayı yoğun bir dönem yaşayan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, tartışma yaşadı.

Nazara geldiler! Tartışma yaşayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç hakkında şoke eden ayrılık iddiası!

Kısa bir süre ayrı kalan ikili, birbirlerinden özür dileyip aşklarına kaldıkları yerden devam etti...

Nazara geldiler! Tartışma yaşayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç hakkında şoke eden ayrılık iddiası!

Öte yandan Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde bir etkinlik öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

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