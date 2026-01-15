Trend Galeri Trend Magazin "Nazardan korkuyorum" demişti! İzzet Yıldızhan'dan eşi ve kızıyla paylaşım: 24 yıl sonra gelen sürpriz kare!

"Nazardan korkuyorum" demişti! İzzet Yıldızhan'dan eşi ve kızıyla paylaşım: 24 yıl sonra gelen sürpriz kare!

"Nazardan korkuyorum" diyerek ailesini yıllardır kameralardan ve sosyal medyanın uzağında tutan ünlü türkücü, bu kez kural bozdu. 9 çocuk babası Yıldızhan'ın, eşi Ajda Hanım ve kızıyla birlikte paylaştığı kare kısa sürede internet dünyasının en çok konuşulanları arasına girdi.

Giriş Tarihi: 15.01.2026 10:42 Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 10:46
Geçtiğimiz haftalarda ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, Kıbrıs'ta sahne almıştı.

Öncesinde rahatsızlanarak oksijene bağlanan Yıldızhan, yaşadıklarını anlatmıştı: "Bir sanatçının boğazının kaşınması ya da akıntı yaşaması şarkı söylemesini zorlaştırıyor. Kaşındığı zaman şarkı kesinlikle okunmuyor, bu yüzden sık sık suyla yıkamak gerekiyor."

NAZAR AÇIKLAMASI ÇOK KONUŞULMUŞTU!

Ardından ise açıklamalarına "Nazara çok inanıyorum ben, çoğu zaman bindiğim arabayı bile paylaşmak istemiyorum. Çocuklarımı da mecbur kalmadıkça göstermiyorum. Ne zaman çocuklarımı paylaşsam mutlaka bir şeyler oluyor" şeklinde devam etmişti.

Mutluluğu nazar korkusuna baskın geldi. 24 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi Ajda Hanım ve dünyalar güzeli kızıyla yan yana gelen ünlü isim, bu özel anı takipçilerinin beğenisine sundu.

AİLECEK PAYLAŞIM YAPTILAR!

Paylaşım ise özellikle eşi Ajda Yıldızhan'ın asil duruşu ve kızının babasına olan benzerliği takipçilerinden tam not aldı.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden İzzet Yıldızhan geçtiğimiz günlerde de eşiyle yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti.

Romantik bir kafede çekilen karede Yıldızhan ile eşi Ajda Hanım'ın keyifli halleri dikkat çekti.

İkilinin samimi pozu, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, "Maşallah", "Çok yakışıyorsunuz", "23 yılın aşkı" gibi yorumlarla çifte övgüler yağdırdı.

Gözlerden uzak, sakin bir aile yaşamı sürdüren ikili, zaman zaman paylaştıkları mutlu anlarla sosyal medyada gündem olmayı başarıyor. Yıldızhan'ın bu son paylaşımı da kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan kareleri arasına girdi.

Öte yandan, İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı baba–oğul karesiyle de gündeme gelmişti. Paylaşımda oğullarının boyu ve babalarına olan benzerliği dikkat çekerken, takipçiler "Maşallah, resmen babalarının kopyası!" gibi yorumlar yapmıştı.

1 Nisan 1963 yılında Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı bir köyde dünyaya gelen İzzet Yıldızhan, 15 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğudur.

DAHA KÜÇÜK YAŞTA BABASINI KAYBETTİ

Baba adı Mustafa, anne adı Suriye Zelal olan Yıldızhan, babası Mustafa Yıldızhan'ı henüz 1 yaşındayken kaybetmiştir.

İlkokul birinci sınıfta eğitim-öğretim hayatını bırakan ünlü isim, sonradan ilk ve ortaokulu dışarıdan okuyarak tamamlamıştır.

Doğup büyüdüğü Diyarbakır'da berber çıraklığı yaptığı yerden kan davası nedeniyle ayrılmış ve henüz 10 yaşındayken 5 abisi ile birlike Adana'ya yerleşerek pamuk işçiliği yapmaya başlamıştır.

Pamuk işçiliğinden sonra iş hayatına kebapçı çıraklığı ile devam eden Yıldızhan, 1980 yılında Ankara'da müzik dersleri almaya başlamıştır.

Şarkıları ve albümleri ile gündeme gelen ve ödüller toplayan Yıldızhan, şimdilerde Türk müziğinin önemli sanatçıları arasında yerini almıştır.

Yıldızhan, yalnızca sahneleri ile değil aynı zamanda iş dünyasında gösterdiği başarısıyla da gündeme gelmeye devam etmiştir. Bu zamana kadar 3 ayrı birliktelik yaşamış ve bu birlikteliklerinden toplamda 9 çocuk babası olmuştur.

23 yıldır aynı yastığı baş koyduğu ve sır gibi sakladığı Ajda Yıldızhan ile geçtiğimiz aylarda ilk defa birlikte fotoğrafını paylaşan Yıldızhan, her fırsatta ailesine zaman ayırarak gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuar Bölümü mezunu olan Ajda Yıldızhan ile 23 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren 62 yaşındaki Yıldızhan'ın Mustafa, Ali Yuşa, Zelal, Sevgi, Veysel Efe, Ekrem Arin, İzzet, Ömer ve Hamza adında toplamda 9 çocuğu bulunuyor.

GÜZELLİĞİ İLE ADETA BÜYÜLÜYOR!

Geçtiğimiz aylarda kızıyla yaptığı araba yolculuğu sırasında fotoğrafını paylaşan İzzet Yıldızhan'ın kızı Zelal'i görenler güzelliği karşısında neye uğradığını şaşırmıştı.

Güzelliği ile magazin manşetlerine konu olan Zelal Yıldızhan'a, takipçilerinden beğeni yağmıştı.

Çocuklarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sanatçı, mutlu aile tablosunu sürekli gözler önünde sunarak ailesine verdiği değeri takipçilerine de hissettiriyor.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI...

Güçlü sesi ile mest eden Sibel Can, 1988-1999 yılları arasında Hakan Ural ile bir ömür beraber geçirmeye evet demişti. Ancak ilişkileri uzun sürmedi.

22 Ağustos 1994 yılında kızı Melisa Ural'ı kucağına alan Can, henüz kızı 5 yaşındayken Hakan Ural ile yollarını ayırmaya karar verdi.

Geçtiğimiz akşam annesinin konserine katılan 30 yaşındaki Ural, annesine karşı duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirdi.