"Nazardan korkuyorum" demişti! İzzet Yıldızhan'dan eşi ve kızıyla paylaşım: 24 yıl sonra gelen sürpriz kare!
"Nazardan korkuyorum" diyerek ailesini yıllardır kameralardan ve sosyal medyanın uzağında tutan ünlü türkücü, bu kez kural bozdu. 9 çocuk babası Yıldızhan'ın, eşi Ajda Hanım ve kızıyla birlikte paylaştığı kare kısa sürede internet dünyasının en çok konuşulanları arasına girdi.
Giriş Tarihi: 15.01.2026 10:42
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 10:46