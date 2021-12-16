Nazlı Kayı Sabancı kesenin ağzını açtı! Sosyal medyanın diline düştü!

Ekim ayında Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Zeynep Nazlı Kayı, geçtiğimiz günlerde evinde bir davet verdi.
Davette taktığı vücut aksesuarının fiyatı ise dudak uçuklattı.
Posta'nın haberine göre; Geçtiğimiz aylarda iş insanı Hacı Sabancı ile dünya evine giren Nazlı Kayı, verdiği davette taktığı neredeyse 64 bin TL'lik vücut aksesuarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Kayı, bu defa sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
Öte yandan Zeynep Nazlı Kayı'nın dağınık bırakılmış saçları da takipçilerinin gözünden kaçmadı.