Nazlı Kayı Sabancı kesenin ağzını açtı! Sosyal medyanın diline düştü!

Ekim ayında Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Zeynep Nazlı Kayı , geçtiğimiz günlerde evinde bir davet verdi.

Davette taktığı vücut aksesuarının fiyatı ise dudak uçuklattı.

Posta'nın haberine göre; Geçtiğimiz aylarda iş insanı Hacı Sabancı ile dünya evine giren Nazlı Kayı, verdiği davette taktığı neredeyse 64 bin TL'lik vücut aksesuarıyla dikkatleri üzerine çekti.