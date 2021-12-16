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Nazlı Kayı Sabancı kesenin ağzını açtı! Sosyal medyanın diline düştü!

Zeynep Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı Ekim ayında nikah masasına oturdu. Ünlü çift geçtiğimiz günlerde evlerinde bir davet verdi. Nazlı Kayı Sabancı, davette taktığı vücut aksesuarı ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Kayı, bu defa sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Nazlı Kayı'nın vücut aksesuarının fiyatı adeta dudak uçuklattı. İşte Nazlı Kayı Sabancı'nın dikkat çeken takısının fiyatı…

Giriş Tarihi: 16.12.2021 16:27 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 16:31
Nazlı Kayı Sabancı kesenin ağzını açtı! Sosyal medyanın diline düştü!

Ekim ayında Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Zeynep Nazlı Kayı, geçtiğimiz günlerde evinde bir davet verdi.

Nazlı Kayı Sabancı kesenin ağzını açtı! Sosyal medyanın diline düştü!

Davette taktığı vücut aksesuarının fiyatı ise dudak uçuklattı.

Nazlı Kayı Sabancı kesenin ağzını açtı! Sosyal medyanın diline düştü!

Posta'nın haberine göre; Geçtiğimiz aylarda iş insanı Hacı Sabancı ile dünya evine giren Nazlı Kayı, verdiği davette taktığı neredeyse 64 bin TL'lik vücut aksesuarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Nazlı Kayı Sabancı kesenin ağzını açtı! Sosyal medyanın diline düştü!

Kayı, bu defa sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Nazlı Kayı Sabancı kesenin ağzını açtı! Sosyal medyanın diline düştü!

Öte yandan Zeynep Nazlı Kayı'nın dağınık bırakılmış saçları da takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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