"Nazlı Sabancı hamile mi?" sorusuna net yanıt! İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşım...

Eşi Hacı Sabancı'nın geçmişiyle ilgili gündem yaratacak iddiaların gölgesinde herkes merakla bekliyordu: "İkinci bebek geliyor mu?" İşte Nazlı Sabacı'nın tüm dedikoduları durduran paylaşımını Bülent Cankurt açıkladı! İşte detaylar...

BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 04.10.2025 10:58 Güncelleme Tarihi: 04.10.2025 11:43
Son birkaç haftadır hemen herkes, eşi Hacı Sabancı'nın 4 yaşında bir oğlu olduğu gerçeğiyle yüzleşen Nazlı Sabancı'nın ikinci bebeğine hamile olduğunu diline dolamış durumda!

Biliyorsunuz; Hacı Sabancı'nın gayrimeşru çocuğu ortaya çıkınca evlilikleri bitme noktasına gelmişti.

Gelini Nazlı'yı kaybetmek istemeyen Arzu Sabancı, bu evliliği kurtarmak için büyük çaba sarf etmiş ve başarmıştı. Arzu Hanım'ın adını taşıyan bir kızları olan Hacı-Nazlı Sabancı çiftinin ikinci çocuğa karar verdiği de bir gerçek ama Nazlı Hanım henüz hamile değil!

Görünen o ki, Nazlı Hanım hemen herkesin kulaktan kulağa konuştuğu, kendisinin de bunaldığını duyduğum "Hamile misin?" sorularına bir cevap olsun diye sosyal medya hesabından bir post paylaştı.

Kendisinin karşıdan ve yandan çekilmiş ve bir de göbeğini gösterdiği fotoğraflardı bunlar.

Bu paylaşımından sonra dedikoducular ikna olmuştur sanırım!!!

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADIĞI ANLAR DA GÜNDEM OLMUŞTU!

2017 yılından beri beraber olan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı 2021 yılında dünya evine girmişlerdi.

Ünlü çiftin bu evliliğinden Arzu Alara adında bir kızları olmuştu.

Babalık dava süreciyle sık sık magazin gündeminde yer alan Hacı Sabancı, kutladığı doğum gününün yanı sıra aile yaşamıyla dikkat çekmişti.

Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı, sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti.

Hacı Sabancı'nın doğum günü kutlamasından kareler sosyal medyada gündem oldu. Nazlı Sabancı, evinde eşi için özel hazırladığı masa da ilgi toplamıştı.

Sosyetik iş insanının pastası da oldukça beğenildi.

Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın doğum gününe özel çekildikleri pozu da 'evliliklerinde sorun yok' dedirtti.

NELER YAŞANMIŞTI?

2021 yılında Nazlı Kayı ile gösterişli bir törenle dünya evine giren ünlü iş insanı Hacı Sabancı, Fatma Demir'in açtığı babalık davasıyla sarsılmıştı. Hacı Sabancı'nın evlilik dışı bir oğlu olduğu DNA raporuyla ortaya çıkmıştı.

HER ŞEY BUNDAN 14 YIL ÖNCE BAŞLADI...

Fatma Demir ve Hacı Sabancı'nın hikayesi, 14 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanışmalarıyla başlamıştı. İkilinin zaman zaman bir araya geldiği ve birlikte Los Angeles'ta tatil yaptığı iddia edilirken, ilişkilerinin 2015 yılında sona erdiği iddia edilmişti. Fatma Demir, 2019 yılında başka biriyle evlenerek Belçika'ya yerleşmişti. Ancak bu evliliğin kısa sürede sona erdiği öğrenilmişti.

HACI SABANCI'DAN YARDIM İSTEDİ

Evliliği sona erdikten sonra zor bir süreç geçiren Fatma Demir, o dönemde Hacı Sabancı'dan hukuki destek almak için avukat konusunda yardım talep etti.

İddialara göre, Sabancı bu süreçte Demir'in hesabına maddi destek sağladı ve bu durum ikiliyi yeniden bir araya getirdi. Fatma Demir, Hacı Sabancı ile yaşadığı ilişkinin ardından hamile kaldı ve 2 Şubat 2021'de oğlu Uzay'ı doğurdu.

EVLİLİĞİ DEVAM EDERKEN HAMİLE KALDI

Fatma D.'nin sık sık doğan çocuğunun fotoğraflarını Hacı Sabancı'ya gönderdiğinin anlatıldığı dilekçede, Sabancı'nın çocuğun kendisinden olduğunu öğrenmesinin ardından tarafların arasının bozulduğu ifade edildi.

"ÇOCUĞUN BABASI HACI SABANCI" DİYEREK DAVA AÇTI

Dilekçede şu ifadelere yer verildi: "Fatma D.'nin eski eşi, çocuğun kendisinden olmadığı gerekçesiyle soy bağının reddi davası açmıştır. Çocuğun daha fazla mağdur edilmemesi bakımından Hacı Sabancı ile çocuk arasında soy bağının DNA incelemesi yoluyla tespitine karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca Hacı Sabancı'nın babalığına karar verilerek nüfusa kaydının yapılamasını talep ediyoruz."

MAHKEME BABALIK TESTİ İÇİN ADLİ TIP'A SEVK ETTİ

İstanbul Aile Mahkemesi, Hacı Sabancı'nın, Uzay isimli çocuğun babası olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar vermişti.

RAPOR SONUCU AÇIKLANDI: YÜZDE 99.9 İHTİMALLE...

Mahkemenin bu kararının ardından ilk olarak Fatma D. ile 4 yaşındaki Uzay isimli oğlu İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek gerekli sevk işlemlerini yaptırdıktan sonra Adli Tıp Kurumu'nda DNA örneği verdi. Hacı Sabancı da Adli Tıp Kurumu'na giderek küçük Uzay'ın babası olup olmadığının tespiti için DNA testi yaptırdı.

Raporda şu ifadelere yer verildi: "Uzay D.'ye ait DNA profili ile anne Fatma D.'ye ait DNA profilinin ve baba olduğu iddia edilen Hacı Sabancı'ya ait DNA profilinin karşılaştırması yapıldı. Elde edilen sonuçlar itibari ile Sabancı'nın yüzde 99.99 ihtimalle Uzay D.'nin biyolojik babası olabileceği tespit edildi."

Hürriyet'in yaptığı habere göre mahkeme, Hacı Sabancı'nın Uzay'ın biyolojik babası olduğuna hükmetti. Ancak Sabancı, karara itiraz ederek, dosyayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Sunulan itiraz dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: DNA profilindeki benzerliklerin neler olduğu açıklanmamıştır. Yüzde 99.99 oran müvekkilin baba olduğunu göstermeye yeterli bir oran değildir.

İLK KEZ KONUŞTU

Öte yandan Hacı Sabancı, olay hakkında ilk kez konuşmuştu.

Ünlü iş insanı, "Onunla ilgili yargılama devam ediyor. Bu süreci avukatlarım biliyor. Ben bu konularla zaten ilgilenmiyorum, konuşmuyorum da. Daha yargılama devam ediyor, konu avukatlarda" demişti.

Sabancı "Bir üst mahkemeye itiraz edecek misiniz" sorusunu da "Avukatlar biliyor o konuları" diye yanıtlamıştı.

'SABANCI' SOYADINI SİLDİ!

Nazlı Sabancı'nın sosyal medya hesabından 'Sabancı' soyadını silip birkaç saat sonra tekrardan yazması takipçilerin gözünden kaçmamıştı. Kullanıcıların gözünden kaçmayan bu gelişme ise Nazlı Sabancı'nın 4 yaşındaki yeni mirasçıdan memnun olmadığını kanıtlar nitelikteydi.