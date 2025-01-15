Trend Galeri Trend Magazin Ne para ne şöhret hepsi yalan... Kimi annesiyle, kimi babasıyla küs...İşte aileleriyle sorun yaşayan ünlüler!

Ne para ne şöhret hepsi yalan... Kimi annesiyle, kimi babasıyla küs...İşte aileleriyle sorun yaşayan ünlüler!

Herkesin yakından takip ettiği ve aile yaşantılarıyla merak edilen ünlü isimler, kameraların arkasında gerilim dolu bir hayat yaşıyor. Aile içindeki anlaşmazlıklar, gerginlikler ve çözülmeyen sorunlar, zaman zaman magazinin de nabzını tutuyor. İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak arasındaki anlaşmazlıklar, Rahmetli Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur'un soyadı krizi, şarkıcı Emrah'ın yıllar geçmesine rağmen oğlu Tayfun'u kabullenememesi gibi olaylar, ünlü isimlerin dünyasındaki aile geçimsizliklerini gün yüzüne çıkartıyor. İşte sizler için mercek altına aldığımız, aileleriyle sorun yaşayan ünlüler...