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Ne para ne şöhret hepsi yalan... Kimi annesiyle, kimi babasıyla küs...İşte aileleriyle sorun yaşayan ünlüler!

Herkesin yakından takip ettiği ve aile yaşantılarıyla merak edilen ünlü isimler, kameraların arkasında gerilim dolu bir hayat yaşıyor. Aile içindeki anlaşmazlıklar, gerginlikler ve çözülmeyen sorunlar, zaman zaman magazinin de nabzını tutuyor. İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak arasındaki anlaşmazlıklar, Rahmetli Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur'un soyadı krizi, şarkıcı Emrah'ın yıllar geçmesine rağmen oğlu Tayfun'u kabullenememesi gibi olaylar, ünlü isimlerin dünyasındaki aile geçimsizliklerini gün yüzüne çıkartıyor. İşte sizler için mercek altına aldığımız, aileleriyle sorun yaşayan ünlüler...

Giriş Tarihi: 15.01.2025 16:48 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 17:00
Ne para ne şöhret hepsi yalan... Kimi annesiyle, kimi babasıyla küs...İşte aileleriyle sorun yaşayan ünlüler!

Kapalı kapılar ardında aileleri ile gerilim yaşayan ünlü isimler, magazinde gündem olmaya devam ediyor. Çözülmeyen aile polemikleri ile dikkat çeken simalar, sevenleri tarafından da oldukça merak ediliyor.

Gelin hep birlikte göz atalım!

Ne para ne şöhret hepsi yalan... Kimi annesiyle, kimi babasıyla küs...İşte aileleriyle sorun yaşayan ünlüler!

FERDİ TAYFUR VE KIZI TUĞÇE TAYFUR

Türk arabesk dünyasının en değerli sanatçılarından olan Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastaneden 2 Ocak'ta hayatını kaybederek sevenlerini hüzne boğmuştu. Magazin dünyasını ele geçiren bu üzücü olay, kızı Tuğçe Tayfur ve babası Ferdi Tayfur'un arasındaki anlaşmazlıkları tekrardan gün yüzüne çıkardı.

Ne para ne şöhret hepsi yalan... Kimi annesiyle, kimi babasıyla küs...İşte aileleriyle sorun yaşayan ünlüler!

"ŞARKILARIMI BİLE OKUMASIN"

Baba kız arasındaki anlaşmazlığın ilk sebebi soyadı' krizinden ortaya çıktığı iddia edilmişti. Rahmetli sanatçı kızı Tuğçe Tayfur'un ticari amaçlı olarak soyadını kullanmasını istemiyordu. Bu yüzden de rahmetli Tayfur, "Şarkılarımı bile okumasın" diyerek kızına 'soyadı' davası açmıştı.

Ne para ne şöhret hepsi yalan... Kimi annesiyle, kimi babasıyla küs...İşte aileleriyle sorun yaşayan ünlüler!

EVLİLİKLERİNİ ONAYLAMAMIŞTI!

Şarkıcı Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın, 2023 yılında nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasında ses getiren olay, Ferdi Tayfur'un düğüne gitmemesiyle birlikte büyümüştü.

Ne para ne şöhret hepsi yalan... Kimi annesiyle, kimi babasıyla küs...İşte aileleriyle sorun yaşayan ünlüler!

Usta sanatçının, kızı Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın'la evliliğini onaylamaması ve gün geçtikçe bu krizin büyümesi, baba ve kızı arasındaki gerilimi yükseltmişti. İddialara göre de Tayfur ve kızının o günden sonra bir daha hiç konuşmadığıydı.

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