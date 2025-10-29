Nefesler tutuldu, ezberler bozulacak! ‘Kuruluş Orhan’ bu akşam atv’de başlıyor

32 Ana cast dışında dizinin çekimlerinde oyunculara Bozdağ Film bünyesinde bulunan 50 kişilik koreografi ekibi eşlik etti. Dizinin birinci bölüm çekimlerinde de 10 binden fazla yardımcı oyuncu yer aldı.

GÖRKEMLİ VE MÜTHİŞ BİR DÜNYA İNŞA EDİLDİ

Dizinin çekimleri için Bozdağ Film Platosu'nda 5000 m2 alanda Bursa Tekfur Sarayı: giriş, çarşı, avlu, saray odaları, koridorları ve kabul salonuyla birlikte döneme uygun bir şekilde yapıldı. Yine plato içerisinde 100 m uzunluğunda 12 metre yüksekliğinde Bursa Kalesi dış cephe girişi inşa edilirken Bursa Kuşatması'nın canlandırıldığı 10 bin m2 alanda çadırlar ve döneme ait savaş aletlerinin bulunduğu karargah inşa edildi. 50 çadırlık Kayı obası ile birlikte beyliklere ait iki oba 15 bin metrekare üzerine kuruldu. Obalardaki el yapımı çadırlar projeye özel olarak Türkmenistan'da üretildi. 20 bin m2 alanda da Bursa Şehri'nin inşasına başlandı.