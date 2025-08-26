Trend Galeri Trend Magazin Nefise Karatay kızının 10’uncu yaş gününü kutladı! İşte Nefise Karatay’ın aile pozu!

Nefise Karatay kızının 10’uncu yaş gününü kutladı! İşte Nefise Karatay’ın aile pozu!

Güzelliğiyle ve sunuculuktaki başarısıyla öne çıkan Nefise Karatay, yeni paylaşımıyla göz doldurdu. Nefise Karatay, kızının 10'uncu yaş gününe özel aile pozunu paylaştı.

Giriş Tarihi: 26.08.2025 23:11
Nefise Karatay kızının 10’uncu yaş gününü kutladı! İşte Nefise Karatay’ın aile pozu!

O pozlar olay oldu! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle nefes kesen Nefise Karatay, geçtiğimiz gün teknede verdiği cesur pozlarla sosyal medyayı adeta salladı.

Nefise Karatay kızının 10’uncu yaş gününü kutladı! İşte Nefise Karatay’ın aile pozu!

Yeşil mayosuyla objektif karşısına geçen ünlü isim, fit vücudu ve ışıltılı enerjisiyle görenleri büyüledi. Takipçileri "taş gibi kadın" yorumlarıyla hayranlıklarını dile getirirken, Karatay'ın bu kareleri magazin dünyasında da bomba etkisi yarattı!

Nefise Karatay kızının 10’uncu yaş gününü kutladı! İşte Nefise Karatay’ın aile pozu!

Karatay'ın sade ama çarpıcı tarzı, "yıllar ona hiç dokunmamış" yorumlarını da beraberinde getirdi. Doğal güzelliğini koruyan ve kendine has enerjisiyle öne çıkan Karatay'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Nefise Karatay kızının 10’uncu yaş gününü kutladı! İşte Nefise Karatay’ın aile pozu!

İŞTE O POZLAR!

Hayranları, "hala ekranlara dönmelisin", "taş gibi kadın" ve "güzelliğin yıllara meydan okuyor" gibi yorumlarla beğenilerini dile getirdi.

Nefise Karatay kızının 10’uncu yaş gününü kutladı! İşte Nefise Karatay’ın aile pozu!

Gözlerden uzak, sakin bir hayat yaşamayı tercih eden Nefise Karatay, zaman zaman yaptığı bu tarz paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarıyor. Ünlü ismin pozları magazin gündeminde de geniş yer buldu. Karatay, güzelliği ve duruluğuyla bir kez daha sosyal medyada büyüledi.

Nefise Karatay kızının 10’uncu yaş gününü kutladı! İşte Nefise Karatay’ın aile pozu!

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASIYLA GÜNDEME GELDİ

Nefise Karatay, tekne pozlarının yanı sıra bugün de kızının doğum günü kutlamasıyla gündeme geldi.

Nefise Karatay kızının 10’uncu yaş gününü kutladı! İşte Nefise Karatay’ın aile pozu!

Ünlü sunucu, ailesiyle birlikte yaptığı o paylaşımla adından yine söz ettirdi.

Nefise Karatay kızının 10’uncu yaş gününü kutladı! İşte Nefise Karatay’ın aile pozu!

KIZININ 10'UNCU YAŞ GÜNÜNÜ KUTLADI! İŞTE O AİLE POZU!

Kızının 10'uncu yaş gününü kutlayan Karatay, aile pozu vermeyi de ihmal etmedi.

Nefise Karatay kızının 10’uncu yaş gününü kutladı! İşte Nefise Karatay’ın aile pozu!

NEFİSE KARATAY'IN GÜZELLİK SIRRINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Ünlü manken Nefise Karatay 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015 yılında da kızı Maya'yı dünyaya getirdi.

Nefise Karatay kızının 10’uncu yaş gününü kutladı! İşte Nefise Karatay’ın aile pozu!

Bir dönemin en popüler isimlerinden manken ve sunucu Nefise Karatay, fit haliyle göz dolduruyor.

Nefise Karatay kızının 10’uncu yaş gününü kutladı! İşte Nefise Karatay’ın aile pozu!

Yıllar geçmesine rağmen sektörde olan hem oyunculuk hem de sunuculuk yapan Karatay adeta gençlik iksiri içmiş gibi...

Nefise Karatay kızının 10’uncu yaş gününü kutladı! İşte Nefise Karatay’ın aile pozu!

Sosyal medyada sık sık fit haliyle pozlar veren ve hayatından sporu eksik etmeyen Nefise Karatay, gençlik sırrını açıkladı.

Nefise Karatay kızının 10’uncu yaş gününü kutladı! İşte Nefise Karatay’ın aile pozu!

"YÜZ YOGASI YAPIYORUM"

Makyajla uyumamaya dikkat ettiğini söyleyen Karatay, "Dikkat ederim, makyajla uyumamaya çalışırım, kötü alışkanlıklarım yok, yüz yogası yapıyorum, spor yapıyorum. Bütün yaşam tarzı olarak dikkat etmek gerekiyor" dedi.

Nefise Karatay kızının 10’uncu yaş gününü kutladı! İşte Nefise Karatay’ın aile pozu!

2 ÖĞÜN BESLENİYOR

Nefise Karatay, spor yapıp 2 öğün beslenerek yıllara meydan okuyor ve formunu koruyor.

Nefise Karatay kızının 10’uncu yaş gününü kutladı! İşte Nefise Karatay’ın aile pozu!

1997 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü manken Nefise Karatay'ın kızı Maya büyüdü.

Nefise Karatay kızının 10’uncu yaş gününü kutladı! İşte Nefise Karatay’ın aile pozu!

GÜZELLİĞİYLE ŞİMDİDEN ANNESİNİN TAHTINA ADAY!

Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

Nefise Karatay kızının 10’uncu yaş gününü kutladı! İşte Nefise Karatay’ın aile pozu!

Nefise Karatay'ın kızı Maya daha şimdiden güzelliğiyle annesinin tahtına aday gösterildi.

Nefise Karatay kızının 10’uncu yaş gününü kutladı! İşte Nefise Karatay’ın aile pozu!

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

EBRU ŞALLI'NIN OĞLU BEREN 20 YAŞINDA BİR DELİKANLI

5 yıllık eşi Uğur Akkuş tarafından şiddet gördüğünü itiraf eden Ebru Şallı şu sıralar özel hayatıyla gündem düşmüyor. Deneyimli manken Ebru Şallı, sağlıklı yaşam ve pilates denince de akla ilk gelen isimlerden oluyor.

Nefise Karatay kızının 10’uncu yaş gününü kutladı! İşte Nefise Karatay’ın aile pozu!

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan'ın son hali sosyal medyaya damga vurdu. Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan, şimdilerde yakışıklılığıyla adeta mankenlere taş çıkarıyor.

Nefise Karatay kızının 10’uncu yaş gününü kutladı! İşte Nefise Karatay’ın aile pozu!

Mankenin "Berom" diye seslendiği oğlu, yakışıklılığıyla sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Nefise Karatay kızının 10’uncu yaş gününü kutladı! İşte Nefise Karatay’ın aile pozu!

Anne oğlun sosyal medya paylaşımları oldukça beğeniliyor.

Nefise Karatay kızının 10’uncu yaş gününü kutladı! İşte Nefise Karatay’ın aile pozu!

2020 yılında oğlu Pars Tan'ı kaybederek evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, zor günleri büyük oğlu Beren ile atlatmıştı.

Nefise Karatay kızının 10’uncu yaş gününü kutladı! İşte Nefise Karatay’ın aile pozu!

ÇAĞLA ŞIKEL İLE EMRE ALTUĞ'UN ÇOCUKLARI

2008-2015 yılları arasında evli kalan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un Kuzey ve Uzay adında iki çocukları bulunuyor.

Nefise Karatay kızının 10’uncu yaş gününü kutladı! İşte Nefise Karatay’ın aile pozu!

Ünlü çift evlatları için sık sık bir araya geliyor.

Nefise Karatay kızının 10’uncu yaş gününü kutladı! İşte Nefise Karatay’ın aile pozu!

Şıkel ve Altuğ sosyal medya hesaplarından çocuklarıyla eğlendiği anları yayınlamayı da ihmal etmiyor.