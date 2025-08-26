Nefise Karatay kızının 10’uncu yaş gününü kutladı! İşte Nefise Karatay’ın aile pozu!

Gözlerden uzak, sakin bir hayat yaşamayı tercih eden Nefise Karatay, zaman zaman yaptığı bu tarz paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarıyor. Ünlü ismin pozları magazin gündeminde de geniş yer buldu. Karatay, güzelliği ve duruluğuyla bir kez daha sosyal medyada büyüledi.