Nefise Karatay kızının 10’uncu yaş gününü kutladı! İşte Nefise Karatay’ın aile pozu!

O pozlar olay oldu! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle nefes kesen Nefise Karatay, geçtiğimiz gün teknede verdiği cesur pozlarla sosyal medyayı adeta salladı. Yeşil mayosuyla objektif karşısına geçen ünlü isim, fit vücudu ve ışıltılı enerjisiyle görenleri büyüledi. Takipçileri 'taş gibi kadın' yorumlarıyla hayranlıklarını dile getirirken, Karatay'ın bu kareleri magazin dünyasında da bomba etkisi yarattı! Karatay'ın sade ama çarpıcı tarzı, 'yıllar ona hiç dokunmamış' yorumlarını da beraberinde getirdi. Doğal güzelliğini koruyan ve kendine has enerjisiyle öne çıkan Karatay'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İŞTE O POZLAR! Hayranları, 'hala ekranlara dönmelisin', 'taş gibi kadın' ve 'güzelliğin yıllara meydan okuyor' gibi yorumlarla beğenilerini dile getirdi. Gözlerden uzak, sakin bir hayat yaşamayı tercih eden Nefise Karatay, zaman zaman yaptığı bu tarz paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarıyor. Ünlü ismin pozları magazin gündeminde de geniş yer buldu. Karatay, güzelliği ve duruluğuyla bir kez daha sosyal medyada büyüledi. DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASIYLA GÜNDEME GELDİ Nefise Karatay, tekne pozlarının yanı sıra bugün de kızının doğum günü kutlamasıyla gündeme geldi. Ünlü sunucu, ailesiyle birlikte yaptığı o paylaşımla adından yine söz ettirdi. KIZININ 10'UNCU YAŞ GÜNÜNÜ KUTLADI! İŞTE O AİLE POZU! Kızının 10'uncu yaş gününü kutlayan Karatay, aile pozu vermeyi de ihmal etmedi. NEFİSE KARATAY'IN GÜZELLİK SIRRINI BİLİYOR MUSUNUZ? Ünlü manken Nefise Karatay 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015 yılında da kızı Maya'yı dünyaya getirdi. Bir dönemin en popüler isimlerinden manken ve sunucu Nefise Karatay, fit haliyle göz dolduruyor. Yıllar geçmesine rağmen sektörde olan hem oyunculuk hem de sunuculuk yapan Karatay adeta gençlik iksiri içmiş gibi... Sosyal medyada sık sık fit haliyle pozlar veren ve hayatından sporu eksik etmeyen Nefise Karatay, gençlik sırrını açıkladı. 'YÜZ YOGASI YAPIYORUM' Makyajla uyumamaya dikkat ettiğini söyleyen Karatay, 'Dikkat ederim, makyajla uyumamaya çalışırım, kötü alışkanlıklarım yok, yüz yogası yapıyorum, spor yapıyorum. Bütün yaşam tarzı olarak dikkat etmek gerekiyor' dedi. 2 ÖĞÜN BESLENİYOR Nefise Karatay, spor yapıp 2 öğün beslenerek yıllara meydan okuyor ve formunu koruyor. 1997 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü manken Nefise Karatay'ın kızı Maya büyüdü. GÜZELLİĞİYLE ŞİMDİDEN ANNESİNİN TAHTINA ADAY! Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Nefise Karatay'ın kızı Maya daha şimdiden güzelliğiyle annesinin tahtına aday gösterildi. İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları... EBRU ŞALLI'NIN OĞLU BEREN 20 YAŞINDA BİR DELİKANLI 5 yıllık eşi Uğur Akkuş tarafından şiddet gördüğünü itiraf eden Ebru Şallı şu sıralar özel hayatıyla gündem düşmüyor. Deneyimli manken Ebru Şallı, sağlıklı yaşam ve pilates denince de akla ilk gelen isimlerden oluyor. Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan'ın son hali sosyal medyaya damga vurdu. Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan, şimdilerde yakışıklılığıyla adeta mankenlere taş çıkarıyor. Mankenin 'Berom' diye seslendiği oğlu, yakışıklılığıyla sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Anne oğlun sosyal medya paylaşımları oldukça beğeniliyor. 2020 yılında oğlu Pars Tan'ı kaybederek evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, zor günleri büyük oğlu Beren ile atlatmıştı. ÇAĞLA ŞIKEL İLE EMRE ALTUĞ'UN ÇOCUKLARI 2008-2015 yılları arasında evli kalan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un Kuzey ve Uzay adında iki çocukları bulunuyor. Ünlü çift evlatları için sık sık bir araya geliyor. Şıkel ve Altuğ sosyal medya hesaplarından çocuklarıyla eğlendiği anları yayınlamayı da ihmal etmiyor. MİRAN VE EZMİRA KOCAMAN OLDU Fatoş Yelliler'den 2021 yılında ihanet nedeniyle boşanan Berdan Mardini, sıkıntılı günlerini 2 evladı sayesinde atlatmıştı. Berdan Mardini'nin çocukları Miran ve Ezmira kocaman oldu. Evlatları adeta babalarının boyuna yetişti... Berdan Mardini kendi adını taşıyan kozmetik markasının ilk mağazasını açtı. Açılışta çocukları Miran ve Ezmira'nın son hali dikkat çekti. SONGÜL KARLI SONGÜL KARLI- OĞLU EFE FURKAN GÜMÜŞ MAHMUT TUNCER MAHMUT TUNCER- KIZI GİZEM TUNCER İBRAHİM ERKAL İBRAHİM ERKAL- KIZI ELİF SU ERKAL CENGİZ KURTOĞLU CENGİZ KURTOĞLU- OĞLU AYDIN KURTOĞLU YILDIZ TİLBE YILDIZ TİLBE- KIZI SEZEN BURÇİN İZZET ALTUNMEŞE İZZET ALTUNMEŞE- OĞLU FIRAT ALTUNMEŞE ELİF KARLI ELİF KARLI- KIZI ECEN NAZ MUSTAFA TOPALOĞLU MUSTAFA TOPALOĞLU- OĞLU ÇAĞLAYAN TOPALOĞLU CEYLAN CEYLAN- KIZI MELODİ BOZKURT YAVUZ BİNGÖL YAVUZ BİNGÖL- KIZI TÜRKÜ BİNGÖL İBRAHİM TATLISES İBRAHİM TATLISES- İDO TATLISES ALİŞAN ALİŞAN- ÇOCUKLARI BURAK VE ELİZ BÜLENT SERTTAŞ BÜLENT SERTTAŞ- OĞLU BAHADIR SERTTAŞ ORHAN GENCEBAY ORHAN GENCEBAY- OĞLU GÖKHAN GENCEBAY Bir döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Avni' rolüyle hafızalara kazınan Suat Sungur ile eşi Ahu Sungur Sungur çifti 23 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor. Sanatçılar Ahu Sungur'la Suat Sungur'un biricik oğulları Ege büyüdü, genç bir delikanlı oldu. SUAT SUNGUR İLE EŞİ AHU SUNGUR ÇİFTİNİN OĞULLARI EGE YÜCEL SUNGUR Yakışıklılığıyla da dikkatleri üzerine çeken Ege, adeta mankenlere de taş çıkartıyor.