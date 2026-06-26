Nefret suçunun sessiz ortakları: Sözde aydınların ikiyüzlü özgürlük anlayışı
Özgürlük ve kadın hakları kelimelerini dillerinden düşürmeyenlerin, mesele başörtülü bir kadının yaşam hakkı olduğunda büründükleri sağır edici sessizlik tarihin en büyük riyakarlıklarından biridir. Tuba Kalçık, son günlerde tırmanışa geçen başörtüsü karşıtı nefret suçlarını ve bu ilkel faşizm karşısında üç maymunu oynayan sözde aydınların ikiyüzlülüğünü kaleme aldı. Hak savunuculuğunun "seçici körlükle" yapılamayacağını vurgulayan bu yazı, toplumsal barışımızın altına döşenen dinamitleri tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.
Giriş Tarihi: 26.06.2026 06:56
Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 06:58