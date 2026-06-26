Nefret suçunun sessiz ortakları: Sözde aydınların ikiyüzlü özgürlük anlayışı

Bir kadını kıyafeti, yaşam tarzı ya da inancı üzerinden aşağılamak, hedef göstermek büyük bir nefret suçudur. Bunu yapanlar da buna sessiz kalıp destekleyenler de bu ülkenin toplumsal barışına dinamit koymaktadır. Muhalif kesimin yaşam tarzı kavgasını artık geride bırakması gerekiyor. Başörtülü kadınları düşmanlaştırarak ilericilik taslamak ne kadar zıt bir durum ise, insanların inanç özgürlüğüne saldırarak demokrasiyi savunmak da o kadar imkansızdır. Unutulmamalıdır ki, özgürlüğü sadece kendi mahallesine layık görüp diğerini küçümseyenler, aslında bu kavramı da kirletiyor.