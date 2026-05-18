Nehir Erdoğan ilk kez sevgilisiyle görüntülendi! Arkadaşlık aşka dönüşmüş!

Ünlü oyuncu Nehir Erdoğan cephesinden hayranlarını heyecanlandıran sürpriz bir aşk haberi geldi! Güzel oyuncu, önceki akşam yeni sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 18.05.2026 07:03 Güncelleme Tarihi: 18.05.2026 07:05
Oyuncu Serkan Ercan ile el ele Cihangir sokaklarında dolaşırken görülen Erdoğan, patlayan flaşlara gülümseyerek karşılık verdi.

Erdoğan, Ercan ile 2022 yılında Hara adlı filmde birlikte rol almıştı.

Çiftin arkadaşlığının yıllar sonra aşka dönüştüğü öğrenildi.

BOŞANDIĞI EŞİ HAKKINDA YAPTIĞI AÇIKLAMAYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Nehir Erdoğan 'Silsile' filminin setinde tanıştığı görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile ani bir kararla evlenmişti. Tanıştıktan 6 ay sonra nikah masasına turan çift evlendikten sonra Fransa'ya yerleşmişti.

Eşinin Türkiye'ye dönme kararı almasına öfkelenen güzel oyuncu Aralık ayında mahkemeye başvurarak boşanmıştı. Ünlü oyuncu katıldığı bir programda evliliği hakkında şaşırtan bir itirafta bulunmuştu.

Erdoğan, "Çok iyi arkadaş olmamız gerekirken yanlışlıkla evlendik" demişti.

Öte yandan 2004 yılında yayın hayatına başlayan ve 3 sezon ekranlara damga vuran 'Yabancı Damat' dizisi, hafızalarda hala taze bir yer ediniyor.

Dizide büyük aşklarıyla izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatan Nazlı ve Yunan Niko, yıllar geçse de ekranlardaki uyumları ve Nehir Erdoğan ile Özgür Çevik'in performanslarıyla hafızalardan silinmiyor.

Şimdilerde sosyal medyada da bir o kadar dikkat çeken Nehir Erdoğan, yaptığı açıklamalarla da dikkat çekiyor.

"TÜKENMİŞLİK SENDROMU YAŞADIM"

Nehir Erdoğan, son olarak önceki gün Maslak'ta gerçekleşen basın toplantısına katıldı. Erdoğan, "Daha önce tükenmişlik sendromu yaşadığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna önemli bir yanıt verdi: "Biraz yüklendik kendimize. Yıllarca 'Ben çıkamıyorum rolümden' diye gezdim. Bir dönem haftanın 12 günü çalıştığım zamanlar oldu! Oyunculuk haftanın 7 günü yapılmaması gereken bir meslek. İşin psikolojisinin dersi de okullara eklenmeli. Bana arkadaşlarım 'Doktora gözük, çünkü bu tükenmişlik sendromu' dediler. Maalesef, günümüz koşullarında koşuştururken bu tarz şeyleri yaşayabiliyoruz."

Güzel oyuncu yıllara meydan okuyan haliyle de ilgi odağı oluyor. Sosyal medyada makyajsız ve filtresiz hallerini sık sık paylaşan Erdoğan, takipçilerinin beğeni yağmuruna tutuluyor.

AVRUPA YAKASI'NIN VICTORIA'SI NASIL DEĞİŞMİŞ DERSİNİZ?

Türk televizyonlarının unutulmaz yüzlerinden Didem Erol, yıllar süren sessizliğini sosyal medyada yaptığı sürpriz bir paylaşımla bozdu. Avrupa Yakası dizisinde hayat verdiği "Victoria" karakteriyle hafızalara kazınan Erol, artık bambaşka bir hayat sürüyor.

Amerika'ya yerleştikten sonra adını "Serah Henesey" olarak değiştiren oyuncu, 49 yaşında ikinci kez anne olduğunu duyurdu.

Yıllar önce Türkiye'deki oyunculuk kariyerini geride bırakıp ABD'ye taşınan Didem Erol, "Emret Komutanım", "Omuz Omuza", "Arka Sokaklar" gibi pek çok sevilen dizide rol almış, güzelliği ve oyunculuğuyla adından söz ettirmişti. Ancak zamanla hem sahneden hem de kameraların önünden çekilmeyi tercih etti.

HOLLYWOOD'DA YENİ BİR KİMLİK: SERAH HENESEY

2017 yılında Los Angeles'ta televizyon sunuculuğu yapmaya başlayan Didem Erol, Amerika'daki hayatında sadece kariyerini değil kimliğini de baştan yazdı.

İsmini "Serah Henesey" olarak değiştiren oyuncu, 2020 yılında müzik prodüktörü ve aynı zamanda inşaat sektöründe faaliyet gösteren Nathan Cowles ile dünyaevine girdi.

2023 yılında ilk kızı Ava Rose'u 47 yaşında kucağına alan Serah Henesey, şimdi de 49 yaşında ikinci kez anne olmanın sevincini yaşıyor. Sosyal medya hesabından eşi ve çocuklarıyla birlikte çekilmiş bir aile fotoğrafı paylaşan Serah, bu mutlu haberi takipçileriyle paylaştı. Gönderi kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı aldı.

"VİCTORİA"NIN SON HALİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Bir dönemin güzelliğiyle ekranlarda fırtınalar estiren Didem Erol'un son hali ise takipçilerini hem şaşırttı hem de duygulandırdı. "Zaman geçmiş ama güzelliği hâlâ aynı", "Victoria anne olmuş, inanamıyorum", "Bu yaşta ikinci bebek mi? Bravo" gibi yorumlar yağdı.

İŞTE AİLE FOTOĞRAFI!

Oyunculuk kariyerini Hollywood'da bırakan, hayatını ailesine ve yeni projelerine adayan Serah Henesey, Türkiye'deki hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. 49 yaşında gelen bu annelik haberi, magazin dünyasında da büyük yankı uyandırdı.

DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTAN BİR DİĞER OYUNCU: İLKER KIZMAZ!

Bir dönemin fenomen dizisi Aşk-ı Memnu, sadece Bihter ve Behlül'ün yasak aşkıyla değil, dizinin sessiz ama güçlü karakterleriyle de hafızalara kazındı. Bu karakterlerden biri de kuşkusuz Nihat Önal'dı. Behlül'ün gölgesinde kalmayan, çalışkanlığı ve sadakatiyle dikkat çeken Nihat karakterine hayat veren isim ise İlker Kızmaz'dı. İşte son hali…

İzmir'de 9 Eylül 1975'te doğan Kızmaz, sanat hayatına tiyatro sahnesinde başladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk tutkusunu profesyonel alana taşıdı. İstanbul'a taşınarak oyunculuk eğitimi aldı. 2008-2010 yılları arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisiyle büyük çıkış yakalayan Kızmaz, sadece Türkiye'de değil, dizinin yayınlandığı birçok ülkede de tanınır hale geldi.

O yıllardan bu yana birçok projede yer alan başarılı oyuncu, özellikle Çanakkale 1915 filmindeki Yarbay Mustafa Kemal rolüyle büyük takdir topladı.

Sette tanıştığı oyuncu Aslı Türkel ile 2014'te hayatını birleştiren İlker Kızmaz, 2016'da kızı Naz'ın doğumuyla baba oldu.

İŞTE SON HALİ!

Uzak Doğu sporlarına ilgi duyan, aikido, binicilik ve kite surfing gibi sporlarla ilgilenen oyuncu, yıllar içinde hem fiziksel görünümünde hem yaşam tarzında büyük bir dönüşüm geçirdi.