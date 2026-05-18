Nehir Erdoğan ilk kez sevgilisiyle görüntülendi! Arkadaşlık aşka dönüşmüş!

Ünlü oyuncu Nehir Erdoğan, önceki akşam yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Oyuncu Serkan Ercan ile el ele Cihangir sokaklarında dolaşırken görülen Erdoğan, patlayan flaşlara gülümseyerek karşılık verdi. Erdoğan, Ercan ile 2022 yılında Hara adlı filmde birlikte rol almıştı. Çiftin arkadaşlığının yıllar sonra aşka dönüştüğü öğrenildi. BOŞANDIĞI EŞİ HAKKINDA YAPTIĞI AÇIKLAMAYLA GÜNDEME GELMİŞTİ Nehir Erdoğan 'Silsile' filminin setinde tanıştığı görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile ani bir kararla evlenmişti. Tanıştıktan 6 ay sonra nikah masasına turan çift evlendikten sonra Fransa'ya yerleşmişti. Eşinin Türkiye'ye dönme kararı almasına öfkelenen güzel oyuncu Aralık ayında mahkemeye başvurarak boşanmıştı. Ünlü oyuncu katıldığı bir programda evliliği hakkında şaşırtan bir itirafta bulunmuştu. Erdoğan, 'Çok iyi arkadaş olmamız gerekirken yanlışlıkla evlendik' demişti. Öte yandan 2004 yılında yayın hayatına başlayan ve 3 sezon ekranlara damga vuran 'Yabancı Damat' dizisi, hafızalarda hala taze bir yer ediniyor. Dizide büyük aşklarıyla izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatan Nazlı ve Yunan Niko, yıllar geçse de ekranlardaki uyumları ve Nehir Erdoğan ile Özgür Çevik'in performanslarıyla hafızalardan silinmiyor. Şimdilerde sosyal medyada da bir o kadar dikkat çeken Nehir Erdoğan, yaptığı açıklamalarla da dikkat çekiyor. 'TÜKENMİŞLİK SENDROMU YAŞADIM' Nehir Erdoğan, son olarak önceki gün Maslak'ta gerçekleşen basın toplantısına katıldı. Erdoğan, 'Daha önce tükenmişlik sendromu yaşadığınızı düşünüyor musunuz?' sorusuna önemli bir yanıt verdi: 'Biraz yüklendik kendimize. Yıllarca 'Ben çıkamıyorum rolümden' diye gezdim. Bir dönem haftanın 12 günü çalıştığım zamanlar oldu! Oyunculuk haftanın 7 günü yapılmaması gereken bir meslek. İşin psikolojisinin dersi de okullara eklenmeli. Bana arkadaşlarım 'Doktora gözük, çünkü bu tükenmişlik sendromu' dediler. Maalesef, günümüz koşullarında koşuştururken bu tarz şeyleri yaşayabiliyoruz.' Güzel oyuncu yıllara meydan okuyan haliyle de ilgi odağı oluyor. Sosyal medyada makyajsız ve filtresiz hallerini sık sık paylaşan Erdoğan, takipçilerinin beğeni yağmuruna tutuluyor. AVRUPA YAKASI'NIN VICTORIA'SI NASIL DEĞİŞMİŞ DERSİNİZ? Türk televizyonlarının unutulmaz yüzlerinden Didem Erol, yıllar süren sessizliğini sosyal medyada yaptığı sürpriz bir paylaşımla bozdu. Avrupa Yakası dizisinde hayat verdiği 'Victoria' karakteriyle hafızalara kazınan Erol, artık bambaşka bir hayat sürüyor. Amerika'ya yerleştikten sonra adını 'Serah Henesey' olarak değiştiren oyuncu, 49 yaşında ikinci kez anne olduğunu duyurdu. Yıllar önce Türkiye'deki oyunculuk kariyerini geride bırakıp ABD'ye taşınan Didem Erol, 'Emret Komutanım', 'Omuz Omuza', 'Arka Sokaklar' gibi pek çok sevilen dizide rol almış, güzelliği ve oyunculuğuyla adından söz ettirmişti. Ancak zamanla hem sahneden hem de kameraların önünden çekilmeyi tercih etti. HOLLYWOOD'DA YENİ BİR KİMLİK: SERAH HENESEY 2017 yılında Los Angeles'ta televizyon sunuculuğu yapmaya başlayan Didem Erol, Amerika'daki hayatında sadece kariyerini değil kimliğini de baştan yazdı. İsmini 'Serah Henesey' olarak değiştiren oyuncu, 2020 yılında müzik prodüktörü ve aynı zamanda inşaat sektöründe faaliyet gösteren Nathan Cowles ile dünyaevine girdi. 2023 yılında ilk kızı Ava Rose'u 47 yaşında kucağına alan Serah Henesey, şimdi de 49 yaşında ikinci kez anne olmanın sevincini yaşıyor. Sosyal medya hesabından eşi ve çocuklarıyla birlikte çekilmiş bir aile fotoğrafı paylaşan Serah, bu mutlu haberi takipçileriyle paylaştı. Gönderi kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı aldı. 'VİCTORİA'NIN SON HALİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI Bir dönemin güzelliğiyle ekranlarda fırtınalar estiren Didem Erol'un son hali ise takipçilerini hem şaşırttı hem de duygulandırdı. 'Zaman geçmiş ama güzelliği hâlâ aynı', 'Victoria anne olmuş, inanamıyorum', 'Bu yaşta ikinci bebek mi? Bravo' gibi yorumlar yağdı. İŞTE AİLE FOTOĞRAFI! Oyunculuk kariyerini Hollywood'da bırakan, hayatını ailesine ve yeni projelerine adayan Serah Henesey, Türkiye'deki hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. 49 yaşında gelen bu annelik haberi, magazin dünyasında da büyük yankı uyandırdı. DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTAN BİR DİĞER OYUNCU: İLKER KIZMAZ! Bir dönemin fenomen dizisi Aşk-ı Memnu, sadece Bihter ve Behlül'ün yasak aşkıyla değil, dizinin sessiz ama güçlü karakterleriyle de hafızalara kazındı. Bu karakterlerden biri de kuşkusuz Nihat Önal'dı. Behlül'ün gölgesinde kalmayan, çalışkanlığı ve sadakatiyle dikkat çeken Nihat karakterine hayat veren isim ise İlker Kızmaz'dı. İşte son hali… İzmir'de 9 Eylül 1975'te doğan Kızmaz, sanat hayatına tiyatro sahnesinde başladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk tutkusunu profesyonel alana taşıdı. İstanbul'a taşınarak oyunculuk eğitimi aldı. 2008-2010 yılları arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisiyle büyük çıkış yakalayan Kızmaz, sadece Türkiye'de değil, dizinin yayınlandığı birçok ülkede de tanınır hale geldi. O yıllardan bu yana birçok projede yer alan başarılı oyuncu, özellikle Çanakkale 1915 filmindeki Yarbay Mustafa Kemal rolüyle büyük takdir topladı. Sette tanıştığı oyuncu Aslı Türkel ile 2014'te hayatını birleştiren İlker Kızmaz, 2016'da kızı Naz'ın doğumuyla baba oldu. İŞTE SON HALİ! Uzak Doğu sporlarına ilgi duyan, aikido, binicilik ve kite surfing gibi sporlarla ilgilenen oyuncu, yıllar içinde hem fiziksel görünümünde hem yaşam tarzında büyük bir dönüşüm geçirdi. İşte Aşk-ı Memnu'nun Nihat'ı İlker Kızmaz'ın yıllar sonraki son hali, görenleri şaşkına çevirdi! Aile yaşamıyla öne çıkan oyuncu, oldukça sevilen isimlerden biri olmaya devam ediyor. Özellikle sıklıkla çıktığı seyahatlerle takipçilerine yeni bir dünyayı kapılarınıda aralıyor. İlker Kızmaz, her ne kadar aklımızda 'Nihat' rolüyle kalmış olsa da kendisi hala çok aktif bir oyuncu ve birçok başarılı projede adından söz ettirmeye devam ediyor. Mahallenin Muhtarları'nın unutulmaz muhtarının son halini gördünüz mü? 'Mahallenin Muhtarları' dizisindeki muhtar rolüyle hafızalara kazınan, sayısız yapımda 'baba' karakteriyle gönüllere taht kuran Cihat Tamer, yıllardır gizlediği büyük dramı açıkladı. 59 yıllık eşiyle örnek bir evlilik sürdüren sanatçı, katıldığı programda özel hayatına dair duygusal itiraflarda bulundu. Ancak asıl yürek burkan haber, sosyal medya hesabından duyurduğu evlat kaybı oldu… Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden Cihat Tamer, 81 yaşında hayatının en büyük acılarından birini yaşadı. 59 yıllık eşi Nurcan Hanım'la örnek bir evlilik sürdüren usta sanatçı, kanser tedavisi gören oğlu Atilla Tamer'i 28 Ağustos 2024'te kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından 'Sevgili oğlum Atilla Tamer'i kaybettik' sözleriyle duyumuştu. Peki Cihat Tamer şimdi ne yapıyor? İşte detaylar... 1943 yılında İstanbul'da dünyaya gelen, aslen Rizeli olan Cihat Tamer, oyunculuk kariyerine 1959'da Bakırköy Halkevi'nde amatör olarak başladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu olan sanatçı, 1961'den itibaren Münir Özkul Tiyatrosu'ndan Devekuşu Kabare'ye, Dostlar Tiyatrosu'ndan Üsküdar Oyuncuları'na kadar birçok önemli tiyatro topluluğunda sahne aldı. Aynı zamanda Ercan Yazgan ile birlikte kurduğu tiyatroyla da adından söz ettirdi. Sinema ve dizi projeleriyle geniş kitlelere ulaşan Cihat Tamer, özellikle 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde canlandırdığı muhtar rolüyle hafızalara kazındı. '59 yıllık tek evliyim ben. Evli olarak doğmuş gibiyim. Şimdi karımı daha çok seviyorum. Bilinçli olarak evlendik. Askerliğimi Gelibolu'da yaptım, orada âşık oldum. Yaş aldıkça sevgiler, hisler çoğalıyor. O yüzden daha çok seviyorum şimdi karımı...' ÇASOD üyesi olan Cihat Tamer, yıllara yayılan kariyeri boyunca birçok projede baba figürleriyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Şimdi ise gerçek hayatta yaşadığı evlat acısıyla derin bir yas içinde. 28 Ağustos 2024 tarihinde kaybettiği evladının ardından sevenleri, acısını paylaşarak usta oyuncuya başsağlığı dileklerinde bulundular. Sanat yaşamındaki başarısı kadar özel hayatındaki istikrar ve sadakatle de örnek bir figür olan Tamer, 59 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi Nurcan Hanım'la olan evliliğini bir televizyon programında şu sözlerle anlattı: 7 NUMARA'NIN EFSANE KARAKTERİ HAYDAR'IN DEĞİŞİMİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ? 'Yedi Numara' dizisindeki Haydar rolüyle hafızalara kazınan Okan Selvili, yıllar sonra bambaşka bir hayatla karşımızda! Ekranların sevilen yüzü artık tiyatro sahnelerinde yaşamını sürdürüyor. Onu görenler ise tek bir şeyi söylüyor: 'Zaman acımasız!' Ancak değişim sadece dış görünüşte değil, sanatsal yolculuğu da dikkat çekici. Oyunculuğa gönlünü veren Selvili, kariyerine tiyatroda başladı ve yıllarca sahnede emek verdi. Televizyona ilk adımı 1994'te 'Kaygısızlar' dizisiyle atan usta oyuncu, asıl çıkışını 2000 yılında 'Yedi Numara' ile yakaladı. Haydar karakteri, o dönemin genç izleyicileri için unutulmaz bir figür haline geldi. Ancak Okan Selvili'nin kariyeri burada kalmadı; 'Ters Köşe', 'Üvey Aile', 'Gönülçelen', 'Leyla ile Mecnun' ve daha birçok projede rol aldı. İŞTE SON HALİ! Görünüşü değişmiş olabilir ama tiyatroya olan tutkusu hâlâ ilk günkü kadar güçlü. Oya Yüce ile birlikte kurduğu 'Kabare Taksim'de sahneye çıkmaya başlayan oyuncu, 'Havadan Sudan' adlı oyunla Türkiye'yi dolaştı. Şu sıralar İstanbul'da tiyatro alanında birçok oyun sergilemeye devam ediyor. Okan Selvili'nin hem değişen görünümü hem de tiyatrodan kopmayan çizgisi, hayranlarını şaşırtmaya ve etkilemeye devam ediyor. EKMEK TEKNESİ'NİN 'ÖLÜ' SÜ MEHMET USTA'NIN DEĞİŞİMİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ? 1973 yılında Düzce'de doğan ve aslen Trabzonlu olan Mehmet Usta, İstanbul'da büyüdü. İlkokuldan itibaren eğitim hayatını burada sürdüren Usta, Marmara Üniversitesi'nde aldığı edebiyat eğitiminin ardından aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladı. Usta'nın tiyatro tutkusu çocukluk yıllarına kadar uzanıyor. Edebiyata, tarihe ve özellikle sanat sosyolojisine olan ilgisi, onu sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda düşünen, araştıran bir sanatçı haline getirdi. Hayatımıza ikonik Ruhsar dizisindeki 'Selçuk' rolüyle girmişti. Fakat Ekmek Teknesi'nin 'Ölü' karakterinden sonra adeta ikonikleşti. Bez Bebek'in 'Joker'i', ardından Leyla ile Mecnun'daki Kamil ve Teşkilat dizisindeki karizmatik kötü adam Zayed Fadi ile ekranların aranan yüzü oldu. Her rolünde bambaşka bir kimliğe bürünen Usta'nın fiziksel ve ruhsal dönüşümü ise oldukça dikkat çekici. Yıllar içinde saç stili, giyim tarzı ve ekran duruşuyla adeta baştan yaratılan oyuncu, bugün çok daha karizmatik ve olgun bir portre çiziyor. Bir zamanların gizemli 'Ölü'sü, artık Türk televizyonlarının en karakteristik yüzlerinden biri. Mehmet Usta'nın değişimi, hem hayranlarını şaşırtıyor hem de hayranlık uyandırıyor. BİR DEMET TİYATRO'NUN SAF FADIL'IYDI! EKRANLARDAN BİR ANDA KAYBOLAN USTA OYUNCU BİCAN GÜNALAN'IN SON HALİNE İNANAMAYACAKSINIZ… Türk tiyatrosunun sevilen isimlerinden Bican Günalan, özellikle 'Bir Demet Tiyatro'daki unutulmaz Fadıl Fıdıllıoğlu karakteriyle hafızalara kazındı. 1964 yılında İstanbul'da doğan Günalan, sanat yolculuğuna henüz 16 yaşındayken başladı. 1980 yılında İstanbul Akademik Sanat Topluluğu'nda sahneyle tanışan oyuncu, kısa sürede dikkat çekici bir kariyere imza attı. Yıllardır ortalarda görünmeyen Bican Günalan'ın son halini görünce şoke olacaksınız! Tiyatro sahnesinde önemli topluluklarda görev alan Günalan, çalışmaları sayesinde geniş kitlelerce tanındı. 'Otogargara' ve 'Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?' adlı kült oyunlarda sergilediği performans, hem tiyatro eleştirmenlerinden hem de izleyicilerden tam not aldı. Günalan'ın sahneye hayat verdiği tiyatro oyunları arasında 'Köhne Bizans Operası', 'Bana Bir Şeyhler Oluyor', 'İstanbul'u Satıyorum', 'Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı' ve 'Soyut Padişah' gibi birbirinden farklı türde yapımlar yer alıyor. Komediyle dramı başarıyla harmanlayan oyuncu, yıllar içinde sahne üzerindeki duruşunu adeta bir imza hâline getirdi. Sadece tiyatro değil, sinema ve televizyon dünyasında da adından söz ettiren Bican Günalan, beyazperdedeki yolculuğuna 1987 yapımı 'Selamsız Bandosu' ile başladı. Ardından 'Varsayalım İsmail', 'Süper Baba' ve 'Güneş Yanıkları' gibi döneminin dikkat çeken yapımlarında rol aldı. 2000'li yıllarda ise 'Vizontele' ve devam filmi 'Vizontele Tuuba' ile büyük beğeni topladı. 'Organize İşler', 'Eyyvah Eyvah' ve 'Akasya Durağı' gibi yapımlarda da yer alarak, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. İŞTE BİCAN GÜNALAN'IN SON HALİ! Bugün hâlâ tiyatro ve sinemanın sevilen yüzlerinden biri olan Günalan, sadeliği, güçlü sahne enerjisi ve doğal oyunculuğuyla Türk seyircisinin gönlünde yer edinmeyi sürdürüyor. Her dönem farklı bir karakterle karşımıza çıkan oyuncu, izleyenlerini şaşırtmaya ve etkilemeye devam ediyor. YAPRAK DÖKÜMÜ'NÜN ENTRİKACI CEYDA'SIYDI! BAŞAK SAYAN BAKIN ŞİMDİ NE YAPIYOR! Bir döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü dizisinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Ceyda Ayhan, entrikalarıyla hafızalara kazınmıştı. Dizide Oğuz'un takıntılı âşığını canlandıran Başak Sayan, o yıllarda hem güzelliği hem de oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ancak yıllar içinde oyunculuk kariyerinin yönünü değiştiren Sayan, tası tarağı toplayıp Amerika'ya yerleşti. Peki, şimdi ne yapıyor? İşte Başak Sayan'ın merak edilen hayatı... 17 Haziran 1977'de Ankara'da dünyaya gelen Başak Sayan, baba tarafından Azeri kökenli. Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Sayan, henüz üniversite yıllarında ekranla tanıştı. Kral TV'de sunuculuk yapmaya başlayan güzel oyuncu, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Reklam filmleri, sunuculuk ve ardından dizi projeleri peş peşe geldi. İlk büyük çıkışını 1996 yılında başlayan Çılgın Bediş dizisindeki rolüyle yakalayan Sayan, uzun süreli projelerde yer aldı. 2006–2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü dizisindeki Ceyda karakteri ise kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Ceyda, dizinin izleyicileri tarafından hem nefret edilen hem de ilgiyle takip edilen bir karakterdi. Sayan, bu rolüyle adeta hafızalara kazındı. Ancak oyunculukla sınırlı kalmak istemeyen Başak Sayan, yazarlık yönünü de ortaya koydu. 2009 yılında ilk deneme kitabı Aşk Üzerine, 2010 yılında ise ilk romanı Bağlanma Korkusunu yayımladı. 2015 yılında çıkan Kelebeğin Kaderi, edebiyat dünyasında adından söz ettirmesini sağladı. Ardından Ölü Kuşların Sessizliği, Nigâhdar, Sen Değişirsen Her Şey Değişir, Rüzgar Olmak İsteyen Çocuk ve Gölgesini Arayan Çocuk gibi kitaplarla üretkenliğini sürdürdü. Kariyerinin yanı sıra özel hayatında da büyük bir değişiklik yaşayan Sayan, 15 Ağustos 2015 tarihinde Dünya Bankası'nda çalışan Murat Vardal ile Washington DC'de evlendi. Evlilikten sonra Amerika'ya yerleşen oyuncu, yaşamını orada sürdürmeye başladı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Sayan, şu sıralar yazarlıkla ilgileniyor, edebi üretimlerine Amerika'da devam ediyor. Bir zamanların parlayan yıldızlarından olan Başak Sayan, bugün daha sakin ve üretken bir hayat yaşıyor. İstanbul'dan uzak, Washington'da ailesiyle birlikte sade bir yaşam süren Sayan'ın hayatı, 'ün ve şöhretin peşinde koşmadan da başarı mümkün' dedirtiyor. Sevenleri onu hâlâ sosyal medya üzerinden takip ediyor ve yeni eserlerini merakla bekliyor. MUHTEŞEM YÜZYIL'IN NİGAR KALFASIYDI! FİLİZ AHMET BAKIN NE YAPIYORMUŞ! YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI... 1981 yılında Üsküp'te dünyaya gelen Filiz Ahmet, tiyatrocu dedesi Lütfü Seyfullah'ın izinden giderek sanatla büyüdü. Lisede tıp eğitimi almasına rağmen, sahne aşkı ağır bastı ve Üsküp Güzel Sanatlar Akademisi Tiyatro Bölümünü birincilikle kazandı. Mezun olduktan sonra Üsküp Türk Tiyatrosu'nda görev almaya başlayan Ahmet, Türkiye'de tanınmadan önce de Balkanlar'da önemli projelere imza atmıştı. 2007 yılında 'Elveda Rumeli' ile Türk seyircisinin gönlünde taht kurdu. Ardından 'Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Nigar Kalfa karakteriyle kariyerinde zirveye çıktı. Ancak bu iki dev yapım, sadece başlangıçtı. 'Ruhumun Aynası', 'Hayat Şarkısı' ve 'Hekimoğlu' gibi dizilerde farklı karakterlere hayat verdi. 'Kadın İşi: Banka Soygunu' filmiyle 2014 Sadri Alışık Ödülleri'nde Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. İŞTE SON HALİ! Ana dili Türkçe olan Ahmet, Makedonca, Arnavutça, İsveççe, İngilizce, Sırpça ve az da olsa Bulgarca konuşabiliyor. Oyunculuk kariyerine aktif olarak devam eden Filiz Ahmet, son olarak 2023'te yayınlanan 'Vermem Seni Ellere' dizisinde Peri karakterine hayat verdi. Aynı zamanda Üsküp Türk Tiyatrosu'nda sahne almaya devam eden sanatçı, en son Yasmina Reza'nın yazdığı 'Vahşet Tanrısı' adlı tiyatro oyununda sahneye çıktı. Yıllar geçse de sanattan kopmayan Filiz Ahmet, hem Balkanlar'da hem de Türkiye'de oyunculuğun en güçlü temsilcilerinden biri olmaya devam ediyor. YAPRAK DÖKÜMÜ'NÜN SEDEF'İNİ GÖRDÜNÜZ MÜ? İŞTE SON HALİ! 2006 yılında hayatımıza giren ve unutulmaz diziler arasında yerini alan Yaprak Dökümü ile tanıdığımız Seda Demir, Sedef karakteriyle izleyicilerin hafızasına kazınmıştı. Şevket'e olan karşılıksız aşkıyla ekranlara damga vuran Sedef, yıllar içinde Türk televizyon tarihinin en ikonik karakterlerinden biri haline geldi. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Seda Demir'in son hali ise görenleri şaşkına çeviriyor. Sessizliğini koruyan oyuncunun kariyerindeki değişim ise adeta 'bu kadar da olmaz' dedirtiyor. İşte 19 yıl sonra Yaprak Dökümü'nün Sedef'inin şimdiki hali! Türk dizi ve sinema oyuncusu Seda Demir, 8 Mart 1983'te İstanbul'da dünyaya geldi. Güzelliği, yeteneği ve mütevazı kişiliği ile dikkat çeken Demir, özellikle 2006-2010 yılları arasında yayınlanan Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı 'Sedef' karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı ve sevildi. OYUNCULUĞA İLK ADIMLAR Fuarlarda hosteslik yaptığı esnada, arkadaşlarının teşvikiyle ajansa kayıt olması sayesinde oyunculuk dünyasına adım attı. 2006 yılında Yaprak Dökümü dizisinde rol almasıyla kariyerinde büyük bir sıçrama yaptı. Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan ve ekranlarda fırtına gibi esen bu dizide, dürüst ve fedakar bir genç kadın olan Sedef karakterine hayat verdi. Performansı, izleyiciler tarafından beğenilirken aynı zamanda adeta ikonik bir karaktere dönüştü. YAPRAK DÖKÜMÜ'NÜN ARDINDAN Seda Demir'in Yaprak Dökümü'ndeki başarısı, ona hem televizyon dünyasında hem de sinema sektöründe kapılar açtı. Dizinin sona ermesinin ardından birçok yapımcı ve yönetmenden teklifler almaya başladı. Oyunculuk yeteneği ve doğal güzelliği, onu Türk televizyonunun en dikkat çeken isimlerinden biri haline getirdi. SİNEMADA DA İDDİALI Seda Demir, televizyon dizilerindeki başarısını sinema dünyasına da taşıdı. İlk sinema deneyimini 2015 yapımı Evlenmeden Olmaz filmiyle gerçekleştiren oyuncu, bu projede romantik ve komedi unsurlarını harmanlayan bir karakterle seyirci karşısına çıktı. Filmdeki performansı, onun sadece dizi oyunculuğunda değil, aynı zamanda sinemada da iddialı olduğunu gösterdi. Seda Demir, kariyerindeki başarının yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen isimlerden biri. Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden oyuncu, röportajlarında da dikkat çeken çıkan açıklamalarda bulunuyor. Aile ve arkadaşlarına büyük önem veren Seda Demir, sosyal medya platformlarında da aktif bir şekilde paylaşımlar yapıyor. Seda Demir, oyunculuk kariyerine ara vererek ilerlese de sektörden tamamen geri adım atmış değil. Son olarak kendisini 'Şimdi Yandık' adlı sinema filminde izlemiştik. Seda Demir, Yaprak Dökümü ile başladığı oyunculuk serüveninde birçok hayran kazandı. Sosyal medya hesaplarında ve katıldığı etkinliklerde hayranlarından gelen sevgi mesajları, onun ne kadar çok sevildiğini gösteriyor. Oyuncu, hayranlarına her fırsatta teşekkür etmeyi ihmal etmiyor ve onların desteğinin kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getiriyor. Seda Demir, doğal yeteneği, çalışkanlığı ve samimiyeti ile Türk dizi ve sinema dünyasında önemli bir yer edindi. Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen oyuncunun, yeni projeleriyle izleyicileri şaşırtmaya ve etkilemeye devam edeceği kesin. 2006 yılında tanıştığımız Sedef karakterinden bu yana, Seda Demir'in hem oyunculuk hem de kişisel gelişim açısından kat ettiği yol, onun bu sektörde kalıcı bir isim olacağını gösteriyor. İŞTE SEDA DEMİR'İN SON HALİ! Üç ünlü oyuncu 18 yıl sonra bir araya geldi ve o anları hayranlarının beğenisine sundu. Bir döneme damga vuran 'Yaprak Dökümü' dizisi 2006 yılında başlayıp 2010 yılında final yaptı. Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hafızalarda yer edinen Bennu Yıldırımlar ve yine Yaprak Dökümü'nde Fikret'in eşi 'Tahsin'i canlandıran ünlü oyuncu Ahmet Saraçoğlu, yıllar sonra bir araya geldi. İki ünlü oyuncu 18 yıl sonra buluştu ve bu anları sosyal medyada paylaştı. Bennu Yıldırımlar ve Ahmet Saraçoğlu'nun buluşmasına oyuncu Serdar Orçin'in de katıldı. Son olarak Veda Mektubu'nun Seher'i olarak izlediğimiz Bennu Yıldırımlar'ın kızının da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? 53 yaşındaki Bennu Yıldırımlar'ın boyundan büyük kızı var. Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Genç oyuncu Ada Yarar son olarak annesi Bennu Yıldırımlar ile Adana Altın Koza Film Festivali'nin kapanış törenine katılmıştı. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evli olduğunu ilk defa öğrenenler ikinci bir şok yaşıyor. 21 yaşındaki kızının sesinin çok güzel olduğunu dile getiren Bennu Yıldırımlar, 'Ada oyunculuk eğitimi aldı. Müzisyen olsun çok istedik. Sesi güzeldir kızımın. Genetik midir nedir bilmem ama sahne ona rahat gelen bir yer. Tercihleri konusunda saygımız sonsuz' diye konuşmuştu. Gözlerden uzak büyüyen ve oyunculuk eğitimi alarak anne-babasının izinden giden Ada Yarar ilgi odağı oldu. 5 Aralık 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Annesinin onu 2 yaşından itibaren tiyatro izlemeye götürmesi dolayısıyla oyunculuğa merak sardı. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Ada Yarar, liseden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini oyunculuk üzerine tamamladı. Genç yaşta tiyatro oyunculuk kariyerine başladı. Oyuncu bir aileden gelen Ada Yarar, 2008 yılında çocuklar için İş Sanat çatısı altında düzenlenen 'Bir Sergiden Tablolar' isimli klasik müzik gösterisinde sahne aldı. Aynı zamanda '3. Tekil Şahıs' tiyatro oyununda rol aldı. Eğitimine devam eden Ada Yarar, bir yandan tiyatro çalışmalarına devam ediyor.