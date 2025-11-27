Neredesiniz kadın dernekleri?

CHLOE'YE ALT YAZI LAZIM

Chloe Loughnman'ı hepimiz Serdar Ortaç ile yaptığı evlilikle tanıdık. Bizim geleneğimizdir, eşlerinden ayrılsalar bile "yengelerimize" sahip çıkar, onları ülkemizde ekmeksiz bırakmayız. Bu sefer de öyle oldu. Chloe, Magazin D programında sunuculuk yapmaya başladı. Kırık Türkçe konuşanlar bizim ekranların makbul kişileri olur her nedense. Chloe de iyi kız, hoş kız ama ne dediğini anlamak için alt yazı gerekiyor. Ülkemizde geçirdiği onca yılı düşününce insan biraz daha anlaşılır konuşmasını bekliyor doğal olarak. Hele yıllarca okullarda dirsek çürütüp, iletişim fakültelerinden mezun olmuş, şiir gibi Türkçe konuşan bizim kızlarımız iş bulamayıp evde fasulye kırarken...