Neşet Baba turizmi hareketlendirdi! Bahçesini görmek isteyenler Kırşehir'e akın ediyor
Kırşehir'in kültürel ve sanatsal mirasını yücelten en önemli figürlerden biri kuşkusuz Neşet Ertaş... Onun anısını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Kırşehir'de açılan 'Neşet Ertaş Türkü Bahçası', şehre kültür turizmi açısından önemli bir katkı sağladı. İki ay önce açılan müzeyi görmek isteyenler, Kırşehir'e akın ediyor. Şehirde otel rezervasyonları arttı, şirketler özel turlar düzenlemeye başladı.
Giriş Tarihi: 17.10.2024 06:22
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 06:23