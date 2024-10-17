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Neşet Baba turizmi hareketlendirdi! Bahçesini görmek isteyenler Kırşehir'e akın ediyor

Kırşehir'in kültürel ve sanatsal mirasını yücelten en önemli figürlerden biri kuşkusuz Neşet Ertaş... Onun anısını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Kırşehir'de açılan 'Neşet Ertaş Türkü Bahçası', şehre kültür turizmi açısından önemli bir katkı sağladı. İki ay önce açılan müzeyi görmek isteyenler, Kırşehir'e akın ediyor. Şehirde otel rezervasyonları arttı, şirketler özel turlar düzenlemeye başladı.

ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 17.10.2024 06:22 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 06:23
Neşet Baba turizmi hareketlendirdi! Bahçesini görmek isteyenler Kırşehir’e akın ediyor

Müzenin kurucusu olan Ercan Malkoç, "Kırşehir kendi halinde bir ildir. Ancak müzenin ardından civar illerden buraya akın başladı. Tur şirketleri buraya binlerce insan taşıyor. Civardaki oteller ise ilk kez büyük rezervasyon rakamlarına ulaştı" diyor.

Avusturya'daki Wolfgang Amadeus Mozart için hazırlanan müzeden etkilenen Kırşehirli iş adamı Malkoç'un yaptırdığı müzeyi gezmek ise ücretsiz...

Neşet Baba turizmi hareketlendirdi! Bahçesini görmek isteyenler Kırşehir’e akın ediyor

Halk ozanı Ertaş'ın "Bahça Duvarından Aştım" türküsünden esinlenilerek "Neşet Ertaş Türkü Bahçası" ismi verilen mekan, "Can yakıp kalp kırma ey insanoğlu" öğüdüyle kapılarını aralıyor. Müze yürüyüş yolu, dinlenme ve müzik duraklarından oluşuyor.

Bahçede, sanatçının sevilen eserlerinin isimlerini taşıyan duraklara gelenler sensörlü müzik kutuları sayesinde türküleri dinleyebiliyor.

Neşet Baba turizmi hareketlendirdi! Bahçesini görmek isteyenler Kırşehir’e akın ediyor

"Gönüldağı", "Mühür Gözlüm", "Zahidem", "Ahirim Sensin", "Ah Yalan Dünya", "Neredesin Sen" gibi türkülerin isimlerini taşıyan 14 durağın yanı sıra bahçede 3 bine yakın fidan ve çok sayıda çiçek bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kiralanan 10 dönümlük arazi üzerine kurulan 'Neşet Ertaş Türkü Bahçası', Neşet Ertaş hayranlarını değil, aynı zamanda Türk halk müziğine ilgi duyan yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Neşet Ertaş'ın bahçasını görmek için gelen misafirler Kırşehir'in turizm potansiyeli büyük bir ivme kazanmış. Müzeyi ziyaret edenlerin sayısı her geçen gün artmakta ve bu da ili büyük katkı sağlıyor.

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