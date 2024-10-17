Neşet Baba turizmi hareketlendirdi! Bahçesini görmek isteyenler Kırşehir’e akın ediyor

"Gönüldağı", "Mühür Gözlüm", "Zahidem", "Ahirim Sensin", "Ah Yalan Dünya", "Neredesin Sen" gibi türkülerin isimlerini taşıyan 14 durağın yanı sıra bahçede 3 bine yakın fidan ve çok sayıda çiçek bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kiralanan 10 dönümlük arazi üzerine kurulan 'Neşet Ertaş Türkü Bahçası', Neşet Ertaş hayranlarını değil, aynı zamanda Türk halk müziğine ilgi duyan yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Neşet Ertaş'ın bahçasını görmek için gelen misafirler Kırşehir'in turizm potansiyeli büyük bir ivme kazanmış. Müzeyi ziyaret edenlerin sayısı her geçen gün artmakta ve bu da ili büyük katkı sağlıyor.