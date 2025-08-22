Trend Galeri Trend Magazin Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun aşk yuvası! 500 bin TL'ye dekore ettirmişlerdi: Görenler "huzur dolu" dedi...

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun aşk yuvası! 500 bin TL'ye dekore ettirmişlerdi: Görenler "huzur dolu" dedi...

Taze anne olan Neslihan Atagül, 500 bin liraya dekore ettirdikleri evi sosyal medyada büyük ses getirdi. Adeta aşk yuvası olan evlerini çocukları için hazırlayan Kadir Doğulu - Neslihan Atagül çifti, büyük dikkat çekti. İşte o ev...

Giriş Tarihi: 22.08.2025 14:34 Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 14:35
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun aşk yuvası! 500 bin TL’ye dekore ettirmişlerdi: Görenler huzur dolu dedi...

"Fatih Harbiye" dizisinin setinde başlayan dostlukları kısa sürede büyük bir aşka dönüşen Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, mutlu evliliklerini şimdi bir bebekle taçlandırmış durumda.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun aşk yuvası! 500 bin TL’ye dekore ettirmişlerdi: Görenler huzur dolu dedi...

Taze bir anne olan Neslihan Atagül ve eşi, evlerini geçtiğimiz aylarda yeniden dekore ettirmişti.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun aşk yuvası! 500 bin TL’ye dekore ettirmişlerdi: Görenler huzur dolu dedi...

Oğulları için yeni bir oda hazırlayan çift, evlerinin tasarımını da tamemen değiştirdi.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun aşk yuvası! 500 bin TL’ye dekore ettirmişlerdi: Görenler huzur dolu dedi...

500 BİN LİRA HARCADILAR

Çiftin evleri için 500 bin lirayı gözden çıkarttı.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun aşk yuvası! 500 bin TL’ye dekore ettirmişlerdi: Görenler huzur dolu dedi...

EVİNİN YENİ KÖŞELERİNDEN PAYLAŞIM

Ünlü çiftten Neslihan Atagül, bugün evinin iki köşesinden paylaşım yaptı.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun aşk yuvası! 500 bin TL’ye dekore ettirmişlerdi: Görenler huzur dolu dedi...

İşte o paylaşımlar!

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun aşk yuvası! 500 bin TL’ye dekore ettirmişlerdi: Görenler huzur dolu dedi...

Ünlüler dünyasının merak edilen isimleri ve evleri, bu sıralar sosyal medyada çok konuşuluyor. Göz alıcı evleriyle dikkat çeken ünlü isimler, lüks yaşamlarıyla merak konusu oluyor. İşte sizler için derlediğimiz birbirinden ünlü isimlerin evleri!

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun aşk yuvası! 500 bin TL’ye dekore ettirmişlerdi: Görenler huzur dolu dedi...

ŞARKICI EGE

Evrim Akın ile Ev Gezmesi'nin bu haftaki konuğu sevilen şarkıcı Ege oldu. 54 yaşındaki sanatçı Evrim Akın'a evinin kapılarını açtı.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun aşk yuvası! 500 bin TL’ye dekore ettirmişlerdi: Görenler huzur dolu dedi...

Ünlü sanatçının yalnız yaşadığı ev 2 oda bir salondan oluşuyor. Ünlü sanatçı Ege'nin evi hem kitaplarla hem tablolarla hem de müzik aletleriyle adeta bir sanatçı evi.

Ünlü isim, "Benim aklımda hiç hukukta olmak yoktu. Mahallede bizim semtteki çocuklar gitar çalıyordu. Her çocuğun ergenlikte enstrüman çalmasını öneririm." dedi.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun aşk yuvası! 500 bin TL’ye dekore ettirmişlerdi: Görenler huzur dolu dedi...

"RUH HALİM KARIŞIKTI"

'Yalan oldu' şarkısını anlatan Ege, "Söz müzik bana ait. 2012 yılında yazmışım ama unutmuşum şarkıyı. Ben dedim böyle bir şarkı yapmadım. Ne zaman yaptım hiçbir fikrim yok. O dönem herhalde ruh halim karışıktı." ifadelerini kullandı.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun aşk yuvası! 500 bin TL’ye dekore ettirmişlerdi: Görenler huzur dolu dedi...

"22 YILDIR EV ARIYORUM"

Eviyle ilgili itirafta bulunan Ege, "Bir itirafta bulunayım. Ben buraya taşındığım an sevmedim ve 22 yıldır ev arıyorum. Ben ormana bakmayı daha çok seviyormuşum. Bu çevredeki en iyi evde oturuyorum. Sabah kalktığımda bir ormana bakar gibiyim." dedi.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun aşk yuvası! 500 bin TL’ye dekore ettirmişlerdi: Görenler huzur dolu dedi...

"ÇOK AŞIK OLDUĞUM BİR KIZA YAZMIŞTIM"

'Delice Bir Sevda'nın hikayesini anlatan Ege, "Benim İstanbul'a geldiğimde yazdığım ilk şarkı Delice Bir Sevda. Hayatımda ilk defa kar görmüştüm. Bana çok ürkütücü gelmişti. Çok aşık olduğum bir kız vardı. Delice Bir Sevda'yı çok aşık olduğum bir kıza yazmıştım. Sonraki 3 albümü ona yaptım." sözlerini kullandı.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun aşk yuvası! 500 bin TL’ye dekore ettirmişlerdi: Görenler huzur dolu dedi...

Şarkıcı Bayhan da'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programına evinin kapılarını açtı.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun aşk yuvası! 500 bin TL’ye dekore ettirmişlerdi: Görenler huzur dolu dedi...

Yarışmacıları ve jüri üyeleriyle akıllara kazınan Popstar şarkı yarışmasının unutulmaz isimlerinden biri de Bayhan Gürhan olmuştu.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun aşk yuvası! 500 bin TL’ye dekore ettirmişlerdi: Görenler huzur dolu dedi...

Şarkıcı bu kez ise eviyle gündeme geldi. Bayhan 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programına evinin kapılarını açtı.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun aşk yuvası! 500 bin TL’ye dekore ettirmişlerdi: Görenler huzur dolu dedi...

Siyah tonlarının hakim olduğu evinde şarkıcının deri koltukları siyah perdeleri oldukça dikkat çekiciydi...

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun aşk yuvası! 500 bin TL’ye dekore ettirmişlerdi: Görenler huzur dolu dedi...

Oldukça sade ve şık bir evi olan şarkıcının evinde en dikkat çeken detaylardan biri ise tespih koleksiyonu oldu.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun aşk yuvası! 500 bin TL’ye dekore ettirmişlerdi: Görenler huzur dolu dedi...

Yenilebilir altın tozundan oluşan şık tespihler görenleri kendisine hayran bıraktı.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun aşk yuvası! 500 bin TL’ye dekore ettirmişlerdi: Görenler huzur dolu dedi...

Ünlü sanatçı Ege'nin yalnız yaşadığı 2+1'lik mütevazı evi gündem oldu.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun aşk yuvası! 500 bin TL’ye dekore ettirmişlerdi: Görenler huzur dolu dedi...

SAFİYE SOYMAN

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, boğaz manzaralı evi ile beğeni topluyor. Gri ağırlıklı evini paylaşan Soyman, sevenlerinin beğenisini kazandı.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun aşk yuvası! 500 bin TL’ye dekore ettirmişlerdi: Görenler huzur dolu dedi...

İŞTE SAFİYE SOYMAN VE LÜKS EVİ

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun aşk yuvası! 500 bin TL’ye dekore ettirmişlerdi: Görenler huzur dolu dedi...

İŞTE SAFİYE SOYMAN VE LÜKS EVİ

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun aşk yuvası! 500 bin TL’ye dekore ettirmişlerdi: Görenler huzur dolu dedi...

İŞTE SAFİYE SOYMAN VE LÜKS EVİ

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun aşk yuvası! 500 bin TL’ye dekore ettirmişlerdi: Görenler huzur dolu dedi...

İŞTE SAFİYE SOYMAN VE LÜKS EVİ

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun aşk yuvası! 500 bin TL’ye dekore ettirmişlerdi: Görenler huzur dolu dedi...

NADİDE SULTAN

'Konyalım' şarkısıyla hafızalarda yer edinden şarkıcı Nadide Sultan, mütevazi evi ile çok beğenildi.