Neslihan Atagül’den ayna pozu! Beğeni yağdı!

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, 2016 yılında meslektaşı Kadir Doğulu ile dünyaevine girdi. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliğinden geçtiğimiz aylarda minik oğulları Aziz dünyaya geldi. İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Neslihan Atagül geçtiğimiz aylarda, 'Çocukluğumundan beri erkek çocuğumun olacağını hissediyordum...' açıklamasıyla dikkat çekmişti. Atagül, annelik sürecinde kariyerine ara vererek ailesiyle vakit geçirmeyi tercih ediyor. Ünlü oyuncu şimdilerde ailesiyle günlerin tadını çıkarıyor. Ünlü oyuncunun sosyal medyadan yaptığı son paylaşımı takipçilerini güldürdü. 'BU YIL 2025'E VEDA POSTUNU ATACAĞIM GERÇEKTEN' Atagül, 'Bu yıl 2025'e veda postunu atacağım gerçekten' notuyla tebessüm ettirdi. YENİ PAYLAŞIMIYLA İLGİ TOPLADI Ünlü oyuncu Atagül, bugün yaptığı yeni paylaşımla magazin gündeminde yer aldı. İŞTE İLGİ TOPLAYAN AYNA POZU! Ünlü oyuncu, ayna pozuyla hayranlarının beğenisini kazandı. İşte o poz! Doğal güzelliği ve tarzıyla sevenlerini her seferinde büyülemeyi başaran Neslihan Atagül'ün bu kez kendi annesiyle gündeme geldi. Meğer Neslihan Atagül'ün annesi Rus güzeliymiş... İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri… NESLİHAN ATAGÜL NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ ALİNA BOZ ALİNA BOZ VE ANNESİ OLGA BOZ PELİN KARAHAN VE ANNESİ DEMET EVGAR VE ANNESİ NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ SERENAY SARIKAYA SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN AFRA SARAÇOĞLU AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ KIVANÇ TATLITUĞ KIVANÇ TATLITUĞ VE ANNESİ AMİNE GÜLŞE VE ANNESİ DEMET ÖZDEMİR VE ANNESİ DEMET ÖZDEMİR VE ANNESİ ZARA VE ANNESİ ŞEYMA SUBAŞI VE ANNESİ AYŞECAN TATARİ VE ANNESİ ALİYE UZUNATAĞAN CAN YAMAN VE ANNESİ EDİS VE ANNESİ ASLI BEKİROĞLU VE ANNESİ AHMET KURAL VE ANNESİ DİLAN ÇİÇEK DENİZ VE ANNESİ AZRA AKIN VE ANNESİ BİRCE AKALAY VE ANNESİ BURAK ÖZÇİVİT BURAK ÖZÇİVİT VE ANNESİ BURAK ÖZÇİVİT VE ANNESİ FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ ALİŞAN'IN EŞİ BUSE VAROL VE ANNESİ BİRSEN ÖZGAN ALİŞAN'IN EŞİ BUSE VAROL VE ANNESİ BİRSEN ÖZGAN SİNEM KOBAL SİNEM KOBAL VE ANNESİ YASEMİN ALLEN YASEMİN ALLEN VE ANNESİ YASEMİN ALLEN VE ANNESİ YASEMİN ALLEN VE ANNESİ YASEMİN ALLEN VE ANNESİ NEZ VE ANNESİ AYÇA BİNGÖL AYÇA BİNGÖL VE ANNESİ SEVGİ BİNGÖL SELMA ERGEÇ SELMA ERGEÇ VE ANNESİ İBRAHİM TATLISES VE ANNESİ