Trend Galeri Trend Magazin Neslihan Atagül’den ayna pozu! Beğeni yağdı!

Neslihan Atagül’den ayna pozu! Beğeni yağdı!

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, sık sık yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Neslihan Atagül, bugün yaptığı yeni paylaşımla magazin gündeminde yer aldı. İşte Neslihan Atagül'ün o pozları!

Giriş Tarihi: 17.02.2026 20:15
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, 2016 yılında meslektaşı Kadir Doğulu ile dünyaevine girdi.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliğinden geçtiğimiz aylarda minik oğulları Aziz dünyaya geldi.

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Neslihan Atagül geçtiğimiz aylarda, "Çocukluğumundan beri erkek çocuğumun olacağını hissediyordum..." açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Atagül, annelik sürecinde kariyerine ara vererek ailesiyle vakit geçirmeyi tercih ediyor. Ünlü oyuncu şimdilerde ailesiyle günlerin tadını çıkarıyor.

Ünlü oyuncunun sosyal medyadan yaptığı son paylaşımı takipçilerini güldürdü.

"BU YIL 2025'E VEDA POSTUNU ATACAĞIM GERÇEKTEN"

Atagül, "Bu yıl 2025'e veda postunu atacağım gerçekten" notuyla tebessüm ettirdi.

YENİ PAYLAŞIMIYLA İLGİ TOPLADI

Ünlü oyuncu Atagül, bugün yaptığı yeni paylaşımla magazin gündeminde yer aldı.

İŞTE İLGİ TOPLAYAN AYNA POZU!

Ünlü oyuncu, ayna pozuyla hayranlarının beğenisini kazandı. İşte o poz!

Doğal güzelliği ve tarzıyla sevenlerini her seferinde büyülemeyi başaran Neslihan Atagül'ün bu kez kendi annesiyle gündeme geldi.

Meğer Neslihan Atagül'ün annesi Rus güzeliymiş...

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri…

NESLİHAN ATAGÜL

NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ

ALİNA BOZ

ALİNA BOZ VE ANNESİ OLGA BOZ

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

DEMET EVGAR VE ANNESİ

NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ

NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ

SERENAY SARIKAYA

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

AFRA SARAÇOĞLU

AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ