New York sokaklarını kapatıyor! Taylor Swift ve Travis Kelce’in düğün planları ortaya çıktı!

Pop müziğin kraliçesi Taylor Swift ve NFL yıldızı Travis Kelce, aşklarını bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Yakın çevrelerinden sızan bilgilere göre, ikili arasındaki ilişki artık sadece bir 'yaz aşkı' olmaktan çıktı ve resmiyet kazanıyor. 'Wedding Bombshell' (Düğün Bombası) başlığıyla duyurulan bu gelişme, özellikle sosyal medyada Swiftieleri heyecanlandırmış durumda. GİZLİ HAZIRLIKLAR VE BÜYÜK HEYECAN İkili, sadece aile ve çok yakın dostlarının katılacağı, gözlerden uzak ama görkemli bir tören planladı. Henüz resmi bir nişan duyurusu gelmese de, hazırlıklar çoktan başladı ve düğün davetiyeleri gönderilmeye başlandı bile. 3 TEMMUZ'DA NEW YORK'TA İkilinin düğünü 3 Temmuz'da New York'ta gerçekleşecek. Çiftin hayranları şimdiden bu görkemli törene odaklanmış durumda. Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran bu gelişme, sosyal medyada da geniş bir heyecan dalgası oluşturdu. DÜĞÜN PLANI ORTAYA ÇIKTI! Çiftin düğününün 3 Temmuz'da Madison Square Garden'da yapılacağı ortaya çıktı. New York Times'ın ulaştığı belgelere göre, organizasyon kapsamında arenanın çevresindeki sokakların üç gün süreyle trafiğe kapatılması için New York şehrine izin başvurusunda bulunuldu. NEW YORK SOKAKLARI KAPATILACAK Verilen izin kapsamında, 2 Temmuz'dan 4 Temmuz öğle saatlerine kadar Madison Square Garden çevresindeki bazı sokaklar trafiğe kapatılacak. Resmî belgelerde kapatmanın gerekçesi, '3 Temmuz'da düzenlenecek bir etkinlik' olarak gösterildi. İzin bilgisi, New York Times'a konuşan üç farklı kaynak tarafından doğrulanırken, isminin açıklanmasını istemeyen bir şehir yetkilisi de söz konusu etkinliğin Madison Square Garden'da gerçekleştirilecek düğün olduğunu teyit etti. TAYLOR SWIFT'İN İNANILMAZ KARİYER YOLCULUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ? İyi eğitimli bir ailede dünyaya gelip, 11 yaşında albüm yapmak için yollara düşen Taylor Swift yılmadan, durmadan çabalamanın ve savaşmanın başarı getireceğinin en büyük sembolü. 1.6 milyar dolarlık serveti, şu an üzerinde çalıştığı düğünü ve sayısız müzik çalışmasıyla; o tüm kadınlara yol gösteren bir meşale gibi... Feeding America'ya 1 milyon dolar, American Heart Association'a 1 milyon dolar ve Musi- Cares derneğine 'oldukça cömert' bir bağış yaptığı açıklandı. 1989 doğumlu, yani 36 yaşında. 2005 yılında kariyerine bir country müzik sanatçısı olarak start verdi. Henüz sadece 16 yaşındaydı. Ne yapmak istediğini, ne olmak istediğini ve ne için çalışacağını çok iyi biliyordu. Süreç içinde bir klasik country şarkıcısı olmanın ötesine geçti. Yaşadığı her şeyi şarkı sözüne çevirdi. Sonuçta büyük annesi bir opera şarkıcısıydı ve henüz dokuz yaşındayken müzik eğitimi almaya başlamıştı. AİLE KURMA FİKRİNDEN HİÇ VAZGEÇMEDİ Bu işi yapamayacağı söylendi. O da kendisini söz yazarlığına verdi. 12 yaşında gitar çalmaya başladı. Bir çocuk insana ilham verir mi sadece bu cümleler bile ilham verir. Hemen size bu çocuğun yaşadığını bir ilham cümlesi haline getireyim: 'Sizin dışınızdaki etkenler sizin önünüzde engel olmaya başladığında ve duruma müdahale edemediğinizde o an için durun. Ve odak noktanızı bir başka alana kaydırın. Hatta kendinizi bir başka şeyi öğrenmeye, bir başka alanda güçlendirmeye çalışın! Vazgeçmeyin!' Taylor Swift'in hikayesi tam olarak da vazgeçmemek ve dış etkenlerden etkilenmemek üzerine yazılmış bir başarı hikayesi ne de olsa. 'İdil tahmin etmiştik Taylor Swift'ten bahsedeceğini!' diyenleriniz olacaktır elbette. DUYGUSAL TRAVMALARINDA SPOR YAPTI Her duvara tosladığında kendisini yeniden inşa etmiş. Dediğimiz gibi birçok standarda göre çok güzel bir genç kadın ancak neredeyse elini attığı her ilişki mutlu sona ulaşmamış bir genç kadın. Sayısız kez terk edilmiş, ihanete uğramış, alay edilmiş bir genç kadın. Ama bu durum da onu engellememiş. 2023 yılında Amerikan futbolu oyuncusu Travis Kelce ile ilişki yaşamaya başlayan Swift, bu yıl sevgilisinin evlilik teklifini kabul etti. Özel hayatında sayısız kez ve herkesin gözü önünde aldığı darbe onun özel hayatını bir yana bırakmasına ve vazgeçmesine neden olmadı. O hayalini kurduğu aileyi kurmak için vazgeçmedi. Denemekten vazgeçmedi. İlişkisini yaşarken de geride kalmadı, çekimser olmadı ve hayatındaki erkeği daha önceki tüm kötü tecrübelerine rağmen tamamen benimsemeyi bildi. Şimdi düğün hazırlığı yapıyor. HER ZAMAN DEĞERİNİN FARKINDAYDI Kulis arkasında yaşananları düşünemiyorum bile. O yaşta hem güzelliğinden, hem de yeteneğinden istifade etmeye çalışan sayısız kötü karakterle karşı karşıya kalmış olduğundan eminim. Şu an geldiğimiz noktaya ve Swift'in gücüne baktığım zaman herkese 'Vazgeçmeyin' demek dışında bir şey diyemiyorum. Çevredeki insanların 'gıcırtıları' yolunuzdan gitmenize engel olmasın. İnsanların size olan tavırları üzerinden kendinizi değerlendirmeyin. 'Kendi kendinizi sevin' denmesinin esas anlamının 'Kendi değerini bil! Kendini 'çarçur' etme!' demek olduğunu kemiklerinize kadar hissedin. Sizinle aynı yolları gitmemiş, aynı yeteneklere sahip, aynı kapasitede, aynı vizyonda ve aynı hayal gücünde olmayan insanların size verdiği akılları da dinlemeyin. İçinizdeki pusulaya güvenin. Hemcinslerinizin de, 'arkadaşım' dediklerinizin de, birlikte iş yaptıklarınızın da hatta aileniz içinde olanların da size destek olmayacakları anlar yaşayacağınızı bilin. Kendi içinizdeki pusulaya güvenin. Taylor Swift'in hayatı tam olarak bu. TRAVMALARINI SERVETE ÇEVİRDİ Eras Tour ismini verdiği ve 2023–2024 yılları arasında süren turnesi tarihin 1 milyar dolar ciro getiren ilk turnesi oldu. 2023 yılında vizyona giren turnenin filmi Taylor Swift: The Eras Tour (2023), tarihin en büyük gişe cirosuna ulaşan konser filmi oldu. Bu zorluklara dayanan genç kadının şu an kişisel serveti 1.6 milyar dolar. Tarihin gelmiş geçmiş en çok kazanan kadın sanatçısı oldu.