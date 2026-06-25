New York sokaklarını kapatıyor! Taylor Swift ve Travis Kelce’in düğün planları ortaya çıktı!

Feeding America'ya 1 milyon dolar, American Heart Association'a 1 milyon dolar ve Musi- Cares derneğine 'oldukça cömert' bir bağış yaptığı açıklandı. 1989 doğumlu, yani 36 yaşında. 2005 yılında kariyerine bir country müzik sanatçısı olarak start verdi. Henüz sadece 16 yaşındaydı. Ne yapmak istediğini, ne olmak istediğini ve ne için çalışacağını çok iyi biliyordu. Süreç içinde bir klasik country şarkıcısı olmanın ötesine geçti. Yaşadığı her şeyi şarkı sözüne çevirdi. Sonuçta büyük annesi bir opera şarkıcısıydı ve henüz dokuz yaşındayken müzik eğitimi almaya başlamıştı.