New York’ta Dünya Kupası krizi: Belediye Başkanı Zohran Mamdani’den indirimli bilet talebi!

LOVE STORY TURLARI BAŞLADI

Love Story dizisi adeta New York'u ele geçirmiş durumda. John F. Kennedy Jr. ile Carolyn Bessette-Kennedy arasındaki o doğal, abartısız ama bir o kadar etkileyici ilişki, New York sokaklarında yeniden canlanıyor sanki. Carolyn tarzı minimal, sofistike giyim bir akıma dönüşmüş durumda.

HERKES ÇİFTİN İZİNDE

Turistler ve şehir sakinleri ise çiftin izlerini sürmek için adeta küçük bir kültür turuna çıkıyor.

Ben de şu an Central Park'tayım; az önce bana Jacqueline Kennedy Onassis'in Upper East Side'daki evi gösterildi.

Parkın içindeki o büyük gölün onun adıyla anılması ve evinin tam oraya bakması bile bu hikayeye ayrı bir romantizm katıyor.

Bu evin önünde tanımadığınız biriyle bir saat diziyi konuşabilirsiniz. İnsanlar bu diziyle birlikte yalnızca bir aşk hikayesi izlemiyor; aynı zamanda New York'un hafızasında yer etmiş bir duygunun peşine düşüyor.

Belki de hepimizin ihtiyacı olan buydu: abartısız, gerçek, zorlanmamış bir sevginin hatırlatılması.

İzlemediyseniz hala mutlaka bir gözatın derim. Bugünlerde herkes bundan başka bir şey konuşmuyor.