New York’ta Dünya Kupası krizi: Belediye Başkanı Zohran Mamdani’den indirimli bilet talebi!

Milli takımımız, 2002'den sonra ilk kez FIFA Dünya Kupası 2026 sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşması için herkes planlarını yapmaya başladı. Ben de New York'ta şehir dünya kupasına nasıl hazırlanacak diye araştırmaya başladım. New York, resmi olarak maçlara ev sahipliği yapmasa bile, MetLife Stadium gibi dev bir arenanın hemen yanı başında bulunması nedeniyle turnuvanın en önemli merkezlerinden biri olacak. Özellikle final maçının burada oynanacak olması, şehri sadece bir izleyici noktası değil, küresel futbolun kalbinin attığı yer haline getiriyor. ASTRONOMİK RAKAMLAR Bu sistemin, talebe göre fiyatları artırarak final bileti gibi maçları 4 bin doların üzerine çıkarabileceği belirtiliyor. Mamdani'nin talebi net: New Yorklular için yüzde 15 indirimli bilet kotası. New York City zaten dünyanın en pahalı şehirlerinden biri olarak bilinirken, Dünya Kupası bilet fiyatlarının da yüksek olacağı yönündeki beklentiler şehirde ayrı bir tartışma başlatmış durumda. Ona göre Dünya Kupası sadece küresel bir gösteri değil, aynı zamanda ev sahibi şehirlerin halkına ait bir etkinlik olmalı. Çünkü şehirde futbol kültürü uzun zamandır farklı etnik toplulukların sosyal kulüpleriyle şekillenmiş durumda; bu da Dünya Kupası'nı sadece bir spor organizasyonu değil, çok kültürlü bir sokak festivali haline getirme potansiyeli taşıyor. İnsanlar, organizasyonun mahallelere yayılmasının hem yerel işletmelere katkı sağlayacağını hem de şehrin gerçek ruhunu yansıtacağını düşünüyor. Herkesin katılabileceği bir kutlama atmosferi yaratılması gerektiği sıkça dile getiriliyor.