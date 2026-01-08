NFT balonu fena patladı! Asıl çıkışını pandemide yapmıştı...
Pandemi döneminde milyonlarca dolarlık satışlarla dikkat çeken NFT ve Metaverse yatırımları, kısa sürede büyük bir değer kaybı yaşadı. Bir dönem geleceğin yatırım aracı olarak görülen dijital varlıkların büyük bölümünün bugün neredeyse değersiz hale gelmesi, bu alanın bir balon olarak değerlendirildiğini ortaya koydu. Söz konusu sürecin perde arkasını Günaydın yazarı Mevlüt Tezel'in bugünkü köşesinde yer aldı.
