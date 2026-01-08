NFT balonu fena patladı! Asıl çıkışını pandemide yapmıştı...

ASLA BİLEMEZSİNİZ!

Sinop'ta karlı havada çıplak elleriyle yaban domuzu yakalayan Şenel Yılmaz'ın videosu viral olmuştu. Yılmaz "Kimse bana özenmesin, yakalamaya kalkmasın. Domuzlar insanı parçalayabilir" dedi ama ünü artarak devam ediyor. Dünya, Yılmaz'ın domuzu ağzındaki sigarayı düşürmeden yakalanmasına odaklandı.Ve şimdi şu paylaşım dünyada viral oldu: "Türklerin nerede ve ne zaman sigara içeceğini asla bilemezsin!

-Çıplak elle domuz yakalarken

-Ülkede bir darbe girişimi yaşanırken

-Askerî bir operasyona giderken

-Bir deprem sonrası enkazdan çıkarılırken"

Elbette sigara içmenin övünülecek bir tarafı yok ama tüm dünyanın bildiği şöyle de bir deyim var: "Fumare come un Turco" (Türk gibi sigara içmek). Ne yazık ki, sigara Türklerle özdeşleşmiş bir kötü alışkanlık. Depremde enkazdan çıkarılırken bile sigara içenlerimiz var. Zamanında en kaliteli tütün de bu topraklarda yetişirdi.