Nicki Minaj Instagram’ı neden sildi? 10 Milyon takipçiyi bir gecede kaybettiren o sözler!
2025 yılının son günleri, dünya magazin gündemini sarsan beklenmedik bir gelişmeye sahne oldu. "Anaconda" şarkısıyla tanınan ünlü rapçi Nicki Minaj, siyasi duruşundaki keskin değişim ve katıldığı bir etkinlikte yaptığı tartışmalı açıklamaların ardından Instagram hesabını kapattı. Yaklaşık 10 milyon takipçi kaybettiği iddia edilen sanatçının bu hamlesi, hayranları arasında büyük şaşkınlığa sebep oldu.
Giriş Tarihi: 25.12.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:00