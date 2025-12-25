Trend Galeri Trend Magazin Nicki Minaj Instagram’ı neden sildi? 10 Milyon takipçiyi bir gecede kaybettiren o sözler!

2025 yılının son günleri, dünya magazin gündemini sarsan beklenmedik bir gelişmeye sahne oldu. "Anaconda" şarkısıyla tanınan ünlü rapçi Nicki Minaj, siyasi duruşundaki keskin değişim ve katıldığı bir etkinlikte yaptığı tartışmalı açıklamaların ardından Instagram hesabını kapattı. Yaklaşık 10 milyon takipçi kaybettiği iddia edilen sanatçının bu hamlesi, hayranları arasında büyük şaşkınlığa sebep oldu.

Giriş Tarihi: 25.12.2025 12:54 Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:00
Nicki Minaj, muhafazakar çizgisiyle bilinen Turning Point USA'in "AmericaFest 2025" etkinliğine katılarak dikkatleri üzerine çekti.

Etkinlikte merhum Charlie Kirk'ün eşi Erika Kirk ile bir söyleşi gerçekleştiren Minaj, burada yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'e yönelik övgü dolu ifadeler kullandı. Ancak söyleşinin en çok konuşulan anı, Minaj'ın JD Vance'den bahsederken kullandığı talihsiz kelime seçimi oldu.

Nicki Minaj, sahnede genç erkeklere seslenirken Donald Trump ve JD Vance'i birer "rol model" olarak tanımlamaya çalışıyordu. Tam o esnada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili genç adamlar, önünüzde yakışıklı ve etkileyici başkanımız gibi harika rol modelleri var. Ve yine suikastçı JD Vance gibi, başkan yardımcımız gibi harika rol modelleriniz var... ve bunu söylerken..."

Neden bu kadar tepki çekti? Minaj'ın "suikastçı" (assassin) kelimesini kullanması büyük bir gaf oldu; çünkü yanında oturan Erika Kirk, henüz birkaç ay önce (10 Eylül 2025'te) bir silahlı saldırıda hayatını kaybeden Charlie Kirk'ün dul eşiydi.

Geçtiğimiz Eylül ayında yaşanan üzücü bir olayda hayatını kaybeden Charlie Kirk'ün anısının tazeliği nedeniyle, Minaj'ın ifadeleri sosyal medyada büyük bir tepki dalgasına yol açtı. Hatalı bir sözcük kullandığını anında fark eden sanatçı durumu toparlamaya çalışsa da, bu anlar kısa sürede viral hale geldi.

TAKİPÇİ KAYBI VE SOSYAL MEDYADAN ÇEKİLME

Sanatçının siyasi arenadaki bu yeni duruşu ve yaptığı açıklamalar, hayran kitlesi olan "Barbz" grubu içerisinde bölünmelere neden oldu.

Kasım 2025'te 227 milyon civarında olan takipçi sayısının, deaktif edilmeden hemen önce 223 milyona gerilediği gözlemlendi. Bazı kaynaklar toplam kaybın 10 milyona yaklaştığını iddia etse de, bu rakam henüz doğrulanmadı.

Gelen yoğun eleştiriler ve tepkilerin ardından Minaj, Instagram hesabını tamamen kapattı. X (eski adıyla Twitter) platformunda hala aktif olan sanatçının, Instagram'a ne zaman döneceği merak konusu.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BÜYÜK DEĞİŞİM

Nicki Minaj'ın bu yeni siyasi yönelimi, kariyerinin başındaki söylemleriyle taban tabana zıt bir görüntü çiziyor.

2016 yılında Donald Trump'ı sert dille eleştiren şarkı sözleri ve açıklamalarıyla bilinen sanatçının, pandemi dönemindeki paylaşımlarıyla başlayan değişim süreci, bugün Beyaz Saray destekli etkinliklerde boy göstermesine kadar uzandı.

Daha önce de kısa süreliğine hesabını donduran Minaj'ın, bu seferki sessizliğini ne zaman bozacağı ve hakkındaki iddialara nasıl bir yanıt vereceği dünya basını tarafından yakından takip ediliyor.