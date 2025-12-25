Nicki Minaj Instagram’ı neden sildi? 10 Milyon takipçiyi bir gecede kaybettiren o sözler!

Nicki Minaj, sahnede genç erkeklere seslenirken Donald Trump ve JD Vance'i birer "rol model" olarak tanımlamaya çalışıyordu. Tam o esnada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili genç adamlar, önünüzde yakışıklı ve etkileyici başkanımız gibi harika rol modelleri var. Ve yine suikastçı JD Vance gibi, başkan yardımcımız gibi harika rol modelleriniz var... ve bunu söylerken..."

Neden bu kadar tepki çekti? Minaj'ın "suikastçı" (assassin) kelimesini kullanması büyük bir gaf oldu; çünkü yanında oturan Erika Kirk, henüz birkaç ay önce (10 Eylül 2025'te) bir silahlı saldırıda hayatını kaybeden Charlie Kirk'ün dul eşiydi.