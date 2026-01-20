Nicole Kidman’ın eski eşi Keith Urban’la anılmıştı! Ünlü şarkıcı Karley Collins’ten ’aşk’ iddialarına net cevap

Nicole Kidman eski eşi Keith Urban'ın 50 milyon dolarlık servetin nasıl bölüşüleceği ve çocukların velayeti konusunda varılan o ilginç anlaşma geçen günlerde ortaya çıkmıştı.

MAL PAYLAŞIMI VE NAFAKA KARARI

Mahkeme belgeleri, çiftin boşanma detayları üzerinde davanın başından itibaren anlaştığını gösteriyor. Tarafların imzaladığı anlaşmaya göre, herkes kendi kişisel mülklerini, tröstlerini ve ticari varlıklarını koruyacak; bu da evlilik öncesi bir anlaşmanın (prenuptial agreement) varlığına işaret ediyor.