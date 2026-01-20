Trend Galeri Trend Magazin Nicole Kidman'ın eski eşi Keith Urban'la anılmıştı! Ünlü şarkıcı Karley Collins'ten 'aşk' iddialarına net cevap

Nicole Kidman'ın eski eşi Keith Urban'la anılmıştı! Ünlü şarkıcı Karley Collins'ten 'aşk' iddialarına net cevap

Hollywood oyuncusu Nicole Kidman ile 19 yıllık evliliğini sonlandıran Keith Urban, kısa süre sonra genç şarkıcı Karley Scott Collins'le aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Yabancı basında geniş yer bulan söylentilere, 26 yaşındaki şarkıcıdan cevap geldi.

Giriş Tarihi: 20.01.2026 09:13 Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:15
Nicole Kidman’ın eski eşi Keith Urban’la anılmıştı! Ünlü şarkıcı Karley Collins’ten ’aşk’ iddialarına net cevap

Hollywood'un ünlü ismi Nicole Kidman ile Grammy ödüllü müzisyen Keith Urban'ın uzun soluklu evliliği, 2025 yılının eylül ayında resmen sona erdi. 19 yıl süren birlikteliğin bitmesinin ardından çift, kısa süre içinde hukuki olarak da yollarını ayırma sürecine girdi.

Nicole Kidman’ın eski eşi Keith Urban’la anılmıştı! Ünlü şarkıcı Karley Collins’ten ’aşk’ iddialarına net cevap

Ayrılığın hemen sonrasında Keith Urban'ın özel hayatı magazin gündeminin odağına yerleşti. 58 yaşındaki şarkıcının, country müziğin genç isimlerinden 26 yaşındaki Karley Scott Collins ile aynı evde yaşadığına dair iddialar yabancı basında geniş şekilde yer buldu.

Nicole Kidman’ın eski eşi Keith Urban’la anılmıştı! Ünlü şarkıcı Karley Collins’ten ’aşk’ iddialarına net cevap

Söz konusu iddialar, Pazar günü yeni bir boyut kazandı. Urban'ın dünya turnesinde ön grup sanatçısı olarak sahne alan genç şarkıcı, hakkında çıkan haberleri sosyal medya hesabı üzerinden gündemine taşıdı.

Nicole Kidman’ın eski eşi Keith Urban’la anılmıştı! Ünlü şarkıcı Karley Collins’ten ’aşk’ iddialarına net cevap

Collins, Keith Urban'la aynı evi paylaştıklarına dair yayımlanan bir haberin görselini Instagram'da paylaşarak, "Arkadaşlar, bu kesinlikle saçma ve doğru değil" ifadelerini kullandı. Yabancı basına bomba gibi düşen haberde ileriki günlerde ne yaşanacağı ise merak konusu oldu.

Nicole Kidman’ın eski eşi Keith Urban’la anılmıştı! Ünlü şarkıcı Karley Collins’ten ’aşk’ iddialarına net cevap

Nicole Kidman eski eşi Keith Urban'ın 50 milyon dolarlık servetin nasıl bölüşüleceği ve çocukların velayeti konusunda varılan o ilginç anlaşma geçen günlerde ortaya çıkmıştı.

MAL PAYLAŞIMI VE NAFAKA KARARI

Mahkeme belgeleri, çiftin boşanma detayları üzerinde davanın başından itibaren anlaştığını gösteriyor. Tarafların imzaladığı anlaşmaya göre, herkes kendi kişisel mülklerini, tröstlerini ve ticari varlıklarını koruyacak; bu da evlilik öncesi bir anlaşmanın (prenuptial agreement) varlığına işaret ediyor.

Nicole Kidman’ın eski eşi Keith Urban’la anılmıştı! Ünlü şarkıcı Karley Collins’ten ’aşk’ iddialarına net cevap

Ayrıca, tarafların birbirine herhangi bir eş nafakası ödemeyeceği karara bağlanmıştı. Çiftin 50 milyon dolar değerindeki emlak portföyünün nasıl paylaşılacağı ise henüz netlik kazanmamıştı.

Nicole Kidman’ın eski eşi Keith Urban’la anılmıştı! Ünlü şarkıcı Karley Collins’ten ’aşk’ iddialarına net cevap

VELAYET DÜZENLEMESİ

Çiftin 17 yaşındaki kızı Sunday ve 15 yaşındaki kızı Faith'in velayet düzenlemesi de belli olmuştu. Anlaşmaya göre Nicole Kidman, çocukların birincil ebeveyni olarak belirlendi. Çocuklar yılın 306 gününü anneleriyle, 59 gününü ise babaları Keith Urban ile geçirecek. İştirak nafakası ödenmeyecek olsa da, çocukların sağlık ve eğitim gibi konulardaki kararları ortak alınacak.

Nicole Kidman’ın eski eşi Keith Urban’la anılmıştı! Ünlü şarkıcı Karley Collins’ten ’aşk’ iddialarına net cevap

Özellikle dikkat çeken bir maddeye göre, taraflar çocukların psikolojik sağlığını korumak adına birbirleri veya aileleri hakkında "kötü konuşmama" sözü vermişti.

Nicole Kidman’ın eski eşi Keith Urban’la anılmıştı! Ünlü şarkıcı Karley Collins’ten ’aşk’ iddialarına net cevap

KİDMAN'DAN İLK SİNYALLER

Boşanma hakkında doğrudan bir açıklama yapmayan 57 yaşındaki Kidman, yakın zamanda Harper's Bazaar dergisine verdiği röportajda zorlu bir süreçten geçtiğini ima etmişti. Ünlü oyuncu, "Ne kadar acı verici veya yıkıcı olursa olsun, bir çıkış yolu olduğunu bilmek gerekir. Yavaşça hareket ederseniz, bu his geçecektir," ifadelerini kullanarak yaşadığı süreci özetlemişti.

Nicole Kidman’ın eski eşi Keith Urban’la anılmıştı! Ünlü şarkıcı Karley Collins’ten ’aşk’ iddialarına net cevap

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE KEITH URBAN'IN "PİŞMANLIĞI" KONUŞULUYORDU!

Eylül ayında yollarını ayıran çiftin boşanmasının ardından Urban'ın kendini her zamankinden daha izole hissettiği iddia edildi. Bir kaynak, ünlü müzisyenin hem maddi hem de duygusal açıdan zor bir süreçten geçtiğini ileri sürdü.

Nicole Kidman’ın eski eşi Keith Urban’la anılmıştı! Ünlü şarkıcı Karley Collins’ten ’aşk’ iddialarına net cevap

Son dönemde özel davetlerde sahne alan 58 yaşındaki müzisyenin, bu süreçte kendini daha da yalnız hissettiği öne sürüldü. "Keith şu anda yorgun, izole ve hiç hayal etmediği bir gelecekle yüzleşiyor" ifadeleri dikkat çekti.

Nicole Kidman’ın eski eşi Keith Urban’la anılmıştı! Ünlü şarkıcı Karley Collins’ten ’aşk’ iddialarına net cevap

Aynı kaynak, Urban'ın yalnızca eşini değil, en yakın dostunu da kaybettiğini düşündüğünü belirterek, "Nicole onun en büyük destekçisiydi. Şimdi sık sık 'Acaba çok büyük bir hata mı yaptım?' diye sorguluyor" dedi.

Nicole Kidman’ın eski eşi Keith Urban’la anılmıştı! Ünlü şarkıcı Karley Collins’ten ’aşk’ iddialarına net cevap

Öte yandan Nicole Kidman cephesinde tablo daha farklı görünüyor. Ünlü oyuncunun boşanma sürecinin kamuoyuna yansımasından önce oldukça stres yaşadığı, ancak sürecin netleşmesiyle birlikte kızlarına ve geleceğine odaklandığı belirtiliyor.

Nicole Kidman’ın eski eşi Keith Urban’la anılmıştı! Ünlü şarkıcı Karley Collins’ten ’aşk’ iddialarına net cevap

Nicole Kidman, 29 Eylül'de duyurduğu ayrılığın ardından, 30 Eylül'de resmi olarak boşanma davası açtı. "Uzlaşmaz farklılıklar" gerekçesiyle yapılan başvuruda, Kidman'ın çocukların birincil ikamet ebeveyni olmayı talep ettiği de öğrenildi.

Nicole Kidman’ın eski eşi Keith Urban’la anılmıştı! Ünlü şarkıcı Karley Collins’ten ’aşk’ iddialarına net cevap

İddialara göre çiftin evliliği 2025 yazının başında sarsılmaya başladı. Aylar süren sessiz bir ayrılık ve yoğun iş temposu, iki ünlü ismin yollarını ayırmasına neden oldu.

Nicole Kidman’ın eski eşi Keith Urban’la anılmıştı! Ünlü şarkıcı Karley Collins’ten ’aşk’ iddialarına net cevap

Boşanmanın yankıları sürerken, Keith Urban'ın pişmanlık yaşayıp yaşamadığı ise magazin dünyasında merak konusu olmaya devam ediyor.

Nicole Kidman’ın eski eşi Keith Urban’la anılmıştı! Ünlü şarkıcı Karley Collins’ten ’aşk’ iddialarına net cevap

58 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman ile 2006 yılında nikah masasına oturduğu eşi, country müziğin efsane ismi Keith Urban boşanma kararı almıştı.

Nicole Kidman’ın eski eşi Keith Urban’la anılmıştı! Ünlü şarkıcı Karley Collins’ten ’aşk’ iddialarına net cevap

ABD'nin önde gelen magazin sitesi TMZ'nin duyurduğu habere göre, çiftin bu yazın başından beri ayrı yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Nicole Kidman’ın eski eşi Keith Urban’la anılmıştı! Ünlü şarkıcı Karley Collins’ten ’aşk’ iddialarına net cevap

Çifte yakın kaynaklar, Kidman'ın evliliğini kurtarmak için çabaladığı ancak Urban'ın ilişkiyi bitirme kararı aldığını konuşuyordu.

Nicole Kidman’ın eski eşi Keith Urban’la anılmıştı! Ünlü şarkıcı Karley Collins’ten ’aşk’ iddialarına net cevap

19 YILLIK AŞK MASALI SON BULDU!

Aldıkları ayrılık kararıyla yabancı basına bomba gibi düşen Nicole Kidman ve Keith Urban'ın resmi olarak boşandığı öğrenildi.

Nicole Kidman’ın eski eşi Keith Urban’la anılmıştı! Ünlü şarkıcı Karley Collins’ten ’aşk’ iddialarına net cevap

Hollywood yıldızı Nicole Kidman, boşanma dilekçesinde çocuklarının velayetinin kendisine verilmesini talep etti.

Nicole Kidman’ın eski eşi Keith Urban’la anılmıştı! Ünlü şarkıcı Karley Collins’ten ’aşk’ iddialarına net cevap

Öte yandan Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman geçen aylarda, Keith Urban ile evlilik yıl dönümlerini romantik bir paylaşımla kutlamıştı. Uzun yıllar aynı yastığa baş koyduğu eşi ile bu kareyi paylaşan yıldız, "Yıl dönümümüz kutlu olsun bebeğim." notunu düşmüştü.