Nicole Kidman'ın eski eşi Keith Urban'la anılmıştı! Ünlü şarkıcı Karley Collins'ten 'aşk' iddialarına net cevap
Hollywood oyuncusu Nicole Kidman ile 19 yıllık evliliğini sonlandıran Keith Urban, kısa süre sonra genç şarkıcı Karley Scott Collins'le aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Yabancı basında geniş yer bulan söylentilere, 26 yaşındaki şarkıcıdan cevap geldi.
Giriş Tarihi: 20.01.2026 09:13
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:15