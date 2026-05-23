Nihal Menzil’den Asmalı Konak ve sektör itirafları: 4 ay kira ödeyemedim, çok kötü günler geçirdim!

-Nasılsınız, neler yapıyorsunuz?

Şu anda yani televizyon adına yaptığım bir şey yok. Bir projeyle anlaşmıştık aslında yeni yıldan önce. Bu iki senedir benim başıma geliyor. Bir projeyle anlaşıyorum. Tam yılbaşı üstü bir şey oluyor. Bir kadro değişikliği, ekip değişikliği falan bir anda bağlı kaldığınız yerden hani sözleşmeniz, senaryonuz, üstünüze dikilen kıyafetler hepsi çöp olup kalabiliyor. Böyle bir şey yaşıyorum iki senedir. Herhalde bu döngüyü kıracağız.

REŞİT OLMADAN EŞİMİ KAYBETTİM, KUCAĞIMDA BEBEĞİMLE KALDIM

-Oyunculuk hikayenizi dinlemek istiyorum ilk etapta ama zorlu bir hayat hikayeniz olmuş, ona da kısaca değinmek isterim.

Ben bir asker çocuğuyum. Türkiye'de neredeyse gezmediğim il kalmadı. Çünkü ilkokul, ortaokul, lise hep böyle parçalanmış vaziyette okuduk. Bundan şu an memnunum. Çünkü Anadolu'daki Türk kadınının her bölgeye ait olan karakteristik bir takım izlerini öğrendim. Gitmediğim bölgelerinkini bilemeyebilirim ama gittiğim bölgelerdekileri farkında olmadan özümsemişim, farkında olmadan incelemişim ya da çok beğenmişim bilmiyorum artık. Oyunculuğumda çok faydası oldu. Bana diyorlar ki "Nihal abla çok güzel oynuyorsun" falan. Diyorum ki "Ben bu topraklarda bir sürü kadın hikayesi dinledim. Bir sürü kadın hikayesine şahit oldum. Bir sürü karakter gördüm. Onlar bir şekilde oynadığınız karakterlere yapışıyor. Bir yerden geliyor buluyor sizi." İşte bu serüven, Haydarpaşa Sağlık Koleji'ne kadarki kısım herkesin normal olduğu gibi sadece şehir değiştirerek geçti. İkinci sınıftayken de, o dönemlerde anne baba ne derse o olur, bir evlilik gerçekleşti. Bir evladım oldu. 12 Eylül'de de eşim bir trafik kazasına öldü. Feci bir ölümdü. 12 Eylül'de ben daha 18'imi doldurmamıştım. 3 ay sonra reşit olmuş oldum. O kadar küçüktük yani. Kucağımızda bebek…