Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu "Akıl işi değil" diyerek uyardı: Gösterişli sosyal medya paylaşımlarına dikkat çekti....

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, atv ekranlarında yayınlanan iftar programında sosyal medyada yapılan gösterişli paylaşımlara dair çarpıcı uyarılarda bulundu. Abartılı paylaşımların insanı nasıl etkileyebileceğine dikkat çeken Hatipoğlu, erdem ve ahlakın önemine vurgu yaptı.

Giriş Tarihi: 25.02.2026 07:42
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ramazan boyunca atv'de ekrana gelen iftar programında, merak edilen soruları yanıtladı.

Stüdyodaki konuklardan Ebrar Naz Erenoğlu, "Sosyal medyada gösterişli şeyler paylaşıp 'bende var sizde yok' dedirten insanların günahı nedir?" diye sordu.

Hatipoğlu şu yanıtı verdi: "Özellikle gösterişten uzak durmak gerekir. Bazı şeyleri abartarak paylaşmak çok doğru değil.

Giydiği markayı insanın gözüne sokmak akıl işi değil. İnsan kıyafetiyle karşılanır ama ahlakı ile uğurlanır.

O yüzden insanı insan yapan şey erdem, doğruluk ve dürüstlüktür. Yemek paylaşımları yapılması da doğru değil."