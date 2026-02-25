Trend
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu "Akıl işi değil" diyerek uyardı: Gösterişli sosyal medya paylaşımlarına dikkat çekti....
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, atv ekranlarında yayınlanan iftar programında sosyal medyada yapılan gösterişli paylaşımlara dair çarpıcı uyarılarda bulundu. Abartılı paylaşımların insanı nasıl etkileyebileceğine dikkat çeken Hatipoğlu, erdem ve ahlakın önemine vurgu yaptı.
Giriş Tarihi: 25.02.2026 07:42