Nilgün Belgün’ün o sözleri olay yarattı! Ayten Abla’nın kahvesine tükürmek hoş değildi

Daha önce 3 kez evlenen Nilgün Belgün, çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Nilgün Belgün, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son dönemde gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Nilgün Belgün, 'İkilemli' sorulara yanıt verdi. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Nilgün Belgün, eski kayınvalidesi Ayten Alpman'ın kahvesine tükürdüğü için pişman olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu Nilgün Belgün 'Evlilik insan doğasına aykırı' sözleri ile uzunca bir süre konuşulan Nilgün Belgün, yaptığı açıklamalar ile magazin gündemine bomba gibi düştü.

Nilgün Belgün, "Şimdi dönüp bakınca hangisi daha büyük pişmanlık: Eşinize 'erkeğe şiddet' uygulamanız mı, kızdığınız için kayınvalideniz Ayten Alpman'ın kahvesine tükürmeniz mi?'"sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşırttı.

Nilgün Belgün şu yanıtı verdi; "Bir küçük tokattan bir şey olmaz. Tokatın sebebi aldatılmam ve inkar edilmesiyle ilgiliydi. Ama Ayten Abla'nın kahvesine tükürmek hoş değildi. Kızgınlıkla yaptım bir kere, oldu yani. Olmasa iyi olurdu tabii. Söylemesem kimse bilmezdi."

Daha önce üç kez nikah masasına oturup boşanan Nilgün Belgün, son evliliğinin ihanet yüzünden bittiğini söyledi ve telefonla bağlandığı 'teve2 Magazin Masası' canlı yayınında ihanetin detaylarını anlattı.