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Nişanlandıklarını duyurmuşlardı! Caz piyanisti Kerem Görsev ve şarkıcı Zeynep Özyılmazel aşkında beklenmedik hamle!

Günaydın yazarı Bülent Cankurt, geçen aylarda 63 yaşındaki caz piyanisti Kerem Görsev ve 47 yaşındaki şarkıcı Zeynep Özyılmazel'in nişanlandıklarını açıklamıştı. Ünlü çiftin evlilik yoluna girmesi beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte haberin tüm detayları!

BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 13.05.2025 06:47 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 06:47
Nişanlandıklarını duyurmuşlardı! Caz piyanisti Kerem Görsev ve şarkıcı Zeynep Özyılmazel aşkında beklenmedik hamle!

63 yaşındaki caz piyanisti Kerem Görsev ile şarkıcı Neco'nun kendisi gibi müzisyen kızı Zeynep Özyılmazel'in (47) aşkını şubatta ilk ben müjdelemiştim. Önceki ay da kendi aralarında nişanlandıklarını açıklayan aşıklarla ilgili bu kez maalesef tatsız bir haberim var!

Nişanlandıklarını duyurmuşlardı! Caz piyanisti Kerem Görsev ve şarkıcı Zeynep Özyılmazel aşkında beklenmedik hamle!

Havalimanında karşılaştığım Kerem Görsev'e, Zeynep Özyılmazel ile Bodrum'da yapmayı planladıkları düğünün tarihini sorunca, ayrıldıklarını söyledi! Sebebini açıklamadı ama kavga-gürültü etmeden dostça yollarını ayırdıklarını belirtti.

Nişanlandıklarını duyurmuşlardı! Caz piyanisti Kerem Görsev ve şarkıcı Zeynep Özyılmazel aşkında beklenmedik hamle!

Aynı meslekte oldukları için çok iyi anlaştıkları konuşulan aşıkların ayrılığına şaşırdım doğrusu. Kerem Görsev üçüncü, Zeynep Özyılmazel de ikinci evliliğine hazırlanıyordu ama olmadı. Ne diyelim; ikisi için de hayırlısı olsun.

Nişanlandıklarını duyurmuşlardı! Caz piyanisti Kerem Görsev ve şarkıcı Zeynep Özyılmazel aşkında beklenmedik hamle!

TÜRKİYE GÜZELİNİN ÖLDÜĞÜ VİLLAYI SATTI
Önceki gün Bodrum'da yaşayan bir arkadaşımla sohbet ederken, bugünlerde Bodrum'da herkesin bir villa satışını konuştuğunu söyledi. Sözünü ettiği villa ünlü iş insanı Ahmet Bayer'in villasıymış.

Nişanlandıklarını duyurmuşlardı! Caz piyanisti Kerem Görsev ve şarkıcı Zeynep Özyılmazel aşkında beklenmedik hamle!

Hani şu, eski Türkiye güzeli Aslı Baş'ın terasından düşüp öldüğü villa satılmış. Ahmet Bey, 15 milyon dolara sattığı konuşulan villayı kime sattığını ise söylemiyormuş. Ahmet Bey villayı, kötü anılarla dolu olduğu için mi yoksa paraya ihtiyacı olduğu için mi sattı, merak ettim doğrusu.