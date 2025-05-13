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Nişanlandıklarını duyurmuşlardı! Caz piyanisti Kerem Görsev ve şarkıcı Zeynep Özyılmazel aşkında beklenmedik hamle!
Nişanlandıklarını duyurmuşlardı! Caz piyanisti Kerem Görsev ve şarkıcı Zeynep Özyılmazel aşkında beklenmedik hamle!
Günaydın yazarı Bülent Cankurt, geçen aylarda 63 yaşındaki caz piyanisti Kerem Görsev ve 47 yaşındaki şarkıcı Zeynep Özyılmazel'in nişanlandıklarını açıklamıştı. Ünlü çiftin evlilik yoluna girmesi beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte haberin tüm detayları!
Giriş Tarihi: 13.05.2025 06:47
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 06:47