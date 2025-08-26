Trend Galeri Trend Magazin Eşi için annesine rest çekmişti! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı'nın 'Coldplay' konserinde romantik anları...

Eşi için annesine rest çekmişti! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı'nın 'Coldplay' konserinde romantik anları...

Başarılı futbolcu Enis Destan, eşi Arzum Kuruçalı için annesi Gül Destan'a adeta rest çekerek gündemden düşmemişti. Haziran ayında hayatını birleştiren ikilinin aşkı tam gaz devam ederken, Destan'dan romantik bir paylaşım geldi...

Giriş Tarihi: 26.08.2025 15:16
Eşi için annesine rest çekmişti! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı’nın ’Coldplay’ konserinde romantik anları...

Kariyerindeki başarısıyla dikkat çeken genç futbolcu Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evliliğe ilk adımı atarak nişanlanmıştı.

Eşi için annesine rest çekmişti! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı’nın ’Coldplay’ konserinde romantik anları...

Ünlü çift haziran ayında ise nikah masasına oturarak mutluluğa 'evet' demişti.

Eşi için annesine rest çekmişti! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı’nın ’Coldplay’ konserinde romantik anları...

İkili sevenlerinden çok sayıda beğeni ve 'tebrik' mesajı almıştı.

Eşi için annesine rest çekmişti! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı’nın ’Coldplay’ konserinde romantik anları...

Evlilikleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen çift, son olarak romantik bir paylaşımla olay oldu...

Eşi için annesine rest çekmişti! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı’nın ’Coldplay’ konserinde romantik anları...

Dünyaca ünlü 'Coldplay' konserine eşiyle birlikte giden Enis Destan, Arzum Kuruçalı ile birlikte fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.

Eşi için annesine rest çekmişti! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı’nın ’Coldplay’ konserinde romantik anları...

Enis Destan ve Arzum Kuruçalı her ne kadar mutluluklarıyla dikkat çekse de, ikili anne Gül Destan'ın gelinini istememesi nedeniyle zor günler yaşamıştı. Peki kaynana, gelin ve oğul arasında neler olmuştu?

Enis Destan'ın annesi Gül Destan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla müstakbel gelinini istemediklerini dile getirmişti. Gül Destan, adeta çileden çıktı. Oğlunun nişanına gitmeyen anne Destan, şu sözlerle gündeme oturmuştu.

Eşi için annesine rest çekmişti! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı’nın ’Coldplay’ konserinde romantik anları...

"10 YAŞ BÜÇÜK"

"Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi, amaç belli. Benim oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştırmıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak ne de yaş olarak bizim tercih etmediğimiz gelin adayı.

Eşi için annesine rest çekmişti! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı’nın ’Coldplay’ konserinde romantik anları...

"OĞLUMUN YAKASINA YAPIŞMIŞ"

Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım öyle bir oğlumun yakasına yapışmış ki ayak bağı gibi en sonunda. Şu kıyafetin yorumunu sizlere bırakıyorum. Kandırarak kendine ayarlamış. Enis'in yaşı biliniyor da bizim hiçbir şekilde tercih etmediğimiz gelin hanımın yaşı neden bilinmiyor?

Eşi için annesine rest çekmişti! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı’nın ’Coldplay’ konserinde romantik anları...

Çünkü 10 yaş büyük diye. Benim oğlumun dengi değil. Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı, kalbi temiz kaçırır mı! Davul bile dengi dengine çalar. Biz oğlumuza kız istemeye gitmedik. Ailesini tanımıyoruz. Kendi aralarında ve kız tarafı planlı bir şekilde kendilerine göre ayarlamışlar.

Eşi için annesine rest çekmişti! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı’nın ’Coldplay’ konserinde romantik anları...

Her şeyin örf, adet, yolu, yordamı var. Ailece konuşulur. Bunların hiçbiri olmadı. Oğlumuzun yaşının evlilik için erken. Yangından mal kaçırır gibi aceleye getirdiler."

Eşi için annesine rest çekmişti! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı’nın ’Coldplay’ konserinde romantik anları...

ARZUM KURUÇALI KİMDİR?

32 yaşında olan Arzum Kuruçalı, Ege Üniversitesi mezunu.

Eşi için annesine rest çekmişti! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı’nın ’Coldplay’ konserinde romantik anları...

İzmir Urla'da yaşıyor. Antrenör olan Arzum Kuruçalı, pilates eğitmenliği yapıyor.