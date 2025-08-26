Trend
Galeri
Trend Magazin
Eşi için annesine rest çekmişti! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı'nın 'Coldplay' konserinde romantik anları...
Eşi için annesine rest çekmişti! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı'nın 'Coldplay' konserinde romantik anları...
Başarılı futbolcu Enis Destan, eşi Arzum Kuruçalı için annesi Gül Destan'a adeta rest çekerek gündemden düşmemişti. Haziran ayında hayatını birleştiren ikilinin aşkı tam gaz devam ederken, Destan'dan romantik bir paylaşım geldi...
Giriş Tarihi: 26.08.2025 15:16