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Nöbet geçirerek sevenlerini korkutmuştu! Şarkıcı Şimal'den günler sonra gelen açıklama: "Yine zor dönemler..."

Kanseri yenen ve yeniden sahnelere dönmeye hazırlanan Şimal'in, aniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yoğun bakıma alınan sanatçının yaşadığı nöbetin ardından yaptığı paylaşım yürek burktu. Şimal'in "Işın tedavisine başladık" sözleri ise sağlık durumuna dair endişeleri artırdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.05.2025 12:11 Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 12:12
Nöbet geçirerek sevenlerini korkutmuştu! Şarkıcı Şimal’den günler sonra gelen açıklama: Yine zor dönemler...

Zorlu bir sağlık mücadelesinden zaferle çıkan ünlü şarkıcı Şimal, geçtiğimiz günlerde yaşadığı rahatsızlıkla hayranlarını bir kez daha endişelendirdi.2021 yılında meme kanseri teşhisi konulan ve ardından beyin tümörüyle mücadele eden sanatçı, uzun bir tedavi süreci sonunda sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu. Ancak son günlerde yaşanan gelişmeler, Şimal'in yeniden zorlu bir dönemden geçtiğini ortaya koydu.

Nöbet geçirerek sevenlerini korkutmuştu! Şarkıcı Şimal’den günler sonra gelen açıklama: Yine zor dönemler...

Bir süre önce hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Şimal, sessizliğini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir açıklamayla bozdu.

Nöbet geçirerek sevenlerini korkutmuştu! Şarkıcı Şimal’den günler sonra gelen açıklama: Yine zor dönemler...

Sevenlerinden gelen destek mesajlarına teşekkür eden sanatçı, "Anca kendime geldim arkadaşlar… Arayan, soran herkesten Allah razı olsun. Nöbet geçirdim, yoğun bakıma kaldırıldım. Belimden ışın tedavisine başladık. Anlayacağınız yine zor dönemlerden geçiyoruz. Dualarınızı eksik etmeyiniz" sözleriyle hem durumunu paylaştı hem de yeniden moral desteği istedi.

Nöbet geçirerek sevenlerini korkutmuştu! Şarkıcı Şimal’den günler sonra gelen açıklama: Yine zor dönemler...

Ünlü ismin nişanlısı Necati Arıcı da kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Şimal ciddi bir nöbet geçirdi. Şu anda sebebi araştırılıyor" diyerek yaşananları doğrulamıştı.

Nöbet geçirerek sevenlerini korkutmuştu! Şarkıcı Şimal’den günler sonra gelen açıklama: Yine zor dönemler...

Sağlığına kavuştuğunu açıkladıktan sonra yeniden sahneye dönmeye hazırlanan Şimal'in bu beklenmedik sağlık sorunuyla karşı karşıya kalması, hem sanat camiasını hem de hayranlarını derinden üzdü. Şarkıcının güçlü duruşu ve hayata sıkı sıkıya tutunuşu ise ona duyulan sevgiyi bir kez daha pekiştirdi. Şimal için sosyal medyada destek mesajları art arda gelirken, sevenleri dualarla yanında olduklarını ifade ediyor.