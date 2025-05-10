Nöbet geçirerek sevenlerini korkutmuştu! Şarkıcı Şimal'den günler sonra gelen açıklama: "Yine zor dönemler..."

Sağlığına kavuştuğunu açıkladıktan sonra yeniden sahneye dönmeye hazırlanan Şimal'in bu beklenmedik sağlık sorunuyla karşı karşıya kalması, hem sanat camiasını hem de hayranlarını derinden üzdü. Şarkıcının güçlü duruşu ve hayata sıkı sıkıya tutunuşu ise ona duyulan sevgiyi bir kez daha pekiştirdi. Şimal için sosyal medyada destek mesajları art arda gelirken, sevenleri dualarla yanında olduklarını ifade ediyor.