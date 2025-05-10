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Nöbet geçirerek sevenlerini korkutmuştu! Şarkıcı Şimal'den günler sonra gelen açıklama: "Yine zor dönemler..."
Nöbet geçirerek sevenlerini korkutmuştu! Şarkıcı Şimal'den günler sonra gelen açıklama: "Yine zor dönemler..."
Kanseri yenen ve yeniden sahnelere dönmeye hazırlanan Şimal'in, aniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yoğun bakıma alınan sanatçının yaşadığı nöbetin ardından yaptığı paylaşım yürek burktu. Şimal'in "Işın tedavisine başladık" sözleri ise sağlık durumuna dair endişeleri artırdı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.05.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 12:12