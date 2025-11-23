Trend Galeri Trend Magazin Nostalji rüzgarı estirdi! Sinem Kobal yıllar önceki halini paylaştı: Siyah-beyaz karelere beğeni yağdı

Nostalji rüzgarı estirdi! Sinem Kobal yıllar önceki halini paylaştı: Siyah-beyaz karelere beğeni yağdı

Mutlu evliliği ile adından sık sık söz ettiren Sinem Kobal son olarak sosyal medya hesabından nostalji rüzgarı estirdi. Siyah-beyaz karelerle geçmişe ait fotoğraflar paylaşan güzel oyuncu, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Giriş Tarihi: 23.11.2025 11:50
Nostalji rüzgarı estirdi! Sinem Kobal yıllar önceki halini paylaştı: Siyah-beyaz karelere beğeni yağdı

"A.B.İ" ile ekranlara dönen Kenan İmirzalıoğlu, Selena dizisiyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Sinem Kobal ile 2016 yılında hayatını birleştirdi.

Nostalji rüzgarı estirdi! Sinem Kobal yıllar önceki halini paylaştı: Siyah-beyaz karelere beğeni yağdı

Ünlü çift 2020 yılında Lalin ve 2022'de de Leyla adını verdiği kızlarına kavuşlarak anne ve baba olmanının da mutluluğuna vardı.

Nostalji rüzgarı estirdi! Sinem Kobal yıllar önceki halini paylaştı: Siyah-beyaz karelere beğeni yağdı

Aile hayatlarıyla sık sık gündeme gelen çiftten Sinem Kobal aynı zamanda sosyal medyada da bir hayli aktiflik gösteriyor.

Nostalji rüzgarı estirdi! Sinem Kobal yıllar önceki halini paylaştı: Siyah-beyaz karelere beğeni yağdı

Güzel oyuncu son olarak sosyal medya hesabından geçmişe dönük siyah-beyaz karelerini sevenleriyle paylaştı.

Nostalji rüzgarı estirdi! Sinem Kobal yıllar önceki halini paylaştı: Siyah-beyaz karelere beğeni yağdı

Kobal'ın paylaşımına çok sayıda beğeni geldi.

Nostalji rüzgarı estirdi! Sinem Kobal yıllar önceki halini paylaştı: Siyah-beyaz karelere beğeni yağdı

Ünlü oyuncu paylaşımlarıyla kısa sürede ilgi odağı oldu.

Nostalji rüzgarı estirdi! Sinem Kobal yıllar önceki halini paylaştı: Siyah-beyaz karelere beğeni yağdı

Öte yandan Kobal geçen günlerde de siyah-beyaz karelerini sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Güzel oyuncu paylaşımına 'kalp emojisi' koymuştu.

Nostalji rüzgarı estirdi! Sinem Kobal yıllar önceki halini paylaştı: Siyah-beyaz karelere beğeni yağdı

Başarılı oyuncu 6 milyon takipçili Instagram hesabından geçen günlerde de doğum günü karelerini paylaşmıştı.

Nostalji rüzgarı estirdi! Sinem Kobal yıllar önceki halini paylaştı: Siyah-beyaz karelere beğeni yağdı

Kobal'ın pastasının üzerindeki 'Hem harbi hem barbie' notu da dikkatlerden kaçmamıştı.

Nostalji rüzgarı estirdi! Sinem Kobal yıllar önceki halini paylaştı: Siyah-beyaz karelere beğeni yağdı

38 yaşına giren iki çocuk annesi Kobal'ın paylaşımları da kısa sürede beğeni ve yorum almıştı.

Nostalji rüzgarı estirdi! Sinem Kobal yıllar önceki halini paylaştı: Siyah-beyaz karelere beğeni yağdı

Mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelen çift, örnek aile yaşantısıyla da hayranlarının kalbini kazanıyor.

Nostalji rüzgarı estirdi! Sinem Kobal yıllar önceki halini paylaştı: Siyah-beyaz karelere beğeni yağdı

İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri...

CANER ERKİN- ŞÜKRAN OVALI

Nostalji rüzgarı estirdi! Sinem Kobal yıllar önceki halini paylaştı: Siyah-beyaz karelere beğeni yağdı

KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER

Nostalji rüzgarı estirdi! Sinem Kobal yıllar önceki halini paylaştı: Siyah-beyaz karelere beğeni yağdı

ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK

Nostalji rüzgarı estirdi! Sinem Kobal yıllar önceki halini paylaştı: Siyah-beyaz karelere beğeni yağdı

ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN

Nostalji rüzgarı estirdi! Sinem Kobal yıllar önceki halini paylaştı: Siyah-beyaz karelere beğeni yağdı

İDO TATLISES-YASEMİN ŞEFKATLİ

Nostalji rüzgarı estirdi! Sinem Kobal yıllar önceki halini paylaştı: Siyah-beyaz karelere beğeni yağdı

BEREN SAAT- KENAN DOĞULU

Nostalji rüzgarı estirdi! Sinem Kobal yıllar önceki halini paylaştı: Siyah-beyaz karelere beğeni yağdı

EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN

Nostalji rüzgarı estirdi! Sinem Kobal yıllar önceki halini paylaştı: Siyah-beyaz karelere beğeni yağdı

ASLIŞAH ALKOÇLAR - KAAN DEMİRAĞ

Nostalji rüzgarı estirdi! Sinem Kobal yıllar önceki halini paylaştı: Siyah-beyaz karelere beğeni yağdı

TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU

Nostalji rüzgarı estirdi! Sinem Kobal yıllar önceki halini paylaştı: Siyah-beyaz karelere beğeni yağdı

FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT

Nostalji rüzgarı estirdi! Sinem Kobal yıllar önceki halini paylaştı: Siyah-beyaz karelere beğeni yağdı

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL

Nostalji rüzgarı estirdi! Sinem Kobal yıllar önceki halini paylaştı: Siyah-beyaz karelere beğeni yağdı

HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ

Nostalji rüzgarı estirdi! Sinem Kobal yıllar önceki halini paylaştı: Siyah-beyaz karelere beğeni yağdı

BENSU SORAL-HAKAN BAŞ

Nostalji rüzgarı estirdi! Sinem Kobal yıllar önceki halini paylaştı: Siyah-beyaz karelere beğeni yağdı

GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU