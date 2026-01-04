Trend
Galeri
Trend Magazin
Tartışmanın fitilini ateşledi! Nükhet Duru yapay zeka ile üretilen bestelere ateş püskürdü: "Sağdan soldan toplanmışlar"
Tartışmanın fitilini ateşledi! Nükhet Duru yapay zeka ile üretilen bestelere ateş püskürdü: "Sağdan soldan toplanmışlar"
Usta sanatçı Nükhet Duru, hızla yaygınlaşan yapay zeka teknolojisinin müzik sektörüne de girmesi ve beste üretmesi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Sağdan soldan toplanmışlar" sözleriyle dikkat çeken Duru, yapay zeka ile hazırlanan bestelere yönelik eleştirilerini dile getirdi.
Giriş Tarihi: 04.01.2026 14:38