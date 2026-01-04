Trend Galeri Trend Magazin Tartışmanın fitilini ateşledi! Nükhet Duru yapay zeka ile üretilen bestelere ateş püskürdü: "Sağdan soldan toplanmışlar"

Usta sanatçı Nükhet Duru, hızla yaygınlaşan yapay zeka teknolojisinin müzik sektörüne de girmesi ve beste üretmesi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Sağdan soldan toplanmışlar" sözleriyle dikkat çeken Duru, yapay zeka ile hazırlanan bestelere yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Müzik dünyasında yapay zeka ile üretilen şarkılar tartışılmaya devam ederken, usta sanatçı Nükhet Duru'dan konuya dair dikkat çeken bir çıkış geldi.

Son dönemde dijital teknolojilerin beste üretiminde giderek daha fazla kullanılması üzerine konuşan Duru, ortaya çıkan çalışmaların müzikal niteliğini eleştirdi.

Yapay zeka ile hazırlanan eserlerin teknik açıdan sorunlar barındırdığını savunan sanatçı, bu tür üretimlerin bütünlüklü bir kompozisyon sunamadığını dile getirdi.

Nükhet Duru, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Yapay zekayla geliştirilen ve yapılan besteler, maalesef ciddi kompozisyon hatalarıyla dolu. Ortaya çıkan sonuç, sağdan soldan toplanmış fikirlerin bir araya getirilip bir 'kokteyl' gibi sunulmasından ibaret."

Sanatçının bu açıklamaları, müzik üretiminde insan emeği ile teknolojinin sınırlarının yeniden tartışılmasına neden oldu.

YAPAY ZEKANIN MÜZİK SEKTÖRÜNE GİRMESİ HAKKINDA YORUM YAPAN BİR DİĞER KİŞİ ECE SEÇKİN OLMUŞTU...

Pop müziğin sevilen ismi Ece Seçkin, eşi Çağrı Terlemez ile birlikte Bebek'te arkadaşlarının doğum günü kutlamasına katıldı.

'YAPAY ZEKADAN KORKUYORUM'
Yapay zekâ ile üretilen şarkıların mesleklerini tehdit edip etmediği hakkında konuşan popçu, "Yapay zeka bizim yerimizi alamaz, çünkü gerçek biri değil. Bizim işimiz canlı canlı duyguyu ortaya dökmek, bunun yerini tutamaz.

Ama yapay zekâyla ilgili birçok şey de korkunç geliyor bana" dedi. Ünlü popçu ardından şaşırtan bir detay paylaştı: "Dün Mustafa Ceceli dinletti. Semiramis Pekkan'ın sesinden yapay zeka bir şarkı çıkarmış.

O kadar gerçekçi ve muhteşem ki... Korktum!" Seçkin, "Yapay zeka yeni bir Ece Seçkin yaratır mı?" sorusuna "Mümkün değil, imkansız" diye yanıt verdi.

Açıklamalarıyla dikkat çeken Seçkin aynı zamanda eşine de nasıl hitap ettiğini de açıkladı.

Güzel şarkıcı, "Eşime çıtır diye sesleniyorum. Koca kaplanı çıtır yaptım." ifadelerini kullandı. Başarılı şarkıcı herkesi kahkahaya boğdu...

