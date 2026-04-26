Nurgül Yeşilçay’ın kazma kürekli hummalı çalışması! Bahçesini rengarenk çiçeklerle donattı...

İstanbul'daki yoğun yaşamını geride bırakarak köy hayatını tercih eden ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, doğayla iç içe geçen yeni düzenini bu kez bahçesindeki değişimle gözler önüne serdi. Yeşilçay, son olarak rengarenk çiçeklerle bahçesini süslediği anlarla dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 26.04.2026 16:37 Güncelleme Tarihi: 26.04.2026 16:49
Ekranların sevilen ve başarılı oyuncularından Nurgül Yeşilçay, şehir hayatına ara vererek daha sakin bir yaşamı tercih eden isimler arasına katıldı.

Uzun yıllardır İstanbul'da yaşayan oyuncu, radikal bir kararla İzmir'e taşınarak doğayla iç içe bir hayat kurdu.

Köy hayatına kısa sürede uyum sağlayan ve bu süreci sık sık takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, son videosuyla büyük takdir topladı.

Şehrin gürültülü ve stresli ortamını tamamen geride bırakan Yeşilçay, bu kez evinin bahçesini baştan aşağı yenilemek için kolları sıvadı.

Nurgül Yeşilçay'ın kazma kürekli hummalı çalışması! Bahçesini çiçeklerle donattı: Sonucu hayran bıraktı... | Video

Bahçesini rengarenk çiçeklerle donatmak için büyük emek veren Yeşilçay'ın, toprakla uğraştığı o doğal ve samimi halleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Paylaştığı videoda oldukça neşeli olduğu gözlenen Yeşilçay, bahçesini adeta bir nakış gibi işleyerek adım adım güzelleştirdi.

Çiçeklerin yerini tek tek belirleyen, toprağı kazan ve can suyunu elleriyle veren oyuncunun bu azmi, "Köy hayatının hakkını veriyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Hayranları, Yeşilçay'ın hem doğal güzelliğine hem de ortaya koyduğu bu büyük emeğe beğeni yağdırdı.

Öte yandan Yeşilçay geçtiğimiz aylarda köy hayatı hakkında konuşarak gündemde yer almıştı. Doğanın kendisine iyi geldiğini ifade eden ünlü oyuncu, "Toprakla haşır neşir oluyorsun, bambaşka bir şey. Bütün kötü enerjilerin tükeniyor.

Bağ bahçe telaşları oluyor. Şehir hayatını bir kenara bırakıyorsun orada." demişti.

İşte sizler için derlediğimiz İstanbul'dan taşınan diğer ünlü isimler!

TOLGA ABİ

90'lı yıllara damga vuran Hugo ile hafızalarımıza kazınan, herkesin "Tolga Abi" diye seslendiği efsane isim Tolga Gariboğlunu hatırlayan var mı? Peki bir dönemin çocuk kahramanı olan Hugo'nun sunucusu Tolga Gariboğlu bugünlerde nerede, neler yapıyor?

Hugo'nun unutulmaz Tolga Abi'si Tolga Gariboğlu, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Yıllar adeta onun için durmuş gibi; değişmeyen görüntüsü "Yok artık!" dedirtti.

Yaşamını New York'ta sürdüren ve sunduğu Hugo programı ile 90'lı yılların çocuklarının sevgilisi haline gelen Tolga Abi lakaplı Tolga Gariboğlu'nun son hali merak ediliyordu.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI!
Yaşımını New York'ta sürdüren ve şimdilerde 59 yaşında olan Tolga Gariboğlu'nun son hali görenleri şaşırttı.

Tolga Gariboğlu, son olarak İstanbul Etiler'de objektiflere takılmıştı.

'AMERİKA'DA YAŞIYORUM'

16 yıldır Amerika'da yaşadığını söyleyen Tolga Gariboğlu, "Program yapmayı düşünmüyorum. Hugo'nun şirketi olan hak sahibi kapandı" şeklinde konuşmuştu.

'Hugo' programına bağlanan ve oyunda başarılı olamayan bir çocuğun küfür ettiği iddiası yıllarca konuşulmuştu. Ancak gerçek olup olmadığı kanıtlanamamıştı.

Tolga Gariboğlu, yıllar önce katıldığı bir programda, 'küfür' iddiasına ilişkin "Küfür yok, öyle bir şey olmadı, kimse küfretmedi" açıklamasını yapmıştı... Ünlü sunucu, başka bir yayında ise 'Biri onun videosunu yollasın, araba alacağım' dedim. Canlı yayında bunu söyledim. Yine yok, çünkü öyle bir şey yok" demişti.

'Adını Feriha Koydum' dizisinde canlandırdığı 'Hande' karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Ceyda Ateş, 2018 yılında iş insanı sevgilisi Buğra Toplusoy'la dünyaevine girmişti.

Güzel oyuncunun mutlu evliliği, 2020 yılında kızı Talia ile taçlandı.

Evlendikten sonra ailesiyle birlikte Amerika'ya taşınan Ateş, sosyal medya hesabında sevenleriyle sık sık iletişim kuruyor.

Ceyda Ateş son olarak cumartesi günü Türkiye'ye geldi.

Snob Magazin kameralarına konuşan Ateş, Florida'da oturduğu sitede görüntülenen timsahı paylaşmıştı. Konu hakkında açıklama yapan Ateş, "Florida zaten timsah cenneti dediğim bir yer. Her yerden çıkabilir. Sitelerde su kanalları olduğu için timsah, yılan, bir sürü hayvan çıkabiliyor. Benim hayvanlarla alakalı korkum yok. Geçtiğimiz gün 6 tane şahin gelip bahçemde iguana yedi" ifadelerini kullandı.

KORAY AVCI

Geçtiğimiz gün, menajerinin İstanbul Üsküdar'daki kahve dükkânının açılışına katılan Avcı, yeni hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Fethiye'de cuma pazarında tezgâhım var, canım istiyor karpuz satıyorum. Bunu nerede yapacaksın İstanbul'da? Zaten kalabalık, şova döner o iş... Orada şov gibi olmuyor" diyerek, doğayla iç içe ve sakin yaşamın İstanbul'dan çok farklı olduğunu dile getirdi.