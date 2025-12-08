Trend Galeri Trend Magazin Nuri Alço'nun içinde kalan büyük ukde! Kariyerinde birlikte oynamayı çok istediği 2 ismi açıkladı

Nuri Alço'nun içinde kalan büyük ukde! Kariyerinde birlikte oynamayı çok istediği 2 ismi açıkladı

350'yi aşkın filmle Yeşilçam'ın unutulmaz yüzlerinden biri olan Nuri Alço, yıllar boyunca hayalini kurduğu halde bir türlü aynı projede buluşamadığı iki efsane ismi ilk kez açıkladı. Usta oyuncunun sözleri sinemaseverleri oldukça şaşırttı...

Giriş Tarihi: 08.12.2025 13:55 Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 13:59
Yeşilçam'ın efsane yapımlarındaki performanslarıyla akıllara kazınan Nuri Alço, yaklaşık 350 filmlik dev bir kariyere imza atarak Türk sinemasının en üretken isimleri arasında yer aldı.

Yıllar boyunca farklı karakterlere hayat veren usta oyuncu, son olarak herkesi şaşırtan bir açıklamaya imza attı.

Alço, birlikte aynı projede yer almak istediği ancak bir türlü rol alamadığı, içinde ukde kalan 2 oyuncuyu açıkladı.

Usta isim açıklamasında, "350'ye yakın filmde rol aldım. Yılmaz Güney'le proje yapacaktım ama cezaevine girdi.

Bir de Kemal Sunal. İkisiyle de çalışmayı çok isterdim." ifadelerini kullandı. Usta oyuncu yapmış olduğu itirafla kısa sürede dikkat çekti.

Nuri Alço geçen günlerde de hakkında çıkan bir gerçekle adından söz ettirmişti. Sadece kariyeriyle değil ailesiyle de dikkat çeken Alço'nun dedesini meğer herkes tanıyormuş!

Döneminin en güçlü sporcularından biri olarak tanınan dedesi, güreş tarihinde unutulmayacak bir iz bırakarak adını altın harflerle yazdırmış.

Nuri Alço'nun dedesi ise Türk güreş tarihine damga vuran efsane bir isim: Kel Aliço. Kırkpınar'da tam 27 yıl boyunca başpehlivan unvanını koruyan Kel Aliço, elde ettiği sayısız zaferle güreşin yaşayan efsaneleri arasında gösteriliyor ve tarihte özel bir yere sahip bulunuyor.

Bugün Yeşilçam'daki kötü adam rolleriyle tanınan Nuri Alço'nun dedesi Kel Aliço, sadece güreş tarihine değil, Alço ailesine de damga vuran en önemli isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

İşte duyunca çok şaşıracağınız diğer akraba olan ünlüler...

Usta filmlerde ya annedir ya da teyze olarak anılan Şükriye Atav da Yeşilçam'ın unutulmaz emektarlarındandı.

600'den fazla filmde rol alan usta sanatçı 8 Ekim 2000 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı.

Türk Sinemasının emektar oyuncusu Şükriye Atav'ın spiker ve oyuncu 2 oğlu bulunuyor.

İşte Şükriye Atav'ın oğulları Yalçın ve Erdöl Boratap...

Yalçın Boratap

1962-1963 sezonundan bu yana İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalışan Yalçın Boratap'ın, oyunculuğu seçmesinde, annesi Şükriye Atav'ın, içinde yetiştiği Şehir Tiyatroları'nın ve bu Okul'un ustalarının büyük etkisi olmuştur. Televizyon dizilerinde oynamış ve belgesel seslendirmeleri yapmıştır. Halen konuşma ve drama dersleri vermektedir.

Erdöl Boratap

1937 yılında Istanbul'da doğdu. Öğrenimini Galatasaray Lisesi, Kabataş Lisesi ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim bölümünde sürdüren Boratap, 1960 yılında Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak spiker kadrosuna girdi. İki yıllık dikkat çeken çalışmalarının ardından 1963 yılında İstanbul radyosuna geçiş yaptı ve emekli olana dek başarılı hizmetler sundu.

Sonraki yıllarda seslendirme çalışmaları yapan Erdöl Boratap, 1992 yılında Kalkan'a yerleşti ve son yıllarını çok sevdiği bu yörede geçirdi. 75 yaşında hayatını kaybeden Erdöl Boratap, Kalkan'da tiyatro sanatçısı annesi Şükriye Atav'ın yanında toprağa verildi.

Sıtkı Akçatepe- Leman Akçatepe-Halit Akçatepe

Bilal İnci - Elif İnci

Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Ali Şen-Şener Şen

Şener Şen-İnci Şen

Macit Flordun-Tardu Flordun

Mine Mutlu-Çağkan Çulha -Büşra Çulha

Halit Kut- Burak Kut