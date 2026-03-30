"Nuri babacığım" dese tanıyamazsınız! "Ali Kemal" son haliyle herkesi ters köşe etti...

Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği Ali Kemal karakteriyle tanınan Ateş Fatih Uçan, uzun süren sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi dikkat çekti!

Giriş Tarihi: 30.03.2026 14:14
Ekran serüvenine 2008 yılında başlayan ve 2012'ye kadar fırtınalar estiren 'Akasya Durağı', aradan geçen uzun yıllara rağmen karakterleriyle zihinlerdeki yerini korumaya devam ediyor.

İzleyicilerin gönlünde taht kuran oyuncu kadrosunun şimdilerde neler yaptığı ve fiziksel değişimleri ise magazin dünyasında merakla takip ediliyor.

Bu merakın odağındaki isimlerin başında, dizide 'çaycı Ali Kemal' karakterine hayat veren ve sempatik tavırlarıyla tanınan Ateş Fatih Uçan geliyor.

Dizideki haylaz ve çapkın halleriyle hafızalara kazınan Uçan, projenin bitiminin ardından uzun süredir kameralardan uzak, sakin bir hayat tercih etmişti.

Gözlerden ırak yaşadığı dönemde hayranlarının "Acaba ne halde?" dediği başarılı oyuncu Ateş Fatih Uçan, nihayet son görüntüsüyle kendini gösterdi.

Sosyal medyada paylaşılan karelerde 'çaycı Ali Kemal'in yıllara meydan okuyan görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Instagram kullanıcıları, oyuncunun neredeyse hiç yaşlanmadığını fark edince yorum yağmuruna tuttu.

'CİLVELİ GÜLBİN'İN SON HALİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Öte yandan dizide bir diğer adından söz ettiren ismi 'cilveli Gülbin' yani Aslı Altaylar oldu...

Güzelliğiyle Akasya Durağı'na nam salan Altaylar da son dönemlerde sıkça gündeme geliyor.

Akasya Durağı dizisinde Sinan'ın eşi Gülibik olarak rol alan Altaylar, son yıllarda Bizim Hikaye, Arka Sokaklar, Çocukluk dizileriyle ekran karşısına geçti. Gülbin karakteriyle hafızalara kazındı.

Ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

İŞTE ASLI ALTAYLAR'IN SON HALİ...

Altaylar, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar ile beğeni topluyor.

Instagramda 54 bin takipçisi bulunan ünlü oyuncu, yeni imajı ve tarzıyla takipçilerini mest ediyor.

Aslı Altaylar kimdir?

Aslen Rizeli olan Aslı Altaylar, 1980 yılında dünyaya geldi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünden mezun olan Altaylar, ilk oyunculuk deneyimini Çiçek Taksi adlı dizide yaşamıştır.

Asıl çıkışını ise 'Akasya Durağı' dizinde Gülbin karakteriyle gerçekleştirmiştir.

2002 yılında Hititler, 2003 yılında ise Giz isimli sinema filmlerinde rol almıştır.

2017 yılında ise Ketenpere'de dizi yönetmeni karakterini canlandırmıştır.

Son olarak 2019 yılında Yalan Dolan sinema filminde Ayten karakterine can vermiştir.

'HAYLAZ CAN'A BAKIN!

Bir dönemin fenomen dizisi Akasya Durağı'nda şoför Sinan'ın haylaz oğlu Can'a hayat veren Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı. Bora'nın değişimi görenleri şaşkına çevirdi.

Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor.

Bu isimlerden biri de Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora. Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan sonra adeta sırra kadem bastı.

Şimdilerde 24 yaşında olan Erimşah Bora'nın son hali ağızları açık bıraktı.

Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı Erimşah Bora değişimi ile 'yok artık' dedirtti.