"Nuri babacığım" dese tanıyamazsınız! "Ali Kemal" son haliyle herkesi ters köşe etti...

Ekran serüvenine 2008 yılında başlayan ve 2012'ye kadar fırtınalar estiren 'Akasya Durağı', aradan geçen uzun yıllara rağmen karakterleriyle zihinlerdeki yerini korumaya devam ediyor. İzleyicilerin gönlünde taht kuran oyuncu kadrosunun şimdilerde neler yaptığı ve fiziksel değişimleri ise magazin dünyasında merakla takip ediliyor. Bu merakın odağındaki isimlerin başında, dizide 'çaycı Ali Kemal' karakterine hayat veren ve sempatik tavırlarıyla tanınan Ateş Fatih Uçan geliyor. Dizideki haylaz ve çapkın halleriyle hafızalara kazınan Uçan, projenin bitiminin ardından uzun süredir kameralardan uzak, sakin bir hayat tercih etmişti. Gözlerden ırak yaşadığı dönemde hayranlarının 'Acaba ne halde?' dediği başarılı oyuncu Ateş Fatih Uçan, nihayet son görüntüsüyle kendini gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan karelerde 'çaycı Ali Kemal'in yıllara meydan okuyan görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Instagram kullanıcıları, oyuncunun neredeyse hiç yaşlanmadığını fark edince yorum yağmuruna tuttu. 'CİLVELİ GÜLBİN'İN SON HALİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ? Öte yandan dizide bir diğer adından söz ettiren ismi 'cilveli Gülbin' yani Aslı Altaylar oldu... Güzelliğiyle Akasya Durağı'na nam salan Altaylar da son dönemlerde sıkça gündeme geliyor. Akasya Durağı dizisinde Sinan'ın eşi Gülibik olarak rol alan Altaylar, son yıllarda Bizim Hikaye, Arka Sokaklar, Çocukluk dizileriyle ekran karşısına geçti. Gülbin karakteriyle hafızalara kazındı. Ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İŞTE ASLI ALTAYLAR'IN SON HALİ... Altaylar, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar ile beğeni topluyor. Instagramda 54 bin takipçisi bulunan ünlü oyuncu, yeni imajı ve tarzıyla takipçilerini mest ediyor. Aslı Altaylar kimdir? Aslen Rizeli olan Aslı Altaylar, 1980 yılında dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünden mezun olan Altaylar, ilk oyunculuk deneyimini Çiçek Taksi adlı dizide yaşamıştır. Asıl çıkışını ise 'Akasya Durağı' dizinde Gülbin karakteriyle gerçekleştirmiştir. 2002 yılında Hititler, 2003 yılında ise Giz isimli sinema filmlerinde rol almıştır. 2017 yılında ise Ketenpere'de dizi yönetmeni karakterini canlandırmıştır. Son olarak 2019 yılında Yalan Dolan sinema filminde Ayten karakterine can vermiştir. 'HAYLAZ CAN'A BAKIN! Bir dönemin fenomen dizisi Akasya Durağı'nda şoför Sinan'ın haylaz oğlu Can'a hayat veren Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı. Bora'nın değişimi görenleri şaşkına çevirdi. Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Bu isimlerden biri de Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora. Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan sonra adeta sırra kadem bastı. Şimdilerde 24 yaşında olan Erimşah Bora'nın son hali ağızları açık bıraktı. Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı Erimşah Bora değişimi ile 'yok artık' dedirtti. İşte Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora'nın son hali... Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Erimşah Bora sosyal medyada da aktif değil. DİĞER ÇOCUK YILDIZLARIN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞŞİMLERİNİ SİZLER İÇİN DERLEDİK... KÜÇÜK GELİN'İN MİNİĞİ: ÇAĞLA ŞİMŞEK Küçük Gelin değişimi ile sosyal medyayı salladı! Çağla Şimşek şimdilerde güzelliği ile dikkat çekiyor. Çocuk yaşta setlerle tanışan, başarılı oyunculuğuyla yıldızı parlayan Çağla Şimşek, renkli güzel gözleri ile de tüm dikkatleri üzerine çekmişti. İlk olarak 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde rol alan, ardından 'Küçük Gelin' dizisi ile hafızalara kazınan Çağla Şimşek, değişimi ile dudak uçuklattı. Reklam filmlerinden de aşina olduğumuz Çağla Şimşek, mavi güzel gözleri ve sarı saçlarıyla ileride ne kadar güzel bir kız olacağının sinyallerini vermişti. Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de küçük yaşta yapımcıların dikkatini çeken Çağla Şimşek Atv'nin kısa sürede gönüllere taht kuran dizisi Kardeşlerim'de de yer aldı. Şimdilerde genç bir kız olan Çağla Şimşek son olarak 'Tozlu Yaka'.dizisi ile ekranlarda boy gösterdi. Güzelliğiyle mest eden Çağla Şimşek'in değişimi ağızları açık bıraktı. Sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olan 'Küçük Gelin' Çağla Şimşek'e 'Bu kadar da güzel olunmaz ki...' yorumları yağdı. İşte sosyal medyayı sallayan 'Küçük Gelin' Çağla Şimşek'in son hali... 19 yaşındaki oyuncu 4 yaşından beri setlerde. Reklam filmleriyle ekranlarda görülmeye başlayan Şimşek'in ilginç bir keşfedilme hikayesi var. Şimşek, henüz 4 yaşındayken annesiyle birlikte gittikleri doktorun muayenehanesinde merhum yapımcı Osman Yağmurdereli'nin dikkatini çekmiş ve ardından oyunculuk kariyeri başlamış. Bugüne kadar dört film ve sekiz dizide rol alan Şimşek, hikayesini şu sözlerle anlattı: 'Osman Yağmurdereli beni çok sevmiş. Anneme kartını vermiş ve 'Setimize gelin' demiş. Annem de beni sete götürmüş. Sonra da diziye başladım. Osman dedemin ruhu şad olsun, çok güzel zamanlardı.' İlk olarak 'Elveda Derken' dizisindeki başrollerin çocuğu olarak ekrana gelen oyuncu, sevimli haliyle tüm izleyicilerin beğenisini kazandı. Ardından birkaç işte daha oynadıktan sonra atv dizisi 'Kayıp Prenses'te 'Duru' karakteriyle ilk başrolünü aldı. 'Duru', Şimşek'in şansını açtı ve ardından birçok film projesini de beraberinde geldi. Birçok Sırp dergisine de kapak olan oyuncu, ardından filmlerde rol almaya başladı. İki filmde yardımcı karakteri oynayan Şimşek, ardından 'Çeşme' ve 'Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk' filmlerinde başrolü aldı. Bir dönem atv'de fırtınalar estiren 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde 'Lavin' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Şimşek, uzun soluklu bu projede oyunculuktaki başarısını iyice kanıtladı. Kimseyi kıskanmadığını, sadece gelişimine önem verdiğini belirten genç oyuncu, 'Canlandırdığım her karakterde kendimi bir kademe daha yukarı taşıdım' diye konuştu. 'GÜLÜŞÜN VE BAKIŞIN AYNI' DİYORLAR 'Seni Kayıp Prenses'ten beri takip ediyorum. Çocukluğumu süsledin', 'Seni çocuk başrolken de çok severdim, eski hallerini görünce duygulandım' yorumları yaptı. Çağla Şimşek Çağla Şimşek KÜÇÜK ONUR 90'lı yılların sonu, 2000'li yılların başında popüler olan Küçük Onur yani tam adıyla Onur Sarıkaya, şimdilerde 39 yaşında. Küçük Onur'un son hali 'yıllar ona acımamış' dedirtti. Küçük İbo ve Küçük Onur 90'lı yıllarda fırtına gibi esen iki küçük sanatçıydı. Her ikisi de adeta birbirlerine nazire yapar gibi milyonların dinlediği küçük yıldızlar olmuştu. Aralarında adı konulmamış bir rekabet de vardı. Küçük İbo lakaplı İbrahim Halil Küçük ve Küçük Onur diye tanıdığımız Onur Sarıkaya yıllar sonra bakın nasıl görünüyorlar. Kim derdi ki o küçük yıldızlar şimdi bambaşka hayatlar yaşayacak. Dizileri büyük ilgi gören albümleri yok satan Küçük Onur'u görenler değişimine inanamıyor. İşte Küçük Onur'un son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri... Onur Sarıkaya CENNET MAHALLESİ'NİN AYŞE'Sİ! Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı 'Ayşe' karakteriyle hafızalara kazınan Belemir Temizsoy'un değişimi ise ağızları açık bıraktı. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Belemir Temizsoy'un paylaşımlarına adeta beğeni yağıyor. Bir dönem ekranlara damgasını vuran Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizinin çocuk yıldızları Belemir Temizsoy ile Seyit Karabulut değişimleri ile dikkat çekti. Yıllar sonra bir araya gelen Cennet Mahallesi'nin Aliş ile Ayşe'si olarak bilinen Seyit Karabulut ile Belemir Temizsoy sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarıyla eski günleri yad etmişlerdi. Geçtiğimiz ocak ayında sevgilisinden romantik bir evlenme teklifi alan Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy güzelliğiyle beğeni topluyor. İşte Cennet Mahallesi'nin Aliş'i ve Ayşe'sinin son halleri... YouTube kanalına makyaj videoları çeken Belemir Temizsoy şarkıcı Hadise'ye olan benzerliğiyle ağızları açık bıraktı. Evlilik hazırlıkları yapan Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy değişimi ile dudak uçuklattı. 25 yaşındaki Temizsoy'un yıllar içindeki değişimi sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Şimdilerde ekranlardan uzak olan Belemir Temizsoy sosyal medya hesabından sık sık özel hayatını ile ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Bir dönemin çocuk oyuncusunun son hali Hadise'ye oldukça benzetiliyor. Çektiği makyaj videoları ile dikkat çeken Belemir, küçük yaşta Çiçek Taksi dizisinde 3 sezon çocuk oyuncu olarak yer almıştır. Ardından Cennet Mahallesi'nde Pembe'nin kızı Ayşe karakterine beş yıl can vererek hafızalara kazınmıştır. Temizsoy, Beyoğlu Belediye Tiyatro'sunda da bir süre oyunculuk eğitimi almasının ardından, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Tiyatro ve Bale eğitimi görmüştür. Temizsoy, aynı zamanda Youtube kanalıyla da ilgilenmektedir. Belemir Temizsoy, 1996 Yılı İstanbul doğumludur. . Belemir Temizsoy PEKİ ALİŞ'İ GÖRDÜNÜZ MÜ? Cennet Mahallesi'nin Aliş'i kara çocuk Seyit Karabulut ise çoktan evlenip baba oldu. Cennet Mahallesi adlı dizide Aliş karakterine hayat veren 27 yaşındaki Seyit Karabulut, aslen Trakya'lıdır Şimdilerde evli ve bir çocuk babası olan Seyit Karabulut ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Seyit Karabulut GARİP'İN SEVİMLİ FATOŞ'U! Kemal Sunal ve Ece Alton 1986 yılında çekilen Garip filminde başrolleri paylaşmıştı. Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği film büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Garip filminin minik ve tatlı karakteri Fatoş'u hala Yeşilçam film kuşağında görenler bayılarak izliyor. Küçük kız sahneleriyle milyonları hem ağlatmaya hem güldürmeye devam ediyor. Kemal Sunal ile oynadığı Garip filmiyle yıldızı parlayan Ece Alton, Fatoş karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Bir dönemin çocuk yıldızı Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı. Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden dünya tatlısı Fatoş yani Ece Alton son hali ile merak konusu oldu. Peki Ece Alton şimdi ne yapıyor? 42 yaşında olan Ece Alton değişimi ile ağızları açık bıraktı. İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali… Oyunculuğu bırakan Ece Alton Assos'da bir otel işletiyor. Bir otel sahibi olan Ece Alton, vaktinin çoğunu çapa yaparak, tuvalet temizleyerek, ütü ve çamaşırlarla boğuşarak hatta ve hatta pişi kızartarak geçiriyor. Doğayla iç içe yaşayan Alton yıllara adeta meydan okuyor. Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran filmlerin bazıları Hollywood'dan uyarlanmasıyla dikkat çeker. 1986 yapımı Garip filmi de Charlie Chaplin'in klasiği The Kid'den uyarlanır. Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği filmde, Kemal Sunal ve Ece Alton başroldeydi. Filmde Fatoş'u canlandıran Ece Alton, oyunculuğa nasıl başladığını şöyle anlatıyor: 'Babam mimar, annem piyanist. Ben ise enerjisi yüksek bir çocuktum, çok da televizyon seyredilmeyen ama annemin işten dönünce bana uzun uzun kitap okuduğu bir evdeydim. Bazı sabahlar, farklı karakterleri oynayarak kahvaltıya inerdim, böyle çok eğlendiğimi hatırlıyorum. Annemin bir arkadaşının dikkatini çekmişti bu durum ve 'Bir deneme çekimine mi gitseniz?' demişti. Her şey reklamlarla başladı, Beslen Makarna, Schweppes, Çokoprens, Mis Süt, Paşabahçe Borcam aklımda kalanlar...' SETE HER GÜN KEYİFLE GİTTİM Reklamlardan sonra ise Alton, 'Garip' filminin seçmelerine katılır: 'Seçmelerde çok ama çok fazla çocuk vardı. Gülenlerin yanı sıra ağlayanlar da... Memduh Ün'ü ilk görüşümü hatırlıyorum. 'Bakın çocuklar, bu iş şen şakrak değil. Her zaman, uzun saatler, uzun çalışmalar, bir sahne var sizi denize atıyoruz, inşaatta intihar girişimi sahnesi var' demişti. O anlattıkça bazılarımız büzüldükçe büzüldü. O sırada fırlayarak, 'Ben 6. kattan denize atlarım' dedim. Fatma Girik'in elinden tutarak verdikleri rolü oynadığımı ve uzun bir sohbet ettiğimizi hatırlıyorum. Okumayı yeni sökmüştüm, senaryoyu ise kısa bir sürede büyük bir istekle ezberlemiştim. Galiba benim için bir filmde başrol oynuyorum heyecanı ve hevesi olmamış hiç. Yeni ve keyifli bir meşgale başlamış dünyamda. Ben onu görev edinmişim ve elimden geleni yapmaya çalışmıştım. Sete her gün keyifle gittim.' 42 yaşındaki Ece Alton, şimdilerde Behramkale'deki sahibi olduğu Assos Alarga adlı otelde hem çalışıyor hem yaşıyor: 'Pandemi başlamadan hemen önce de dışarıdan veteriner teknisyenlik okumaya başladım. Köyde turizme alternatif bir yolum olur belki diye.' Alton, 12 yaşındayken oyunculuğu bırakmasının nedenlerini ise şöyle anlatıyor: 'Senaryolar gelmeye devam ediyordu. Bir ağaçla bir çocuğun beraber büyüdükleri, birbirlerinin hislerini yaşadıkları bir hikaye. Para bulup çevrilememişti. Parası hazır olan senaryolarda da adam, küçük kıza bir şaplak patlatır, kız yere düşer gibi sahneler vardı. Benim gönlümden geçenlere para yoktu. Devamı da gelmedi sonra. Fakat tekrar rol gelirse oynarım. Yeter ki bir dili olsun senaryonun, izleyiciye bir şeyler desin.' KEMAL SUNAL SETTE CİDDİ BİRİYDİ Ece Alton, 'Başrolü paylaştığınız Kemal Sunal sette nasıl biriydi' sorusunu şöyle yanıtlıyor: 'Kemal Sunal ciddi biriydi. En azından beraber paylaştığımız sette öyleydi. İşini sorunsuz yapmaya odaklanmış olduğunu anımsıyorum. Benim olduğum sahneler de genellikle tekrarlanmıyordu. Bu da onun için rahattı. Kamera arkasında ise onu güldürmek istiyordum galiba ama bu konuda başarılı değildim. Sette bir huzursuzluk hatırlamıyorum, bir aşırılık da hatırlamıyorum negatif ya da pozitif... Kemal Sunal ile set ortamında bir daha denk gelmedik ama bugün hâlâ filmleriyle aramızda.'Emel Sayın'ın 'Yumacık' şarkısının klibinde de rol alan Alton, Sayın'ı ise güler yüzlü ve sıcak bir insan olarak hatırladığını söylüyor: 'Aramızda en çok heyecanlanan, sette gerilip gerilip kucağıma verilen kediydi. Benim kucağıma bırakılıp da kamera dendiğinde kedi, pantere dönüşüyordu artık.' ÇOCUKKEN OYUNCULUĞA BAŞLAMAK TEHLİKELİ Bizde tamamen benim isteğim ve hevesimle başladı, öyle devam etti ve öyle bitti. 'Keşanlı Ali Destanı', 'Beyaz Bisiklet', Halit Kıvanç ile 23 Nisan sunumu ve devamında reklamlarda rol aldım. Rekabet, baskı, beklenti yoktu ama yaş ilerledikçe mutlaka olacaktı. Ergenliğime geldiğimde artık başka şeylerle ilgileniyordum. Kırılmamış olmam, aksine çok keyif almam tamamen ailemin yarattığı beklentisiz ortamdı. Bu, çocukları akışına bırakın demek değil.... Baskı ya da beklenti yaratmaya değecek konular da var. Bir film senaryosunu ezberlemesi için isteksiz olan bir çocuğu dürtmek gereksiz. Ama hayatı boyunca kullanacağı çarpım tablosu için elzem. Benim için film senaryosu ezberlemek doğal bir şeydi ama çarpım tablosu için desteğe ihtiyacım vardı.'Alton, 'Garip' filminde oynadığını öğrenen insanların tepkilerini gülerek anlatıyor: 'O filmde oynadığımı bilmeyen birinin gösterdiği tepki, hâlâ gülümsetir beni. Üniversitede birden benden bağımsız 'Garip' filmi konuşulmaya başlandı. Hoşlandığım çocuk, 'Nasıl güzel bir şey olmuştur o hatun' dedi. Ben, sus pus... Aylar sonra ilk buluşmamızda, tutamadım artık anlattım. Çok güldük. Güzellik neydi ki, beraber çok gülebilmenin yanında?' ZUHAL OLCAY'LA GEÇMİŞE YOLCULUK YAPIYORDUK Ece Alton, 8 yaşına geldiğindeyse TRT'nin 1987 yılındaki önemli işi 'Gecenin Öteki Yüzü' dizisinde oynar. Bu sefer Haluk Bilginer, Zuhal Olcay ve Müşfik Kenter'le yan yanadır. Alton, o sete dair anılarını şöyle anlatıyor: 'Füruzan senaryosunu yazmıştı, Okan Uysaler'in yönetmenliğini üstleniyordu, Gülsüm Karamustafa da sanat yönetmenliğini... Bambaşka bir çocukluk dönemi benim için. Sette, Füruzan ve Gülsüm Karamustafa, 'Uzun Çoraplı Kız Pippi'nin serüvenlerini anlatırdı. Makyöz Nevin Hanım'ın sihirli kutuları ve sonsuz sabrını hatırlıyorum. Beyoğlu'ndaki o zaman terk edilmiş, eski haliyle, ünlü Vardar Apartmanı'nda çekimler yapılırdı. Zuhal Olcay ile her gün geçmişte yolculuğa çıkardık. Bütün bu insanlar sayesinde benim hiç yaşamadığım bir dönemi deneyimledim. Hatıraları belleğime atabilmek açısından yaşım da biraz daha elverişliydi. Bu sette çok anım var. Büyümeye başlamışım, tepkilerime, tepkileri tartıyorum, ölçüyorum, öğrenmeye devam ediyorum... Yine şanslıymışım ki muhteşem insanların içindeyim. Aile dostumuz olan yüce Müşfik Kenter'in yanında berisinde bir sette olmak... Tüm ekibiyle, her anıyla film içinde bir filmdi. Öğrenme, eğlenme ve uygulama yeriydi set benim için.' AYRICALIKLI BİR TAVIR GÖRMEDİM 'Okulda, sınıfta arkadaşlarımdan benim durumumla ilgili hiçbir ayrıcalıklı tavır görmedim. Devlet okulundaki 60 kişilik sınıfımda; kayırmak, yüceltmek, küçük görmek yoktu. Gazetelerde röportajlarınızın çıkmasıyla, çocuk olarak başka kulvarlarda diğerlerinden bir adım ileri ya da geri konulmadığınız, ailenizin ve çevrenizin; size, sizmişsiniz gibi davrandığı bir Türkiye'ydi.' KÜÇÜK İBO Küçük İbo, 12 yaşında çıkardığı albümle şöhret olmuştu. Şimdi 37 yaşında olan şarkıcı gerçek adıyla Halil İbrahim Küçük sahnelere geri döndü. 90'lı yılların sonlarına doğru ünlenen çocuk şarkıcılardan olan Küçük İbo yine kendi adının verildiği dizi ve filmlerle döneminin minik yıldızlarından olmayı başarmıştı. Yanık sesi ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla. Küçük İbo'dan yıllar sonra gelen itiraf ise magazin gündemine bomba gibi düştü… Popüler olduğu dönemde TV programlarının gözde konuğu olan Küçük İbo'yu Hülya Avşar'ın kucağına oturtarak sevdiği anlar çok konuşulmuştu. İşte merak edenler için Küçük İbo'nun son hali… İbo, '12 yaşımda albüm çıkarmam ve şöhret olmam hataydı. Şimdiki aklım olsa küçük yaşta müzik dünyasına atılmazdım. Daha bilinçli adımlar atardım' diye konuştu. KÜÇÜK İBO KİMDİR? Asıl adı İbrahim Küçük olan ünlü şarkıcı, 21 Mart 1984 Şanlıurfa doğumlu. Küçük İbo yaş olarak şu anda 37 yaşındadır. Sakarya Üniversitesi Elektrik - Elektronik bölümünden mezun olan ünlü isim henüz küçük yaşlardayken büyük bir şöhrete kavuşmuştu. İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa'daki konserinde sahneye atlayarak mikrofonu eline alan Küçük İbo, böylece büyük bir şöhret için ilk adımı atmıştı. Özellikle Hülya Avşar Show'a konuk olmasıyla büyük ses getirmişti. Çok sayıda albüm çıkartan ve şarkıları oldukça beğenilen ünlü isim, 1998 yılında yayınlanan Küçük İbo dizisiyle de şöhretini pekiştirmişti. Küçük yaşına rağmen tüm Türkiye'de tanınan ünlü şarkıcı, farklı dizilerde de rol aldı. 1996 yılında Ayrılık Acısı, 1997 yılında Hasret Sona Erdi Bugün, 1998 yılında Yüreğim Yanıyor, 2000 yılında Sensiz Olmuyor Gülüm, 2004 yılında Hancı ve 2009 yılında Sahnede albümlerini çıkaran ünlü isim, son olarak 2013 yılında Nerdesin adlı parçayı sevenleriyle buluşturmuştu. Küçük yaşta şöhret olan diğer isimleri sizler için derledik... İbrahim Küçük BÜCÜR CADI: MERVE ERDOĞAN! Bir döneme damga vuran 'Bücür Cadı' dizisinin çocuk oyuncusu Merve Erdoğan, yıllar sonra ortaya çıktı. Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan büyüdü. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. 2000'li yılların çocuk oyuncusu, güzelliğiyle sosyal medyada beğeni topluyor. Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda ekrandan uzak duran oyuncu, müzisyen Mert Cari ile evlendi. İlk ekran deneyimini henüz üç yaşındayken tadan Merve Erdoğan, asıl çıkışını dokuz yaşındayken rol aldığı Bücür Cadı dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle yaptı. İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan çocuk yıldızın son hali... MERVE ERDOĞAN MERVE ERDOĞAN Merve Erdoğan 'YAPRAK DÖKÜMÜ'NÜN AYŞE'Sİ! 'Yaprak Dökümü' dizisinin çocuk oyuncusu Şebnem Ceceli yıllar sonra ortaya çıktı. Yaprak Dökümü dizisinin Ayşe'si Şebnem Ceceli büyüdü. Halil Ergün, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar ile rol alan Ayşe karakteri Şebnem Ceceli, güzeller güzeli bir genç kız oldu. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. Ceceli, şimdilerde eğitimine ağırlık vererek hukuk fakültesini kazandı. Gözlerden uzak bir hayat tercih eden Şebnem Ceceli, zaman zaman sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor. AŞK-I MEMNU'NUN BÜLENT'İ! Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Sulçuk Yöntem'in paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi, Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizi olarak tarihe geçti. Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu romanından uyarlanan dizide rol alan oyuncuların şu an ne yaptıkları merak konusu oldu. Bu isimlerden biri de Aşk-ı Memnu'da 'Bülent' Batuhan Karacakaya oldu. Son olarak sevilen yarışma programı Survivor'a katılan Bülent Karacakaya'nın son hali merak edildi. İşte bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde rol alan Batuhan Karacakaya'nın son hali. Batuhan Karacakaya 'ALEMİN KRALI'NIN ASABİSİ: BİRSU DEMİR! Birsu Demir son hali sosyal medyaya damga vurdu. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı. Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor. Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Birsu Demir SİHİRLİ ANNEM'İN KÜÇÜK PERİSİ: ÇİLEK! 'Sihirli Annem' dizisinde hayat verdiği 'Çilek' karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Özkaya, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Değişimiyle magazinde adından sık sık söz ettiren Zeynep Özkaya, uzun süredir de Oğulcan Can ile aşk yaşıyor. İlişkilerinde 4 yılı deviren çiftten Zeynep Özkaya şimdilerde mezuniyet sevinci yaşıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği'ni bitiren Zeynep Özkaya, önümüzdeki hafta düzenlenecek mezuniyet töreninde kep atacak. İşte Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya'nın mezuniyet paylaşımları ve dikkat çeken Instagram halleri... Zeynep Özkaya ÜVEY BABA'NIN LAMİA'SI! 'Üvey Baba' dizisinin çocuk oyuncusu Burçin Abdullah, yıllar sonra ortaya çıktı. Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. 90'lı yılların çocuk oyuncusu, güzelliğiyle sosyal medyada beğeni topluyor. Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda ekrandan uzak duran oyuncu, ailesiyle sakin bir hayat sürüyor. İlk ekran deneyimini küçük yaşlarda tadan Burçin Abdullah, asıl çıkışını 10 yaşındayken rol aldığı Üvey Baba dizisinde canlandırdığı Lamia karakteriyle yaptı. İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan çocuk yıldızın son hali … Burçin Abdullah SELENA'NIN NAZLI'SI! 'Selena' hala izleyicilerin yakın ilgisini taşıyor. Dizinin eski bölümleri tekrar tekrar izlenirken, Selena'da üç kardeşten biri olan Nazlı karakterine can veren Dilara Kurtulmuş'un son hali görenleri şaşkına çeviriyor. O dönemler küçük yaşına rağmen başarılı oyunculuğu ile herkesin beğenisi toplayan Dilara Kurtulmuş, şimdilerde ise güzelliği ile herkesi büyülüyor. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara binlerce yorum ve beğeni alan Kurtulmuş, şu an herhangi bir dizi ya da film projesinin içinde bulunmuyor. Dilara Kurtulmuş JENNİFİER BOYNER Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner değişimi ile ağızları açık bıraktı! Çocuk yıldız Jennifer Boyner şimdi güzeller güzeli bir genç kız. Geçmiş yıllarda büyük bir ilgi ile takip edilen 'Sihirli Annem' dizisinin çocuk oyuncusu Jennifer Boyner son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Sihirli Annem dizisinin Toprak'ı olarak hafızalara kazınan Jennifer Boyner şimdilerde Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Jennifer Boyner son olarak yeni imajı ile sosyal medyada boy gösterdi. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner, oyunculuktan daha çok sosyal medya içerikleriyle göz önünde olmayı tercih ediyor. Jennifer Boyner, son olarak iddialı bordo elbisesi ile yaptığı paylaşımla adeta sosyal medyayı kasıp kavurdu. Güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken genç oyuncuya övgüler yağdı. İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan çocuk yıldız Jennifer Boyner'in değişimi … Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı 2018'de mide küçültme ameliyatı sayesinde 6,5 ayda 41 kilo vermişti. Jennifer Boyner DAMLA ERSUBAŞI Damla Ersubaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oldu. Ersubaşı'nın her geçen gün daha da zayıfladığı takipçilerinin gözünden kaçmadı. Genç oyuncunun bu hali 'Damla Ersubaşı günden güne eriyor' yorumlarına neden oldu. İşte sosyal medyayı sallayan Ersubaşı'nın son hali… Damla Ersubaşı ASENA KESKİNCİ 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Asena Keskinci, büyüdü. 20 yaşındaki genç oyuncu, ekranlarda boy göstermeye devam ediyor. Son olarak 'Masumiyet' dizisinde rol alan Asena Keskinci değişimi ile adeta dudak uçuklattı. Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren genç oyuncu Asena Keskinci, 3 yıl süren dizide içten tavırlarıyla, özellikle çocuk izleyicilerin gönlünü çelmişti. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filminde 'Yasemin' karakterini hayat veren Asena Keskinci oyunculuğunun yanı sıra farklı güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden. Kızıl saçları ile oyuncu Mine Tugay'a da benzetilen Asena Keskinci'nin sosyal medya paylaşımları da oldukça iddialı. İşte Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci'nin son hali... Asena Keskinci AZERİ KIZI GÜNEL ''Oy Didem'' şarkıcı ile akıllarda yer edinen Azeri kızı Günel, son haliyle ağızları açık bırakıyor. Şimdilerde başarılı bir ses sanatçısı olan Günel Zeynalova, aradan geçen yıllarda öyle bir değişti ki, onu şimdilerde tanımak neredeyse imkansız. İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri olmuştu. Sosyal medya hesabından paylaştığı karelerine beğeni yağan Azeri kızı Günel Zeynalova güzelliğiyle dudak uçuklattı. İşte Azeri kızı Günel'in son hali... Azeri kızı Günel BABAM VE OĞLUM'UN DENİZ'İ! Herkes onu Çağan Irmak'ın 2005 yılında büyük gişe başarısı gösteren filmi Babam ve Oğlum'da Deniz rolüyle tanımıştı. Babam ve Oğlum, filmdeki rolüyle milyonlarca kişiyi gözyaşlarına boğdu. O küçük çocuk şimdi büyüdü ve yakışıklı bir delikanlı oldu. Ege Tanman'ı şimdi görenler tanımakta zorlanıyor. Ege Tanman, Babam ve Oğlum'un ardından farklı işlerde de karşımıza çıktı. Genç oyuncu daha sonra Kezban Yenge, Sev Kardeşim, Bez Bebek, Beş Şehir, Leyla ile Mecnun gibi yapımlarda oynadı. Ege Tanman son olarak Ben de Özledim dizisinde kamera karşısına geçti. Ege Tanman ailesiyle birlikte Bursa'da yaşıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncunun paylaşımları hayranları tarafından çok beğeniliyor. Ege Tanman BUĞRA ÖZMÜLDÜR Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncularından Buğra Özmüldür'ün değişimi sosyal medyada gündem oldu. Sihirli Annem dizisinde, sürekli kardeşleriyle didişen, biricik aşkı Tuğçe için her şeyi yapan, hırçın, tombul ve sevimli bir çocuk olan Cem'i canlandıran Buğra Özmüldür'ün eski halinden eser yok. Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür şimdilerde 30 yaşında. Buğra Özmüldür verdiği 30 kilo ile de adeta bambaşka biri oldu. İşte Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür'ün son hali... Buğra Özmüldür ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ'NİN KÜÇÜK OSMAN'INA BAKIN! Tekrarları ile de izleyiciyi ekrana kilitleyen bir dönemin sevilen dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Yayınlandığı dönemde geniş bir hayran kitlesi yakalayan Öyle Bir Geçer Zaman Ki bir çok genç oyuncunun da yıldızını parlatmıştı. Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah gibi şimdilerin aranan isimleri Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile tanınmıştı. Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin ünlü yaptığı bir isimde Osman karakteri ile Emir Berke Zincidi idi. Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile yıldızı parlayan Küçük Osman Emir Berke Zincidi büyüdü... Geçtiğimiz aylarda 16 yaşında basan Emir Berke Zincidi paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor. Emir Berke Zincidi DUDAKTAN KALBE'NİN ÇOCUK OYUNCUSU! Bir döneme damga vuran 'Dudaktan Kalbe' dizisinin çocuk oyuncusu Leylifer Kızgınyürek yıllar sonra ortaya çıktı. Burak Hakkı ve Aslı Tandoğan'ın başrollerini paylaştığı 'Dudaktan Kalbe' dizisinde 'Melek' karakteriyle tanınan Leylifer Kızgınyürek, güzeller güzel bir genç kız oldu. Gözlerden uzak bir hayat tercih eden Leylifer Kızgınyürek, İzmir'de ailesiyle yaşıyor. Lisede hazırlık okuyan Kızgınyürek, İngilizce ve İspanyolca eğitim alıyor. Leylifer Kızgınyürek Gelecekte üniversite eğitimini Amerika'da sürdürmeyi planlayan Kızgınyürek, oyunculuğa da devam etmek istiyor. YABANCI DAMAT'IN MUSTAFA'SI! 'Yabancı Damat' dizisinin çocuk oyuncusu Ozan Uğurlu yıllar sonra ortaya çıktı. Nehir Erdoğan ve Özgür Çevik'in başrollerini paylaştığı 'Yabancı Damat' dizisinde 'Mustafa' karakteriyle tanınan Ozan Uğurlu, yakışıklı bir delikanlı oldu. Gözlerden uzak bir hayat tercih eden Ozan Uğurlu, zaman zaman sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor. İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan çocuk yıldızın değişimi … Ozan Uğurlu Ozan Uğurlu