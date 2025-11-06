“Nursel ile Mutfak Bahane” başlıyor! Hasret bitiyor...

Yarışmacılar en iyisi olmak ve ödülleri kazanmak için kıyasıya yarışıyor. Çiftler yarışırken bir yandan acı tatlı hikâyelerini konuşmaktan geri kalmıyor. Hayatın içinde ne varsa mutfakta da onlar yer alıyor. Nursel Ergin ile Mutfak Bahane yeni sezonu ile izleyenleri yemeğe ve sohbete, yarışanları ise birbirinden güzel ödüllere doyuruyor.

"Nursel ile Mutfak Bahane" Pazartesi saat 14.00'te atv'de başlıyor!