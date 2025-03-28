Nursel ile Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu?

ŞÜKRÜ'NÜN EŞİNE ROMANTİK SÜRPRİZİ FİNAL GÜNÜNE DAMGA VURDU Sevilen çift Rabia ve Şükrü, final günü herkesi kendilerine hayran bıraktı. Yeni evli çift mutfakta hem yemek yaptı, hem de aşk tazeledi. Şükrü'nün eşine yaptığı serenat ise göz doldurdu. Eşine yardımda sınır tanımayan Şükrü 'her eve lazım' dedirtti. 'DÜŞERSEM KALDIRACAK KİMSEM YOK' Rabia'nın annesine söyledikleriyle kendi yarasını hatırlayan Seda, gözyaşlarına boğuldu. Yıllardır annesiz büyümenin zorluklarıyla nasıl başa çıktığını anlatan Seda, herkesi duygulandırdı. 'Kanadı kırık kuş gibiydim, düşersem beni kaldıracak bir annem bile olmadı' diyen Seda 'Kaç yaşına gelirsem geleyim, bu yara hiç geçmeyecek' dedi. Seda'ya en büyük destek ise, benzer acılar yaşayan Nursel Ergin'den geldi. Annesinin yıllardır nerede olduğu bilmeyen Seda, babasıyla da görüşmüyor. Annneanne ve dedesi tarafından büyütülen Seda bu yıl yaşadığı büyük bir şok ile kardeşi olduğunu öğrenmişti. HAFTA FİNALİNDE KAZANAN KİM OLDU? Bir hafta boyunca 20 bilezik için kıyasıya yarışan çiftler, finalde büyük heyecan yaşadı. Günün en iyi yemek yapanı Seda ve Harun çifti oldu ve 4 altının sahibi oldular. Hafta boyunca topladıkları puanlar ile 20 bileziği almaya hak kazananlar ise, sevilen çift Zeyneti ve Murat oldu. CUMA FİNALİNE ÇİFTE ELEME ŞOKU Hafta boyunca en düşük puanı alarak elenenler, Cansu ve Burak oldu. Her şeyi değiştirecek olan ise Seda'nın seçtiği zarftı. Seda zarfından çıkan ödül ile bir masayı eleme hakkı kazanmıştı. Seda'nın bu hakkını kullanıp kullanmayacağı merak konusuydu. En yakın rakibi Zeyneti ve Murat'ı elemesi beklenen Seda ise ters köşe yaparak Rabia, Şükrü ve Elif Hanım'ı eledi. Yapılan elemeler ile Nursel ile Mutfak Bahane'ye iki masa birden veda etmiş oldu. 'Nursel ile Mutfak Bahane' hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!