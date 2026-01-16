Trend Galeri Trend Magazin “Nursel ile Mutfak Bahane” hafta finalinde neler oldu?

“Nursel ile Mutfak Bahane” hafta finalinde neler oldu?

Nursel ile Mutfak Bahane'de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin'in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor!

Giriş Tarihi: 16.01.2026 16:16 Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 16:17