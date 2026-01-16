Trend Galeri Trend Magazin “Nursel ile Mutfak Bahane” hafta finalinde neler oldu?

Nursel ile Mutfak Bahane'de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin'in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor!

Giriş Tarihi: 16.01.2026 16:16 Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 16:17
FIRINDA UNUTULAN TATLI FİNAL GÜNÜNE DAMGA VURDU

Fenomen gelin Merve için Cuma finali kötü başladı. Büyük ödülün olduğu gün yemeği yanan gelin gözyaşlarına halim olamadı.

ŞEYMA VE EŞİ MERT'İ KARŞI KARŞIYA GETİREN OLAY NE?

Ailesine maddi destekte bulunduğu için eşi tarafından eleştirilen Mert, beylerin ve kayınvalidelerin desteğini aldı.

Eşinin harcamaları karşısında bu çareyi bulduğunu anlatan Mert, eşi ile karşı karşıya geldi.

HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU?

Bütün hafta topladığı puanlar ile final günü kazananı Merve oldu.

"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!

