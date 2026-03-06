“Nursel ile Mutfak Bahane” hafta finalinde neler oldu?

AKIN VE GAMZE ARASINDAKİ KISKANÇLIK KRİZİ ORTALIĞI NASIL KARIŞTIRDI? Gamze ve Akın arasında yaşanan kıskançlık krizi final gününe damga vurdu. Evliliklerini kurtarmaya çalışan çift yaşadıkları kıskançlık sorunu ile yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Final günü tatlıyı tuzlu yapan tecrübeli yarışmacı kim? Sevilen yarışmacı Yeşim'in yaptığı büyük hata stüdyoyu ikiye böldü. Tabağı tuzlu bulan ve bulmayanlar arasında büyük bir tartışma yaşandı. Kayınvalidesinin yaptığı puanlama sonrası gerilen Yeşim açıklamaları ile Beyhan Hanım'ı gözyaşlarına boğdu. HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU? Bütün hafta topladıkları puanlar ile Yeşim ve Gamze büyük ödülün ortak kazananları oldular. 'Nursel ile Mutfak Bahane' hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!