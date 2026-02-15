Trend
Nurseli İdiz'den sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama! Kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti...
"Kalp krizi geçirdi" iddialarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Nurseli İdiz, hayranlarını endişelendirmişti. 65 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından son sağlık durumuna ilişkin açıklama yaparken, aynı zamanda hakkında çıkan asılsız haberlere sitem etti.
Giriş Tarihi: 15.02.2026 14:59
Güncelleme Tarihi: 15.02.2026 15:05