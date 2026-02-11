Trend
Nusr-Et imparatorluğu büyüyor! Yeni durağı ile herkesi şaşırttı: Dünyanın en güzel noktalarından biri...
Nusret Gökçe durdurulamaz büyümesine devam ediyor ancak bu kez rotayı kimsenin tahmin etmediği o kıtaya kırdı! Ünlü restoran zincirinin yeni durağını ve lüksün sınırlarını zorlayacak lokasyonunu duyunca çok şaşıracaksınız.
Giriş Tarihi: 11.02.2026 08:14
Güncelleme Tarihi: 11.02.2026 08:15