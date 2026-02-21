O eski halinden eser yok! Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut’un son halini görenler gözlerine inanamadı

Türk televizyon tarihinin en renkli yapımlarından biri olan Cennet Mahallesi, aradan yıllar geçse de karakterleriyle konuşulmaya devam ediyor. Dizide Ferhat'ın (Alişan) afacan kardeşi Aliş karakterine hayat veren ve 3 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren Seyit Karabulut, uzun süre sonra son haliyle gündeme geldi.