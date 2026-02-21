Trend Galeri Trend Magazin O eski halinden eser yok! Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut’un son halini görenler gözlerine inanamadı

O eski halinden eser yok! Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut’un son halini görenler gözlerine inanamadı

Bir dönemin efsane dizisi Cennet Mahallesi'nde Ferhat'ın kardeşi Aliş karakteriyle hafızalarımıza kazınan Seyit Karabulut, yıllar sonra ortaya çıktı. Ekranlarda olduğu dönemde sevimliliğiyle herkesin gönlünü fetheden o küçük çocuk, aradan geçen yılların ardından geçirdiği değişimle sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

Giriş Tarihi: 21.02.2026 11:21 Güncelleme Tarihi: 21.02.2026 11:25
Türk televizyon tarihinin en renkli yapımlarından biri olan Cennet Mahallesi, aradan yıllar geçse de karakterleriyle konuşulmaya devam ediyor. Dizide Ferhat'ın (Alişan) afacan kardeşi Aliş karakterine hayat veren ve 3 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren Seyit Karabulut, uzun süre sonra son haliyle gündeme geldi.

3 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren ve çocuk yaştaki yeteneğiyle herkesin sevgisini kazanan Seyit Karabulut, dizinin final yapmasının ardından adeta sırra kadem basmıştı. Başka hiçbir projede yer almayan ve ekranlardan tamamen uzak bir hayat süren ünlü isim, aradan geçen yılların ardından son haliyle ortaya çıktı.

Bir dönemin çocuk yıldızını görenler, "Zaman ne çabuk geçmiş" demekten kendini alamadı.

ESKİ HALİNDEN ESER YOK!

Sosyal medyada paylaşılan kareleriyle bir anda magazin gündemine oturan Seyit Karabulut'un değişimi, "Zaman ne çabuk geçmiş" dedirtti. Çocukluk yıllarındaki o minik Aliş'ten eser kalmayan Karabulut, şimdilerde tarzı ve olgun görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Alişan ve Çağla Şıkel gibi dev isimlerle aynı seti paylaşan eski çocuk yıldızın, şimdilerde ekranlardan uzak olsa da hayranları tarafından hala büyük bir ilgiyle takip edildiği görülüyor.

CENNET MAHALLESİ'NİN AYŞE'Sİ DE YILLARA MEYDAN OKUYAN DEĞİŞİMİYLE ÇOK KONUŞULDU!

Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı "Ayşe" karakteriyle hafızalara kazınan Belemir Temizsoy'un değişimi ise ağızları açık bıraktı. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Belemir Temizsoy'un paylaşımlarına adeta beğeni yağıyor.

Bir dönem ekranlara damgasını vuran Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizinin çocuk yıldızları Belemir Temizsoy ile Seyit Karabulut değişimleri ile dikkat çekti.

İşte sizler için derlediğimiz diğer çocuk ünlüler...

DİLARA KURTULMUŞ

2006 yılında ekranlarda yayınlanmaya başlayan Selena, bir dönemin en sevilen fantasik dizileri arasında yer almıştı.

Başrollerinde, Sinem Kobal, Cansu Demirci, Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş'un yer aldığı dizi, 3 sene boyunca izlenme rekorları kırmıştı.

Yıllar geçmesine rağmen kesitleri hala sosyal medyada dönen dizi bu sefer müjdeli bir haberle yeniden dikkat çekti.

Dizide Nazlı karakterini canlandıran çocuk oyuncu Dilara Kurtulmuş, sevgilisinden evlilik teklifi aldığını açıkladı.

Instagram hesabında geniş bir takipçisi kitlesi bulunan ünlü isim, o anları sevenleriyle paylaştı.

27 yaşındaki Kurtulmuş, paylaştığı gönderilere "I said yes" notunu düştü.

Özel anlara şahitlik edenler arasında, aynı dizide ablası rolünü canlandıran Gizem Güven de yer aldı.

Bir başka dostu olan Zeynep Özkaya da Kurtulmuş'u yalnız bırakmadı.

DİLARA KURTULMUŞ GİBİ KÜÇÜK YAŞTA HAYATIMIZA GİREN BİR BAŞKA İSİM: BEREN GÖKYILDIZ!

Beren Gökyıldız, 29 Eylül 2009'da Ankara'da dünyaya geldi. Henüz çocuk yaşta ekranlarla tanışan genç oyuncu, kısa sürede birçok başarılı projede yer aldı. Son dönemdeki değişimi ve olgun görüntüsü ise takipçilerini adeta şaşkına çevirdi.

HENÜZ 4 YAŞINDA OYUNCULUĞA ADIM ATTI

Sadece 4 yaşındayken ekranlarla tanışan Beren Gökyıldız, kısa sürede sergilediği performanslarla büyük beğeni topladı. Çocuk oyuncu denilince akla gelen ilk isimlerden biri olmayı başaran genç yıldız, kariyerine sağlam adımlarla devam ediyor.

Oynadığı karakterlerle izleyicilerin hafızasına kazınan ve sergilediği başarılı performanslarla yıldızı parlayan Beren Gökyıldız, yıllar içinde geçirdiği değişimle de dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

İŞTE SON HALİ!
Beren Gökyıldız, son olarak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.

Şimdilerde 16 yaşında olan oyuncunun paylaşımına ise adeta hayranlarından yorum yağdı.

Oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Gökyıldız'ın paylaşımına sevenleri ise; "Çok tatlı bir genç kız olmuşsun", "Küçücük tatlı kız rolleri daha dün gibi" yorumları yaptı.

ÇOCUKLUK HALİYLE ŞAŞIRTAN BİR DİĞER ÜNLÜ

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan "Yumurcak" serisi, Türk sinema tarihine damgasını vurmuş yapımların başında geliyor.

Sevimliliği, oyunculuk yeteneği ve neşesiyle milyonların kalbini kazanan Yumurcak, bir dönemin en sevilen çocuk yıldızıydı. Peki, bu minik yıldız kimdi? Meğer Türkiye'nin efsane oyuncularından Filiz Akın'ın oğlu İlker İnanoğluymuş!

İLKER İNANOĞLU'NUN HAYATI VE KARİYERİ
20 Ağustos 1965'te İstanbul'da dünyaya gelen İlker İnanoğlu, Türk sinemasının iki dev ismi Filiz Akın ve Türker İnanoğlu'nun oğludur.

O eski halinden eser yok! Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut’un son halini görenler gözlerine inanamadı

Daha çocuk yaşlarda sinemaya adım atan İnanoğlu, 1969 yapımı "Yumurcak" filmi ile büyük çıkış yaptı. Ardından "Yumurcağın Tatlı Rüyaları", "Küçük Kovboy", "Yumurcak Küçük Şahit" gibi filmlerle bir dönemin fenomen ismi oldu.