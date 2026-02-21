Trend
O eski halinden eser yok! Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut’un son halini görenler gözlerine inanamadı
Bir dönemin efsane dizisi Cennet Mahallesi'nde Ferhat'ın kardeşi Aliş karakteriyle hafızalarımıza kazınan Seyit Karabulut, yıllar sonra ortaya çıktı. Ekranlarda olduğu dönemde sevimliliğiyle herkesin gönlünü fetheden o küçük çocuk, aradan geçen yılların ardından geçirdiği değişimle sosyal medyayı adeta ikiye böldü.
Giriş Tarihi: 21.02.2026 11:21
Güncelleme Tarihi: 21.02.2026 11:25