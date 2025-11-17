Trend Galeri Trend Magazin O eski halinden eser yok... Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan'a bir de şimdi bakın! Sakallarına aklar düşmüş

O eski halinden eser yok... Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan'a bir de şimdi bakın! Sakallarına aklar düşmüş

'Hayat Bilgisi'nin 'Kopil' karakteri olan Serhan Arslan, yıllar içinde adeta bambaşka biri oldu. Uzun süredir sakin bir hayat tercih eden oyuncu, son görüntüsüyle sosyal medyada şaşkınlık yarattı. Arslan'ın sakallarındaki aklar ve değişen hali, takipçilerini hayrete düşürdü...

Giriş Tarihi: 17.11.2025 16:40 Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 17:00
O eski halinden eser yok... Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’a bir de şimdi bakın! Sakallarına aklar düşmüş

Bir döneme damga vuran gençlik dizilerinden "Hayat Bilgisi", yıllar geçmesine rağmen izleyicilerin hafızasında özel bir yerini koruyor.

O eski halinden eser yok... Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’a bir de şimdi bakın! Sakallarına aklar düşmüş

İçinde birçok genç oyuncuyu barındıran dizi, yayınlandığı dönemin ardından bile hala ilgiyle takip ediliyor. Dizide rol alan oyuncular, karakterleri ve performanslarıyla izleyicilerin sevgisini kazanırken, neşeli ve sempatik tavırlarıyla da akıllarda yer etti.

O eski halinden eser yok... Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’a bir de şimdi bakın! Sakallarına aklar düşmüş

Bu isimlerden biri de dizinin sevilen 'Kopil'i Serhan Arslan. Sevecen tavrı ve eğlenceli halleriyle dikkat çeken Arslan, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

O eski halinden eser yok... Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’a bir de şimdi bakın! Sakallarına aklar düşmüş

Şimdilerde 44 yaşında olan oyuncu, uzun süredir televizyonlardan uzak kalarak daha çok sosyal medyada aktiflik gösteriyor.

O eski halinden eser yok... Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’a bir de şimdi bakın! Sakallarına aklar düşmüş

Yıllar içindeki değişimiyle gündeme gelen Arslan'ın sakallarındaki aklar da bir o kadar dikkat çekiyor.

O eski halinden eser yok... Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’a bir de şimdi bakın! Sakallarına aklar düşmüş

Ancak Sehan Aslan sevenleriyle tarafından hala ilgiyle takip edilmeye devam ediyor...

O eski halinden eser yok... Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’a bir de şimdi bakın! Sakallarına aklar düşmüş

Serhan Arslan, düğün fotoğraflarını kişisel hesabında paylaşırken, Nazlı Ceren Köksal ise "Hayatımızın en gürültülü evet'i" notuyla mutluluklarını takipçilerine duyurdu.

O eski halinden eser yok... Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’a bir de şimdi bakın! Sakallarına aklar düşmüş

Oyuncu kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı ve İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı, bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde rol alan diğer oyuncular da sık sık değişimleriyle dikkat çekiyor.

O eski halinden eser yok... Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’a bir de şimdi bakın! Sakallarına aklar düşmüş

Bir dönemin hafızalara kazınan dizilerinden Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel son hali ile ağızları açık bıraktı.

O eski halinden eser yok... Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’a bir de şimdi bakın! Sakallarına aklar düşmüş

Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularını değişimleri hayranlarını şaşırtıyor.

O eski halinden eser yok... Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’a bir de şimdi bakın! Sakallarına aklar düşmüş

Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel.

O eski halinden eser yok... Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’a bir de şimdi bakın! Sakallarına aklar düşmüş

Değişik kahkahası ile akıllarda yer edinen Ortega Paşhan Yılmazel'in o eski halinden eser kalmadı.

O eski halinden eser yok... Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’a bir de şimdi bakın! Sakallarına aklar düşmüş

Dizinin yayınlandığı dönem genç kızların sevgilisi haline gelen Paşhan Yılmazel öyle bir değişti ki tanımak neredeyse imkansız...

O eski halinden eser yok... Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’a bir de şimdi bakın! Sakallarına aklar düşmüş

İşte Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel'in son hali

O eski halinden eser yok... Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’a bir de şimdi bakın! Sakallarına aklar düşmüş

Dizideki kilolarını vererek değişen ancak yıllara da meydan okuyan Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı bir süredir ekranlardan uzaktı.

O eski halinden eser yok... Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’a bir de şimdi bakın! Sakallarına aklar düşmüş

Paşhan Yılmazel tiyatro oyunlarıyla sevenleriyle buluşuyor.

O eski halinden eser yok... Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’a bir de şimdi bakın! Sakallarına aklar düşmüş

HANGİ YAPIMLARDA OYNADI?

Doktorlar dizisinin 3. sezonunda yüzünü gösteren Yılmazel, Çılgın Dershane film serisinde yer aldı.

O eski halinden eser yok... Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’a bir de şimdi bakın! Sakallarına aklar düşmüş

Adanalı dizisinde oynadı.

O eski halinden eser yok... Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’a bir de şimdi bakın! Sakallarına aklar düşmüş

Avanak Kuzenler gibi sinema filmlerinde yer aldı.

O eski halinden eser yok... Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’a bir de şimdi bakın! Sakallarına aklar düşmüş

42 yaşındaki Yılmazel, son olarak 2015 yılında Tutar mı Tutar dizisinde rol aldı.

O eski halinden eser yok... Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’a bir de şimdi bakın! Sakallarına aklar düşmüş

Gökçe Bahadır'da Hayat Bilgisi ile yıldızı parlayan oyunculardan.

O eski halinden eser yok... Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’a bir de şimdi bakın! Sakallarına aklar düşmüş

Değişimi ile sık sık estetik iddialarıyla karşı karşıya kalan oyuncu şimdilerde ekranların aranılan yüzlerinden.

O eski halinden eser yok... Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’a bir de şimdi bakın! Sakallarına aklar düşmüş

İşte Hayat Bilgisi'nin Törpü Yeliz'i Gökçe Bahadır'ın son hali..

O eski halinden eser yok... Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’a bir de şimdi bakın! Sakallarına aklar düşmüş

Güzel oyuncu şu sıralar yer aldığı dizi ile dikkat çekerken özel hayatı ile de gündemden düşmüyor.

O eski halinden eser yok... Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’a bir de şimdi bakın! Sakallarına aklar düşmüş

Gökçe Bahadır bir süredir şarkıcı Emir Ersoy ile aşk yaşıyordu. Çift 2022'de hayatlarını birleştirdi.