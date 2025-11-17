Trend Galeri Trend Magazin O eski halinden eser yok... Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan'a bir de şimdi bakın! Sakallarına aklar düşmüş

'Hayat Bilgisi'nin 'Kopil' karakteri olan Serhan Arslan, yıllar içinde adeta bambaşka biri oldu. Uzun süredir sakin bir hayat tercih eden oyuncu, son görüntüsüyle sosyal medyada şaşkınlık yarattı. Arslan'ın sakallarındaki aklar ve değişen hali, takipçilerini hayrete düşürdü...