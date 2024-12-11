Trend Galeri Trend Magazin O şimdi büyüdü Türkiye güzeli oldu! Sosyal medyanın konuştuğu tatlı kızı tanıdınız mı?

O şimdi büyüdü Türkiye güzeli oldu! Sosyal medyanın konuştuğu tatlı kızı tanıdınız mı?

Güzel gözleri ve tüm sevimliliğiyle ışık saçan bu tatlı kız çocuğunun,şimdilerin ünlü oyuncusu olduğunu öğrenenlerin ilk söylediği "Gülüşü hiç değişmemiş" oluyor. Evet, bu tatlı kız şimdilerin tescilli güzellerinden... Üstelik oyuncu ve iki çocuk annesi... Ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Ortaya çıkan bu minik kız çocuğunun fotoğrafı da çok beğenildi. Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde gördüğünüz ünlüleri bakalım çocukluk halleri ile tanıyabilecek misiniz... İşte sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 11.12.2024 07:17 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 07:18
O şimdi büyüdü Türkiye güzeli oldu! Sosyal medyanın konuştuğu tatlı kızı tanıdınız mı?

Sosyal medyada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları oldukça fazla ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan minik bir kız çocuğunun fotoğrafının şimdilerin çok ünlü bir oyuncusuna ait olduğunu öğrenenler "Gülüşü hiç değişmemiş" demeden edemiyor.

O şimdi büyüdü Türkiye güzeli oldu! Sosyal medyanın konuştuğu tatlı kızı tanıdınız mı?

Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde her gün gördüğünüz ünlüleri bakalım çocukluk halleri ile tanıyabilecek misiniz...

O şimdi büyüdü Türkiye güzeli oldu! Sosyal medyanın konuştuğu tatlı kızı tanıdınız mı?

Güzel gözleri, ipek saçları ve yüzünden silinmeyen gülüşü ile bu tatlı kız çocuğu acaba hangi ünlümüz?

O şimdi büyüdü Türkiye güzeli oldu! Sosyal medyanın konuştuğu tatlı kızı tanıdınız mı?

Tüm sevimliliği ile daha o zamandan ışık saçan bu tatlı kız çocuğu, eski futbolcu Mesut Özil ile örnek evliliği olan tescilli güzel Amine Gülşe'den başkası değil.

O şimdi büyüdü Türkiye güzeli oldu! Sosyal medyanın konuştuğu tatlı kızı tanıdınız mı?

Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe 2019'da görkemli bir düğünle evlenmişti.

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