Trend Galeri Trend Magazin O şimdi büyüdü Türkiye güzeli oldu! Sosyal medyanın konuştuğu tatlı kızı tanıdınız mı?

O şimdi büyüdü Türkiye güzeli oldu! Sosyal medyanın konuştuğu tatlı kızı tanıdınız mı?

Güzel gözleri ve tüm sevimliliğiyle ışık saçan bu tatlı kız çocuğunun,şimdilerin ünlü oyuncusu olduğunu öğrenenlerin ilk söylediği "Gülüşü hiç değişmemiş" oluyor. Evet, bu tatlı kız şimdilerin tescilli güzellerinden... Üstelik oyuncu ve iki çocuk annesi... Ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Ortaya çıkan bu minik kız çocuğunun fotoğrafı da çok beğenildi. Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde gördüğünüz ünlüleri bakalım çocukluk halleri ile tanıyabilecek misiniz... İşte sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları...