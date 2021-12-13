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O şimdi çok ünlü! ‘En çirkin olan benim’

Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor. Ünlü şarkıcı, gönderisine "En çirkin olan benim, kolayca tanıyabilirsiniz" notunu düştü. Peki fotoğraftaki bu liseli genç sizce kim? İşte ünlülerin çocukluk fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 13.12.2021 16:06 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 16:08 PAYLAŞ