O şimdi çok ünlü! ‘En çirkin olan benim’

Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor. Ünlü şarkıcı, gönderisine "En çirkin olan benim, kolayca tanıyabilirsiniz" notunu düştü. Peki fotoğraftaki bu liseli genç sizce kim? İşte ünlülerin çocukluk fotoğrafları...
'Hercai', 'Ateşteyim' gibi şarkılarıyla tanınan Çelik Erşiçi, okul yıllarında arkadaşlarıyla birlikte çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı, gönderisine "En çirkin olan benim, kolayca tanıyabilirsiniz" notunu düştü.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü popçu Çelik Erişçi, son paylaşımıyla hayranlarını yıllar öncesine götürdü. Lisede arkadaşlarıyla birlikte objektif karşısında verdiği pozu yayınlayan 55 yaşındaki şarkıcı, fotoğrafına şu notu düştü:
"Selam olsun Pendik Lisesi'ne... Bu fotoğraf 1983 ya da 1984 yılına ait olmalı. En çirkin olan benim, kolayca tanıyabilirsiniz. Soldan sağa en arkada Murat Özen, alt soldan sağa Uzay, Nadide Kocaeli, Tülay, Alt Müjdat, Gökçen Hacıbekir, Kemal Koç, en alt merdiven Murat Uçar"
Çelik Erişçi'nin paylaşımı kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.
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