Trend Galeri Trend Magazin O soru karşısında gözyaşlarına boğuldu! Çağla Şıkel'in zor anlar anları... "O anı hafızamdan silmek isterdim"

O soru karşısında gözyaşlarına boğuldu! Çağla Şıkel'in zor anlar anları... "O anı hafızamdan silmek isterdim"

Başarılı manken ve sunucu Çağla Şıkel, katıldığı programda yöneltilen bir soru karşısında duygularına hakim olamadı. Gözyaşlarını tutamayan ünlü isim, "O anı hafızamdan silmek isterdim" diyerek unutmak istediği anı anlattı.

Giriş Tarihi: 11.03.2026 14:30
O soru karşısında gözyaşlarına boğuldu! Çağla Şıkel’in zor anlar anları... O anı hafızamdan silmek isterdim

1997 yılında Miss Turkey seçilen Çağla Şıkel yıllar içinde yükselişe geçirerek kariyerinde önemli anlara imza attı.

O soru karşısında gözyaşlarına boğuldu! Çağla Şıkel’in zor anlar anları... O anı hafızamdan silmek isterdim

Kariyerinin yanında zaman zaman yaptığı açıklamalarla da magazin gündeminde yer alan ünlü manken, son olarak gözyaşlarına boğulduğu anlarla dikkat çekti.

O soru karşısında gözyaşlarına boğuldu! Çağla Şıkel’in zor anlar anları... O anı hafızamdan silmek isterdim

Babası Hüseyin Şıkel'i 2007 yılında kalp krizi nedeniyle kaybeden Şıkel, kendisine sorulan, "Tek bir anıyı unutma şansı verilse hangisini seçmek isterdin?" sorusunda duygusal anlar yaşadı.

O soru karşısında gözyaşlarına boğuldu! Çağla Şıkel’in zor anlar anları... O anı hafızamdan silmek isterdim

"O ANI HAFIZAMDAN SİLMEK İSTERDİM"

Şıkel, "Babamın yerde yattığı o anı hafızamdan silmek isterdim" sözleriyle herkesi hüzünlendirdi.

O soru karşısında gözyaşlarına boğuldu! Çağla Şıkel’in zor anlar anları... O anı hafızamdan silmek isterdim

Çağla Şıkel aynı zamanda 'ölüm korkusu' olduğunu da belirtti.

O soru karşısında gözyaşlarına boğuldu! Çağla Şıkel’in zor anlar anları... O anı hafızamdan silmek isterdim

"KOMİK DURUMA DÜŞMEKTEN ÇEKİNMİYORUM"

Şıkel son olarak sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Bütün yaşadıklarımla ilgili her şeyi unutacaksam aklımda kalmasını istediğim tek şey çocuklarımın doğumu olurdu. Çocuklarımla oyun oynamayı çok seviyorum. Onlarla komik duruma düşmekten bile çekinmiyorum"

O soru karşısında gözyaşlarına boğuldu! Çağla Şıkel’in zor anlar anları... O anı hafızamdan silmek isterdim

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARINI BİLİYOR MUSUNUZ?

ACUN ILICALI

1988-1993 yılları arasında Seda Başbuğ ile evli kalan Acun Ilıcalı, bu evlilikten dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı ile ilk kez babalık heyecanı yaşamıştı.

O soru karşısında gözyaşlarına boğuldu! Çağla Şıkel’in zor anlar anları... O anı hafızamdan silmek isterdim

Banu Ilıcalı ise 2016 yılında Efe Ceyhun ile nikah masasına oturmuş ve 2020'de çiftin ilk çocukları Begüm doğmuştu.

O soru karşısında gözyaşlarına boğuldu! Çağla Şıkel’in zor anlar anları... O anı hafızamdan silmek isterdim

Mutlu evliliklerini büyüten çiftten müjdeli haber gelmişti.

O soru karşısında gözyaşlarına boğuldu! Çağla Şıkel’in zor anlar anları... O anı hafızamdan silmek isterdim

Banu Ilıcalı ikinci kez anne olarak babası Acun Ilıcalı'ya da büyük bir torun sevinci yaşatmıştı.

O soru karşısında gözyaşlarına boğuldu! Çağla Şıkel’in zor anlar anları... O anı hafızamdan silmek isterdim

Banu Ilıcalı'nın kızına verdiği adın Ela olduğu öğrenilmişti.

O soru karşısında gözyaşlarına boğuldu! Çağla Şıkel’in zor anlar anları... O anı hafızamdan silmek isterdim

TORUNUN YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ!

İkinci defa dede olan Acun Ilıcalı son olarak torunu Ela'yı Instagram hesabından paylaştı.

O soru karşısında gözyaşlarına boğuldu! Çağla Şıkel’in zor anlar anları... O anı hafızamdan silmek isterdim

İlk kez görülen Ela en küçük teyzesi Melisa'yla poz verdi. Ela'nın dede Acun Ilıcalı'ya da benzemesi dikkatlerden kaçmadı. Kullanıcılar çok sayıda 'aynı dedesi' yorumlarında bulundu...

O soru karşısında gözyaşlarına boğuldu! Çağla Şıkel’in zor anlar anları... O anı hafızamdan silmek isterdim

Ilıcalı bir sonraki hikayesinde ise kızı Banu'yla poz verdi. Taze anne Ilıcalı'nın iyi olduğu görüldü.

O soru karşısında gözyaşlarına boğuldu! Çağla Şıkel’in zor anlar anları... O anı hafızamdan silmek isterdim

PINAR ALTUĞ- YAĞMUR ATACAN

Pınar Altuğ, meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına otururken, çift 2009 yılında Su adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı.

O soru karşısında gözyaşlarına boğuldu! Çağla Şıkel’in zor anlar anları... O anı hafızamdan silmek isterdim

Zaman zaman sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Altuğ'un, özellikle kızı Su ile olan benzerliği de takipçilerin gözünden kaçmıyor.

O soru karşısında gözyaşlarına boğuldu! Çağla Şıkel’in zor anlar anları... O anı hafızamdan silmek isterdim

Anne-kız arasındaki bu benzerlik, Altuğ'un her paylaşımında yer almaya devam ediyor.

O soru karşısında gözyaşlarına boğuldu! Çağla Şıkel’in zor anlar anları... O anı hafızamdan silmek isterdim

NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞLU

Yaprak Dökümü, Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı, Gecenin Ucunda ve Aaah Belinda gibi birçok projede yer alan sevilen oyuncu Neslihan Atagül, 2016 yılında Kadir Doğulu ile nikah masasına oturmuştu.

O soru karşısında gözyaşlarına boğuldu! Çağla Şıkel’in zor anlar anları... O anı hafızamdan silmek isterdim

Ünlü çiftin mutlu evliliği oğulları Aziz'le taçlandı.

O soru karşısında gözyaşlarına boğuldu! Çağla Şıkel’in zor anlar anları... O anı hafızamdan silmek isterdim

GİZEM KARACA- KEMAL EKMEKÇİ

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Kemal Ekmekçi ile görkemli bir törenle evlenmişti.

O soru karşısında gözyaşlarına boğuldu! Çağla Şıkel’in zor anlar anları... O anı hafızamdan silmek isterdim

İkili, ilk kez anne- baba olarak kızları Yaz'ı kucaklarına aldı.

O soru karşısında gözyaşlarına boğuldu! Çağla Şıkel’in zor anlar anları... O anı hafızamdan silmek isterdim

ÇILGIN SEDAT

Ünlü şarkıcı Çılgın Sedat, 2005 yılında Özlem Kapurtu ile hayatını birleştirdi.

O soru karşısında gözyaşlarına boğuldu! Çağla Şıkel’in zor anlar anları... O anı hafızamdan silmek isterdim

Çift, evliliklerini Siraç ve Yağız adında iki oğluyla taçlandırdı.

O soru karşısında gözyaşlarına boğuldu! Çağla Şıkel’in zor anlar anları... O anı hafızamdan silmek isterdim

Ancak aile için hayat, Siraç'ın doğumundan kısa bir süre sonra zorlu bir sınavla değişti. Siraç, henüz 14 günlükken geçirdiği beyin kanaması nedeniyle serebral palsi hastası oldu. O günden bu yana Sedat Kapurtu, hem mücadelesi hem de oğluna olan sarsılmaz sevgisiyle sık sık gündeme geliyor.

O soru karşısında gözyaşlarına boğuldu! Çağla Şıkel’in zor anlar anları... O anı hafızamdan silmek isterdim

Yıllardır oğlunun yanında dimdik duran ve ona adadığı babalığıyla takdir toplayan ünlü şarkıcı, 3 Aralık Engelliler Günü için de duygusal bir paylaşım yaptı.