O soru karşısında gözyaşlarına boğuldu! Çağla Şıkel'in zor anlar anları... "O anı hafızamdan silmek isterdim"

Ancak aile için hayat, Siraç'ın doğumundan kısa bir süre sonra zorlu bir sınavla değişti. Siraç, henüz 14 günlükken geçirdiği beyin kanaması nedeniyle serebral palsi hastası oldu. O günden bu yana Sedat Kapurtu, hem mücadelesi hem de oğluna olan sarsılmaz sevgisiyle sık sık gündeme geliyor.