O soruyu takipçilerine yöneltti! Anne Gizem Karaca bakın hangi konuda şaşkınlığını gizleyemedi...
Oyuncu Gizem Karaca, 8 ay önce dünyaya gelen kızı Leyla ile oyun keyfini sosyal medyadan paylaştı. Videoda oyuncaklarla kule inşa eden anne-kız, takipçilerini eğlendirirken, Karaca aynı zamanda oldukça şaşırdığı bir soruyu takipçilerine yöneltti.
Giriş Tarihi: 10.03.2026 11:14
Güncelleme Tarihi: 10.03.2026 11:18